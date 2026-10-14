Cât de frumoasă este mama Adelei Popescu! Actrița seamănă leit cu ea: „Ai fost și ești superbă în toate”

Doina Popescu, mama îndrăgitei actrițe și prezentatoare TV Adela Popescu, și-a sărbătorit recent ziua de naștere. Momentul nu a trecut neobservat de cei dragi, iar fiica sa i-a transmis public un mesaj emoționant, în care și-a exprimat recunoștința și dragostea față de cea care i-a dat viață.

Cât de frumoasă este mama Adelei Popescu Foto: Facebook

Adela Popescu: „Se simte… ca și cum tot norocul a venit pe strada mea”

Adela Popescu și-a surprins mama cu o urare specială, publicată pe rețelele de socializare și însoțită de un videoclip în care apare sărbătorita. Actrița a vorbit despre toate rolurile pe care mama sa le-a îndeplinit de-a lungul vieții și despre norocul pe care îl simte pentru că o are alături.

„Cum e, mama mea, să știi că ai fost și ești superbă în toate «rolurile» și aspectele vieții tale: de mamă, soție, bunică, colegă, vecină, educatoare, soră, fiică?

Pot să-ți spun eu cum se simte de cealaltă parte a baricadei, din poziția de «beneficiar» al dragostei și măsurii tale în toate. Se simte… ca și cum tot norocul a venit pe strada mea, avându-te.

La mulți ani, mama mea!”

Doina Popescu: „Toată lumea spune că este talentată iar pe mine mă uimea”

Adela Popescu are o relație extrem de apropiată cu părinții săi și vorbește adesea cu drag și entuziasm despre cei care i-au dat viață. La rândul ei, Doina Popescu a povestit, în urmă cu ceva timp, într-un interviu, cum era fiica sa în copilărie. Potrivit mamei sale, Adela era un copil energic și talentat, care a început să cânte și să recite poezii de la o vârstă fragedă.

„Bineînţeles, de mică a cântat, de la un an şi 11 luni a mers la grădiniţă unde cânta continuu, spunea poezii. Toată lumea spune că este talentată iar pe mine mă uimea că reţinea versuri foarte grele pentru vârsta ei. Loredana era favorita, apoi fredona şi Laura Stoica, erau melodii grele pe care le cânta peste tot, la câmp, la grădiniţă, la joacă cu copii. De mică avea toate datele să devină vedetă, să fie cântăreaţă, dar nu ne-am gândit nici noi că va avea un asemenea succes.”

Adela Popescu, mărturisiri despre relația cu tatăl ei

De asemenea, în vara acestui an, actrița a făcut câteva mărturisiri emoționante despre tatăl său, Doru Popescu. Adela Popescu a publicat pe rețelele de socializare o fotografie cu acesta, surprinsă la malul mării, și a descris felul în care tatăl ei a ales să-i fie alături de-a lungul vieții: discret, fără să-i îngrădească libertatea, dar atent la fiecare pas important.

„E genul de tată care «s-a dat la o parte», dar a vegheat mereu. Nu a fost intruziv, dar nici indiferent. Nu mi-a cerut carnetul de note, dar m-am trezit cu el în ultima bancă, la ora de istorie. Genul de tată care pare preocupat de ale lui, apoi, într-o zi, la plajă, din senin, vine cu o remarcă, un sfat. Și nu înțelegi legătura. Dar știi că, în momentul potrivit, tot ce ți-a spus, așa, din senin, o să capete cel mai mare sens. E genul ăla de tată.”