Anna Lesko, alături de tatăl ei într-un moment dificil. Ce intervenție chirurgicală a suferit bărbatul

Anna Lesko le-a prezentat fanilor o fotografie rară alături de tatăl său. artista dezvăluind că acesta a trecut recent printr-o intervenție chirurgicală la ochi. Artista l-a adus de la Chișinău la București pentru tratament, iar rezultatele au fost peste așteptări.

Foto: instagram

Intervenția suferită de bărbat

Potrivit cântăreței, tatăl său a fost operat de cataractă, medicii intervenind pentru îndepărtarea cristalinului afectat și înlocuirea acestuia cu unul artificial.

„L-am operat pe tata! Este vorba despre o intervenție de înlăturare a cataractei și introducerea cristalinului artificial pe viață. Operația a durat 10 minute. Tata a început să vadă bine imediat a doua zi după ce i-a fost îndepărtat pansamentul”, a povestit Anna Lesko pe rețelele sociale.

Artista a explicat că perioada de recuperare a decurs fără probleme, iar tatăl său a observat îmbunătățiri de la o zi la alta.

„Recuperarea s-a dovedit a fi rapidă și fără complicații. Tata a început să vadă din ce în ce mai bine de la o zi la alta, participând la treburile ușoare ale casei, întrucât nu are voie să ridice greutăți o perioadă de timp”, a mai spus vedeta.

Tatăl artistei, fericit de rezultat

La câteva zile după intervenție, bărbatul a revenit la control, iar medicii s-au declarat mulțumiți de evoluția sa. Încântat de rezultat, tatăl artistei le-a mărturisit celor apropiați că vede mult mai clar decât înainte de operație și că redescoperă intensitatea culorilor din jur.

„După aceea, a urmat un control amănunțit, iar doctorul Sânziana Istrate s-a arătat impresionată de evoluția ochiului operat”, a precizat cântăreața. „Până să plece înapoi la Chișinău, tata de trei zile nu contenea să ne spună cât de bine vede și ce culori frumoase îl înconjoară”.

Anna Lesko, o apariție efervescentă pe scena românească

La 47 de ani, Anna Lesko continuă să fie una dintre cele mai energice și versatile prezențe din showbiz-ul românesc. Născută în Republica Moldova, artista își împarte timpul între concerte, apariții televizate și pasiunea pentru pictură, o activitate care îi oferă echilibru și libertate de exprimare.

În același timp, rețelele de socializare au devenit pentru ea un spațiu în care își împărtășește atât proiectele profesionale, dar și momente din viața ei personală, cum ar fi diverse rețete pe care urmăritoarele le pot face acasă.