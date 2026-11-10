 Ce a făcut Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, cu banii câștigați în America: „Asta sunt, cu asta defilez”
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Ce a făcut Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, cu banii câștigați în America: „Asta sunt, cu asta defilez”

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Carmina Vârciu a povestit pe ce s-au dus banii câștigați în cele trei luni petrecute în America, unde a plecat prin programul Work and Travel. Fiica lui Liviu Vârciu și a lui Ami Teiceanu a avut parte de o experiență pe care o consideră una dintre cele mai frumoase din viața sa, însă mărturisește că economiile făcute peste Ocean nu au rezistat prea mult după întoarcerea acasă.

Carmina și Liviu Vârciu.
Carmina și Liviu Vârciu. Foto: Facebook

Tânăra a lucrat într-o ciocolaterie și spune că această experiență a însemnat mult mai mult decât un simplu loc de muncă. Pe lângă banii câștigați, s-a întors cu amintiri frumoase, lecții importante și dorința de a repeta aventura. Mai mult, Carmina consideră că acesta a fost primul său loc de muncă în adevăratul sens al cuvântului.

„A fost prima oară în America. A fost foarte frumos. Acum, că mă uit în spate, aș mai repeta experiența. Chiar a fost foarte frumos. E chiar o experiență de viață, te călește, dar rămâi cu amintiri frumoase și cu multe surprize, dar de asta vorbim noi mai târziu. Eu consider că jobul pe care l-am avut acolo a fost oficial primul meu job, cu toate că am mai avut joburi în trecut, dar acesta a fost așa, pe sufletul meu. Mi-a plăcut tare mult”, a spus Carmina Vârciu pentru Spynews.ro.

Pe ce a cheltuit Carmina Vârciu banii câștigați în America

Deși a reușit să câștige bani în cele trei luni petrecute peste Ocean, fiica lui Liviu Vârciu recunoaște că nu a reușit să pună prea mult deoparte. Carmina a dezvăluit că o bună parte din câștiguri s-au dus pe mâncare, mai ales că se consideră o adevărată gurmandă. Nici cumpărăturile nu au lipsit, hainele, încălțămintea și produsele de îngrijire aflându-se printre principalele sale cheltuieli.

„Am făcut bănuți, dar, cum au venit, așa au și plecat. Am cheltuit banii pe mâncare, că eu sunt gurmandă, știe toată lumea, nu am ce să fac, asta sunt, cu asta defilez. Cel mai mult cred că am cheltuit pe haine, încălțăminte și produse de skincare”, a mai spus tânăra.

Cum au reacționat Liviu Vârciu și Ami Teiceanu când fiica lor a plecat în America

Carmina a vorbit și despre emoțiile pe care părinții săi le-au trăit în perioada în care s-a aflat departe de casă. Atât Liviu Vârciu, cât și Ami Teiceanu au avut încredere în ea, însă distanța și cele trei luni petrecute peste Ocean nu au fost ușor de gestionat pentru aceștia. Acum, tânăra s-a întors acasă și încearcă să se obișnuiască din nou cu rutina, dar și cu diferența de fus orar.

„Tata a fost emoționat, având în vedere că am plecat atât de departe și pentru atât de mult timp, dar atât el, cât și mama au avut încredere în mine și au stat cu sufletul la gură zi și noapte, dar am ajuns acasă, înapoi. Mi-am revenit. Nu am ajuns de foarte mult timp acasă, încerc să mă obișnuiesc cu fusul orar, că m-a distrus, mai mult de când am ajuns decât cât am fost acolo, dar, în rest, sunt bine și încerc, așa, ușor-ușor, să-mi intru în ritm”, a povestit Carmina.

Prin ce momente dificile a trecut Carmina Vârciu în America

Experiența din America nu a fost lipsită de provocări. La scurt timp după revenirea în România, Carmina a publicat un mesaj în care a recunoscut că au existat și momente grele, zile în care oboseala și problemele de sănătate și-au spus cuvântul. Tânăra a dezvăluit că a ajuns chiar și la spital, însă toate aceste încercări au ajutat-o să descopere cât de puternică este.

„Parcă ieri eram în avion, pregătită să merg spre America, fără să știu câte lucruri aveam să trăiesc și câte avea să însemne experiența asta pentru mine. O perioadă care a trecut mult prea repede, dar în care am simțit atât de multe lucruri. Nu a fost totul perfect. Au fost momente în care am simțit că nu mai pot. Zile grele, oboseală, vizite chiar și la spital. La final, toate astea m-au învățat ceva: că sunt mult mai puternică decât credeam. America mi-a oferit amintiri pe care o să le port mereu în suflet”, a transmis Carmina Vârciu.

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