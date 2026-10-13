 Ce a pățit Bogdan Drăcea la o petrecere și cum l-a salvat Anisia Gafton: „E deja a doua oară”
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Ce a pățit Bogdan Drăcea la o petrecere și cum l-a salvat Anisia Gafton: „E deja a doua oară”

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Bogdan Drăcea și-a deschis sufletul în fața actorului și omului de televiziune Marius Manole, care l-a avut invitat în ediția din 11 septembrie 2026 a emisiunii „Mesei rotunde”.

Anisia Gafton și Bogdan Drăcea
Anisia Gafton și Bogdan Drăcea Foto: Facebook

Deși fanii îl cunosc de pe rețelele de socializare drept un personaj amuzant, comediantul recunoaște că este diferit atunci când nu se află în fața camerelor de filmat.

Bogdan Drăcea: „Sunt un om foarte anxios. Și nu sunt așa de sociabil” 

Acesta a mărturisit că este o persoană anxioasă și nu atât de sociabilă pe cât ar putea părea în mediul online. De cele mai multe ori, preferă să stea în confortul propriei case, alături de animalele sale de companie. În plus, spune că nu îi plac vacanțele, turneele și deplasările, preferând liniștea de acasă.

„Sunt un om foarte anxios. Și nu sunt așa de sociabil cum poate par pe internet. Dacă mă vezi pe stradă, este posibil să mă prinzi într-o stare foarte proastă și nu sunt de treabă. Sunt mai ciudat ca om. Mie nu-mi place să plec în turneu, mi se pare obositor. Îmi place să stau acasă, cu câinii, să mai ies prin oraș… Urăsc vacanțele, urăsc plecările. Dacă ea vrea să plece cu altcineva, eu sunt ok”, spune Bogdan Drăcea în fața lui Marius Manole.

Cum l-a ajutat Anisia Gafton pe Bogdan Drăcea

În continuarea dezvăluirilor despre personalitatea sa, Bogdan Drăcea a fost întrebat care ar fi cea mai compromițătoare ipostază în care ar putea fi surprins. Comediantul s-a gândit la una dintre petrecerile la care a consumat alcool în exces și la momentul în care colega sa de breaslă, Anisia Gafton, l-a ajutat să ajungă acasă.

Potrivit lui Bogdan Drăcea, nu a fost prima dată când colega sa i-a sărit în ajutor într-o astfel de situație.

„Cel mai probabil… mă gândesc la vreo beție unde m-am făcut de râs. Poze cu mine rupt în gură, abia ținându-mă pe picioare. Pentru că am avut recent o petrecere cu lume bună, unde am băut cu toți, și am plecat într-o stare nu foarte bună. Colega mea, Anisia Gafton, m-a dus acasă. E deja a doua oară când îmi salvează viața la o petrecere”, răspunde comediantul.

Cum a luat naștere Asociația Ramses

Dincolo de cariera sa în comedie, Bogdan Drăcea este implicat și în sprijinirea animalelor bolnave. Comediantul este președintele Asociației Ramses, pe care a înființat-o în memoria motanului său, Ramses, după ce acesta a murit.

Pierderea animalului de companie l-a determinat să transforme experiența personală într-un proiect prin care să ofere ajutor altor animale aflate în suferință. În prezent, asociația strânge fonduri și colaborează cu mai multe cabinete veterinare pentru a facilita îngrijirea animalelor bolnave.

„Motanul meu, Ramses, a murit anul trecut. Și am zis să fac această asociație în memoria lui. Am cheltuit foarte mulți ani cu el, toată viața a fost bolnăvicios. Acum strângem bani, ajutăm animale… Dacă le lași la unul dintre cabinetele noastre, ne ocupăm noi. Avem câteva cabinete veterinare cu care colaborăm. Eu mai am încă doi oameni, pe care îi plătesc din banii mei, care lucrează la asociație. Avem la noi pe site, asociatiaramses.ro, toate variantele de donat”.

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