 Cornel Păsat, la un pas să depună actele de divorț. Ce se întâmplă cu locuința lui și a Biancăi: „Lucrurile nu stau așa”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Cornel Păsat, la un pas să depună actele de divorț. Ce se întâmplă cu locuința lui și a Biancăi: „Lucrurile nu stau așa”

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Bianca și Cornel Păsat au decis să meargă din nou pe drumuri separate, după ce, în urmă cu câteva luni, anunțaseră că renunță la divorț. După ce soția dansatorului a dezvăluit pe rețelele de socializare că își caută o chirie, Cornel Păsat a vorbit despre situația dintre ei și a dezvăluit la ce concluzie au ajuns.

Bianca și Cornel Păsat.
Bianca și Cornel Păsat. Foto: Arhiva Click!

Cornel Păsat: „Am discutat în dimineața asta cu Bianca și ne vom înțelege amiabil”

Cornel Păsat a fost hotărât să depună actele de divorț, după ce relația cu Bianca a ajuns din nou într-un punct dificil. Totuși, după o discuție purtată cu soția sa, dansatorul a mărturisit că cei doi au decis să încerce să rezolve lucrurile pe cale amiabilă, fără să ajungă în instanță.

„Chiar în dimineața asta am avut o discuție cu Bianca, deși aseară eram absolut convins că o să merg azi la avocat și o să depun actele către tribunal, se pare că nu se va mai întâmpla așa. Am discutat în dimineața asta cu Bianca și ne vom înțelege amiabil (...) Nu e nimic de câștigat în nicio parte, n-are rost să ne judecăm doi, trei, cinci, zece ani (...) A lăsat ea de la ea”, a declarat Cornel Păsat pentru Știrile Antena Stars.

Ce se întâmplă cu locuința celor doi

Cornel Păsat a vorbit și despre neînțelegerile legate de împărțirea bunurilor. Potrivit declarațiilor sale, Bianca își dorește jumătate din casă, însă dansatorul susține că locuința și terenul sunt bunurile sale personale, achiziționate înainte de căsătorie. Chiar și așa, acesta spune că își dorește să găsească o soluție care să fie acceptabilă pentru ambele părți și să nu o lase pe mama copilului său într-o situație dificilă.

„Ea vrea 50% din casă și lucrurile nu stau așa. Deci, casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie (...) Eu nu o să o las pe mama copilului meu într-o situație grea. Am să fac cât pot eu și cât îmi permit să îi fie și ei bine, dar nu o să fac niște lucruri... Adică nu o să îi dau venituri necuvenite. Am să încerc să fac lucrurile cât mai ok pentru ambele părți”, a mai spus dansatorul.

De ce își caută Bianca Păsat chirie

În urmă cu câteva zile, Bianca Păsat anunța pe rețelele de socializare că își caută o locuință cu chirie, semn că relația dintre ea și soțul său trece din nou printr-o perioadă dificilă. Ulterior, Cornel Păsat a explicat că situația nu este ușoară pentru niciunul dintre ei, însă consideră că anumite sacrificii sunt necesare pentru binele copilului.

Dansatorul a vorbit și despre dificultățile care pot apărea într-o relație, subliniind că, în opinia sa, important este modul în care partenerii reușesc să gestioneze conflictele și să depășească momentele tensionate.

„Nu este comod, înțeleg, nici pentru ea. Nici pentru mine nu este comod, dar am ales să facem acest sacrificiu pentru binele copilului (...) În nicio relație pe lumea asta nu cred că este totul roz, de la cap la coadă. Mai sunt și certuri (...) Important e să le gestionezi cum trebuie, să poți să treci cât mai repede peste obstacolul respectiv și să încerci să construiești atmosferă cât mai pozitivă”, a precizat Cornel Păsat la Spynews TV Live. 

Ghid de cumpărături

Harper Beckham foto Profimedia jpg
Are numai 15 ani, dar crede că întreaga lume se învârte în jurul ei. Ce pretenții are această adolescentă celebră? Vedete internaționale
Andreea Tonciu a avut o relaţie de mai mulţi ani cu Nicolae Mitea jpeg
Cu câți bani trăiește acum Nicolae Mitea, după ce a pierdut averea de 2 milioane de euro. „Sunt conştient că n-a fost bine” Vedete românești
image
Te abonezi ușor, dar ca să renunți începe calvarul. Practicile online care au atras atenția UE adevarul.ro
image
Petrecere cu alcool în timpul programului la Camera de Conturi Bihor. Auditorii au invocat o „pregătire profesională”, în timp ce jucau remi și cărți adevarul.ro

Parteneri

image
Câți români se uită, de fapt, la TV la Champions League! Asia Express și MasterChef au bătut PSG – Barcelona! www.fanatik.ro
image
Singura ţară din lume fără ţânţari. Motivul pentru care insectele nu rezistă aici observatornews.ro
image
Alcool și remi în timpul serviciului, la Camera de Conturi Bihor: „Sărbătorim un coleg dar avem și pregătire profesională” www.antena3.ro
image
A început ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării, convocată de Nicușor Dan. România decide ce va face după loviturile cu drone din Marea Neagră www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Consuelo Mutu după divorţ. Cum arată acum şi din ce face bani as.ro
image
La câte grade să lași centrala când pleci la serviciu. Calcul pentru o familie care lipsește 8-10 ore pe zi playtech.ro
image
Gigi Becali, dezvăluiri-bombă despre Florin Tănase și plecarea de la FCSB: „Ori ești fotbalist, ori negociezi afaceri” www.fanatik.ro
image
'PLEACĂ Marco'! Adevărul despre ELIMINAREA Prințului, după ce s-a anunțat că a fost dat afară www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Drama Christinei Applegate! După cinci ani de suferință, medicii i-au spus că nu are boala care i-a distrus viața. De ce actrița a izbucnit în lacrimi okmagazine.ro
image
Mary a Danemarcei a făcut o obsesie pentru această culoare! Regina adoră nuanța care a înnebunit femeile regale okmagazine.ro
image
#Epoca vikingilor
Cum au ajuns vikingii în America, cu 500 de ani înainte de Cristofor Columb historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Dispariția Zborului 19 în Triunghiul Bermudelor. O tragedie aviatică rămasă fără explicație historia.ro
mirela retegan, maya si cornel sorian
Maya Sorian, dezvăluiri despre divorțul părinților săi. Cum a afectat-o despărțirea Mirelei Retegan de tatăl ei Vedete românești
Mirela Vaida piscina
Mirela Vaida a răbufnit după ce a fost jignită de fani: „Ce e cu răutatea aceasta?” De la ce a pornit totul Vedete românești
vita kari profimedia jpg
Și-a pus coșuri de răchită în loc de sutien! Cine e influencerița care a șocat la premiera „Wicker” Vedete internaționale
Nicoleta Ghelase jpg
„Medicii nu-mi mai dădeau șanse de supraviețuire”. Drama unei artiste din România Vedete românești
cristina ciobanasu, oana si vlad
VideoVlad Gherman și Oana Moșneagu și-au cumpărat casă. Cum a reacționat Cristina Ciobănașu, fosta iubită a actorului Vedete românești
Mihai Trăistariu vrea și pensiune la munte foto: Facebook
Mihai Trăistariu, chinuit de peste 100 de superstiții! Cum a ajuns artistul să își transforme viața într-un calvar Vedete românești
paris hilton genti captua video jpg
Dressingurile divelor sunt pline până la refuz! Unele au mii de genți, altele își aruncă hainele pe jos Vedete internaționale
Harper Beckham foto Profimedia jpg
Are numai 15 ani, dar crede că întreaga lume se învârte în jurul ei. Ce pretenții are această adolescentă celebră? Vedete internaționale
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net