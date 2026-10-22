Cornel Păsat, la un pas să depună actele de divorț. Ce se întâmplă cu locuința lui și a Biancăi: „Lucrurile nu stau așa”

Bianca și Cornel Păsat au decis să meargă din nou pe drumuri separate, după ce, în urmă cu câteva luni, anunțaseră că renunță la divorț. După ce soția dansatorului a dezvăluit pe rețelele de socializare că își caută o chirie, Cornel Păsat a vorbit despre situația dintre ei și a dezvăluit la ce concluzie au ajuns.

Bianca și Cornel Păsat. Foto: Arhiva Click!

Cornel Păsat: „Am discutat în dimineața asta cu Bianca și ne vom înțelege amiabil”

Cornel Păsat a fost hotărât să depună actele de divorț, după ce relația cu Bianca a ajuns din nou într-un punct dificil. Totuși, după o discuție purtată cu soția sa, dansatorul a mărturisit că cei doi au decis să încerce să rezolve lucrurile pe cale amiabilă, fără să ajungă în instanță.

„Chiar în dimineața asta am avut o discuție cu Bianca, deși aseară eram absolut convins că o să merg azi la avocat și o să depun actele către tribunal, se pare că nu se va mai întâmpla așa. Am discutat în dimineața asta cu Bianca și ne vom înțelege amiabil (...) Nu e nimic de câștigat în nicio parte, n-are rost să ne judecăm doi, trei, cinci, zece ani (...) A lăsat ea de la ea”, a declarat Cornel Păsat pentru Știrile Antena Stars.

Ce se întâmplă cu locuința celor doi

Cornel Păsat a vorbit și despre neînțelegerile legate de împărțirea bunurilor. Potrivit declarațiilor sale, Bianca își dorește jumătate din casă, însă dansatorul susține că locuința și terenul sunt bunurile sale personale, achiziționate înainte de căsătorie. Chiar și așa, acesta spune că își dorește să găsească o soluție care să fie acceptabilă pentru ambele părți și să nu o lase pe mama copilului său într-o situație dificilă.

„Ea vrea 50% din casă și lucrurile nu stau așa. Deci, casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie (...) Eu nu o să o las pe mama copilului meu într-o situație grea. Am să fac cât pot eu și cât îmi permit să îi fie și ei bine, dar nu o să fac niște lucruri... Adică nu o să îi dau venituri necuvenite. Am să încerc să fac lucrurile cât mai ok pentru ambele părți”, a mai spus dansatorul.

De ce își caută Bianca Păsat chirie

În urmă cu câteva zile, Bianca Păsat anunța pe rețelele de socializare că își caută o locuință cu chirie, semn că relația dintre ea și soțul său trece din nou printr-o perioadă dificilă. Ulterior, Cornel Păsat a explicat că situația nu este ușoară pentru niciunul dintre ei, însă consideră că anumite sacrificii sunt necesare pentru binele copilului.

Dansatorul a vorbit și despre dificultățile care pot apărea într-o relație, subliniind că, în opinia sa, important este modul în care partenerii reușesc să gestioneze conflictele și să depășească momentele tensionate.

„Nu este comod, înțeleg, nici pentru ea. Nici pentru mine nu este comod, dar am ales să facem acest sacrificiu pentru binele copilului (...) În nicio relație pe lumea asta nu cred că este totul roz, de la cap la coadă. Mai sunt și certuri (...) Important e să le gestionezi cum trebuie, să poți să treci cât mai repede peste obstacolul respectiv și să încerci să construiești atmosferă cât mai pozitivă”, a precizat Cornel Păsat la Spynews TV Live.