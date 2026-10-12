Bianca, soția lui Cornel Păsat, își caută chirie. Cei doi sunt din nou în pragul despărțirii. „Nu sunt de acord”

Probleme în paradis! Cornel Păsat și Bianca s-au despărțit din nou, la doar câteva luni după ce au anunțat că renunță la divorț. Nu sunt la prima ceartă de acest fel. În 2025, cei doi se separau după 23 de ani de relație. Atunci, Bianca a plecat de acasă și de această dată se pare că se întâmplă același lucru.

Cornel Păsat, soția sa, Bianca, și fiul lor, Dryas. Foto: Facebook.

Cornel și Bianca Păsat pun punct relației, din nou. Cei doi au ajuns în pragul despărțirii și soția dansatorului pare că este hotărâtă. În continuare, stripperul susține că nu este de acord cu separarea. Ce s-a întâmplat.

Cornel și Bianca Păsat s-au despărțit

pe la sfârșitul anului 2025, cei doi au anunțat că o iau pe drumuri separate după 23 de ani de relație. Atunci, Bianca a plecat din casa în care trăia cu Cornel, decisă să înceapă o viață nouă. Câteva luni mai târziu, dansatorul declara că și-au mai dat o șansă și s-au împăcat.

Cu toate acestea, soția stripperului a anunțat recent pe Facebook faptul că își caută chirie în apropierea zonei în care locuiește cu soțul ei. În același timp, ea nu a dorit să dea mai multe explicații.

„Nimic nou! Nu vreau să comentez nimic în această direcție, nu vreau... Nu s-a schimbat nimic!”, a declarat Bianca Păsat pentru spynews.ro.

În același timp, Cornel Păsat susține că nu știe de ce ea își caută chirie și a subliniat faptul că în ultimul timp a preferat să nu mai dea detalii despre căsnicia lor, tocmai pentru a nu afecta familia.

„Nu s-a întâmplat nimic, nu știu, întrebați-o pe ea, ea își caută chirie. Nu sunt de acord cu plecarea ei de acasă. Dacă asta își dorește, este decizia ei. Pe mine nu m-a anunțat, a făcut-o publică. Eu nu am ieșit public cu nimic din casă în ultima perioadă, tocmai în ideea că nu trebuie să afectăm familia. Dar dacă ea a făcut gestul acesta... Ea știe, eu nu știu, răspunsul este la ea, nu la mine”, a declarat Cornel Păsat pentru sursa citată.

Cornel Păsat nu-și dorește destrămarea familiei

În continuare, Cornel Păsat rămâne de aceeași părere: nu este de acord cu divorțul. Și de această dată, dansatorul a mărturisit că nu vrea să se despartă și precizat că nimeni nu a dat-o afară din casă pe Bianca, fiind decizia soției lui. Cei doi au împreună un băiețel, pe Dryas, în vârstă de 8 ani.

„Repet, eu nu sunt de acord cu plecarea ei de acasă. Dacă vrea să plece, este strict alegerea ei. Nu a dat-o nimeni afară din casă, nu i-a... Eu țin în continuare la ideea de familie. Cred că este o perioadă, probabil o criză a vârstei mijlocii. Cred că, la un moment dat, o să se potolească și cu aceste lucruri. Cred că familia e familie și la bine, și la rău”, a mai adăugat artistul.

Ce spunea dansatorul la ultima împăcare

Contactat de Click!, Cornel a declarat în octombrie 2025, după împăcarea cu Bianca, faptul că lucrurile nu sunt chiar roz între ei. Cei doi erau ocupați toată ziua cu diferite activități, iar seara se culcau separați.

„Nu suntem chiar împăcați... stăm împreună. Și avem o perioadă de probă...

Oricum eu nu prea trec deloc pe acasă. Plec la 7 dimineața și mă întorc la 21-22 seara, de la muncă.

Practic, ea la ora aia e deja la culcare cu copilul. Dormim separat. Ne vedem foarte puțin. Mai avem multe de negociat și de rezolvat”, a declarat Cornel Păsat, în exclusivitate pentru Click!, în octombrie 2025.

Cei doi s-au cunoscut atunci când Bianca făcea parte din Flamingo Girls, la o selecție organizată de el. În 2002, el lucra la un videoclip pentru Pepe și avea nevoie de o dansatoare. Au devenit un cuplu din anul 2006 și au făcut cununia religioasă pe 18 decembrie 2011. În 2018 s-a născut băiețelul lor, Dryas.