Cu câți bani trăiește acum Nicolae Mitea, după ce a pierdut averea de 2 milioane de euro. „Sunt conştient că n-a fost bine”

Nicolae Mitea, fostul fotbalist al lui Ajax Amsterdam, a ajuns să trăiască dintr-un salariu de aproximativ 5.000 de lei pe lună, după ce în perioada de glorie a carierei a câștigat milioane de euro. Fostul internațional a vorbit deschis despre pierderile financiare, anii în care s-a izolat de oameni și relația de lungă durată cu Andreea Tonciu.

Cu câți bani trăiește acum Nicolae Mitea, după ce a pierdut averea de 2 milioane de euro Foto: arhiva

La începutul anilor 2000, Nicolae Mitea era considerat unul dintre tinerii fotbaliști români cu un viitor promițător. Transferul la Ajax Amsterdam i-a oferit șansa de a juca alături de unii dintre cei mai cunoscuți fotbaliști ai generației sale, printre care Zlatan Ibrahimović, Wesley Sneijder și Rafael van der Vaart.

Cariera sa nu a evoluat însă așa cum se anticipa. Accidentările i-au afectat parcursul sportiv, iar după retragerea din fotbal, fostul jucător a trecut printr-o perioadă dificilă, inclusiv din punct de vedere financiar și personal.

Invitat să vorbească despre experiențele sale, Mitea a dezvăluit că a acumulat aproximativ două milioane de euro în anii în care juca fotbal, însă o parte importantă din bani s-a cheltuit. Acum lucrează ca antrenor la Barca Academy din România, unde spune că primește un salariu lunar de 5.000 de lei.

Nicolae Mitea a câștigat două milioane de euro din fotbal. Ce salariu avea la Ajax Amsterdam

În perioada petrecută în Olanda, Nicolae Mitea a beneficiat de venituri considerabile, provenite atât din salariu, cât și din primele pentru performanțele sportive. Potrivit declarațiilor sale, cea mai mare sumă încasată într-o lună a ajuns la 80.000 de euro, dacă sunt luate în calcul și bonusurile.

Fostul fotbalist susține că accidentările au reprezentat un obstacol major în cariera sa și respinge ideea că experiența de la Ajax ar fi fost un eșec. El a amintit inclusiv faptul că formația olandeză i-a prelungit contractul după o accidentare gravă, semn că oficialii clubului continuau să aibă încredere în potențialul său.

„Am avut două milioane de euro, puteam să mă laud că am avut mai mult, dar ăştia au fost banii. N-au fost chiar aşa mulţi. Doar două milioane, dintre care un milion s-a investit și restul s-a cheltuit în decursul anilor. Am jucat la Ajax, la Dinamo şi cam asta a fost.

Nu înţeleg de ce vorbeşte lumea că n-am reuşit. Ok, că n-am ajuns de la Ajax la un nivel foarte mare, ca alţi colegi ai mei. Hai să vedem cine joacă cinci ani la Ajax.

Am avut meciuri puţine că m-am accidentat. Dacă nu eram important pentru ei… Păi, a doua zi după ce m-am accidentat cu ligamentele, mi-au dat doi ani extra de contract. L-au sunat pe nea Giovanni Becali şi au spus că au mare încredere. Ei sperau să ia câteva zeci de milioane de euro pe mine când îmi revin. Ce club ar veni să îţi prelungească doar pe ochi frumoşi. La noi în ţară nu îţi plătea nici operaţia.

Lumea vorbeşte cu femei, băuturi, Amsterdam, viaţa de noapte. Eu am fost de maximum cinci ori în club în cinci ani. Mentalitatea românului este cea mai proastă, cea mai slabă. Când mergi afară eşti respectat. Şi acum mă mai sună cei de la Ajax.

Așa e românul. Nu te mai bagă în seamă, nu dă doi bani pe tine. Toţi trebuie să fim pregătiţi pentru viaţa asta. Eu am 5000 de lei la Barca Academy. Din asta trăiesc. Mai am nişte terenuri bune. Se pot vinde şi se poate construi pe ele. Dar e blocată piaţa. Ce să trăieşti de banii ăştia?

Cel mai mare salariu l-am avut în Olanda, cu prime cu tot am ajuns la 80.000 de euro. Prime de campionat, salariu plus primă de Champions League. Asta a fost cea mai mare sumă.

A fost poveste de film, aşa a spus Lobonţ. M-am gândit să scriu şi o carte. Multă lume nu ştie realitatea pe care o spun eu. Nu ştiu dacă mi-aş fi schimbat destinul dacă aş fi plecat la Barcelona. Totuşi, era Barcelona B. Eram cu Iniesta, Valdes în vestiar. Nu am regretat niciodată cu Barcelona. Am prins trenul ăsta cu Ajax”, a povestit Nicolae Mitea la Fanatik.

Fostul fotbalist și-a vândut vila cu 260.000 de euro, deși investise 400.000 de euro

Printre cele mai dificile decizii pe care Nicolae Mitea spune că a fost nevoit să le ia s-a numărat vânzarea locuinței sale. Fostul jucător a explicat că investise aproximativ 400.000 de euro în vilă, însă a acceptat să o vândă pentru 260.000 de euro, după șase ani.

Decizia a venit într-un moment în care avea nevoie de bani pentru a-și acoperi cheltuielile. Mitea susține că, dacă ar fi păstrat proprietatea până în prezent, ar fi putut obține un preț mai bun.

„Mi-am vândut vila că nu mai aveam bani. A trebuit să o vând pe 260.000 de euro. Eu băgasem 400.000 de euro. Trebuie să trăieşti.

Cine îţi dă? Nimeni nu te ajută. Eu nu am găsit oamenii buni. Poate nu ştiam să-i aleg. Am vândut-o după şase ani de zile. Acum luam mult mai mult dacă o vindeam”.

În prezent, fostul fotbalist spune că mai deține terenuri pe care le-ar putea valorifica, însă susține că situația pieței imobiliare îi îngreunează planurile.

Nicolae Mitea a vorbit despre relația cu familia și responsabilitatea față de fiica sa

Pe lângă dificultățile financiare, fostul internațional a explicat că și-a schimbat prioritățile în ceea ce privește relațiile cu cei apropiați. Mitea spune că a încercat să își sprijine familia, însă a ajuns la concluzia că trebuie să se concentreze asupra propriei vieți și asupra fiicei sale, Ariana.

El a mărturisit că nu mai oferă sprijin financiar fraților săi, considerând că fiecare trebuie să își gestioneze propriile responsabilități.

„Am avut grijă de familie, de fiică, de mine. De fraţi nu. Nu am mai vrut. Cât poţi să ai grijă şi de fraţi? Fiecare cu familia lui. Eu am o fetiţă, ei se descurcă. Fiecare are job-ul lui. Sunt conexiuni, dar am tăiat. Vezi realitatea din ziua de azi.

Mi-a zis şi Giovanni Becali: ‘Nicolae, dacă nu te ridici singur, să te descurci, nu te ajută nimeni. Nici familia, nici fraţii. Darămite un străin’.

Nu ştiu dacă s-au supărat, dar au văzut şi ei realitatea. Că nu mai erau. Trebuia să am grijă de fetiţă. Uneori las telefonul câte o săptămână şi nu sună nimeni”, a spus Nicolae Mitea pentru Fanatik.

Cum a ieșit Nicolae Mitea din perioada de izolare și a ajuns antrenor la Barca Academy

După încheierea carierei de fotbalist, Nicolae Mitea a traversat o perioadă îndelungată în care a preferat să stea departe de viața publică. Fostul internațional a recunoscut că s-a izolat de oameni și că i-a fost greu să găsească motivația necesară pentru a reveni la o rutină obișnuită.

Schimbarea a venit cu ajutorul unui prieten, prin intermediul căruia a ajuns la Barca Academy din România. Propunerea de a lucra ca antrenor i-a oferit ocazia de a ieși din casă și de a se implica din nou într-un mediu apropiat de fotbal.

„Am stat şi m-am gândit ce pot să fac ca să ies din casă. Printr-un prieten am ajuns la Barca Academy, i-a spus: «Îl am aici pe Nicky Mitea». Ei îl întrebau dacă vreau eu să vin, dacă sunt pregătit. M-a sunat, m-am întâlnit cu el şi după două zile am mers la club. A fost o depresie de 20 de ani. Nu e uşor. Mă simţeam mai bine să fiu în lumea mea. Uite, nu m-am apucat de băut, de prostii, în timpul ăsta.

Eu nu ştiu ce înseamnă să fumezi, să tragi din ţigară. Şi dacă n-aş fi avut puterea, nu sunt de mine. Nu m-am gândit la asta niciodată”, a declarat Nicolae Mitea pentru Fanatik.

Fostul fotbalist a explicat că retragerea din viața publică a fost o alegere personală, chiar dacă, privind în urmă, admite că izolarea nu i-a făcut bine. Nașterea fiicei sale a reprezentat un moment important, care l-a ajutat să își regăsească motivația.

„Am intrat într-o depresie. Am simţit să mă rup de toată lumea şi să fiu eu, cu mine. Sunt conştient că n-a fost bine, dar asta am gândit. N-am mai avut chef de nimeni, nici de presă.

Am zis că mai bine mă retrag şi îmi văd de ale mele. Apoi s-a născut fetiţa mea, am fost lângă ea. În primul rând pentru ea lupt. Apoi, pe locul doi mă pun eu. O cheamă Ariana. Îmi dă cea mai mare motivaţie. Ea mă mai face să râd, chiar dacă uneori mai sunt supărat”, a povestit fostul fotbalist.

Nicolae Mitea, despre Andreea Tonciu: „A fost o relație serioasă”

Relația dintre Nicolae Mitea și Andreea Tonciu a atras multă atenție din partea presei mondene, cei doi formând un cuplu timp de aproximativ cinci-șase ani. Potrivit fostului fotbalist, povestea lor a fost una serioasă, iar la un moment dat au existat inclusiv discuții despre căsătorie.

Privind în urmă, Mitea consideră că mediatizarea intensă și interesul pentru scandaluri au influențat felul în care relația a fost percepută de public. El a recunoscut că, la vremea respectivă, era foarte tânăr și că experiențele trăite l-au făcut să privească diferit alegerile personale.

„Au trecut peste 10-12 ani, eram și eu copil atunci. La noi asta se vindea cel mai bine, scandalul, de aceea eram mereu pe prima pagină. Era și ea cu cineva cunoscut și lumea scria, abia așteptau să citească. Am fost 5-6 ani împreună, dar asta e. În momentul de față, dacă aș da timpul înapoi, m-aș gândi de două-trei ori când ar trebui să aleg dintre iubite și prieteni, pentru că am trecut prin multe și încă am de învățat.

A fost o relație serioasă, erau discuții de căsătorie, nu știu cine ce voia, dar eram încă tineri amândoi”, a povestit Nicolae Mitea pentru Fanatik.

Ce spune fostul fotbalist despre zvonurile că Andreea Tonciu i-ar fi afectat cariera la Ajax

În perioada în care evolua în fotbalul olandez, în spațiul public au apărut speculații potrivit cărora relația cu Andreea Tonciu ar fi contribuit la problemele din cariera lui Nicolae Mitea.

Fostul internațional a respins însă această variantă și a precizat că relația a început după ce încheiase perioada petrecută la Dinamo. În opinia sa, informațiile apărute atunci au fost rezultatul unor interpretări și al speculațiilor din presă.

„Eram și fără echipă, se scrisese că din cauza ei n-am mai jucat la Ajax. N-avea ea nicio treabă. Ne-am întâlnit după ce am terminat cu Dinamo. Sunt povești și răutăți în presă”, a mai declarat fostul fotbalist.

După experiența de la Ajax Amsterdam, Nicolae Mitea a mai jucat pentru Dinamo București, Ionikos Nikea, Petrolul și Concordia Chiajna. Accidentările au continuat să îi afecteze parcursul, iar în 2014, la numai 28 de ani, a decis să se retragă din activitatea de fotbalist.

Astăzi, fostul internațional lucrează ca antrenor la Barca Academy din România și spune că fiica sa, Ariana, este principalul motiv pentru care merge mai departe. De la veniturile importante din perioada petrecută în Olanda până la salariul actual de 5.000 de lei, povestea sa reflectă schimbările majore prin care a trecut atât în carieră, cât și în viața personală.