Cum arată Toma, fiul lui Horia Brenciu, pe terenul de baschet. Ce performanță a reușit la doar 12 ani

La doar 12 ani, Toma Brenciu își construiește deja un parcurs remarcabil în lumea baschetului.

Horia Brenciu este un tată mândru Foto: Arhivă

Legitimat la clubul BC Fan Baschet, fiul lui Horia Brenciu și al lui Alice Dumitrescu participă constant la competiții, turnee și cantonamente, reușind să obțină rezultate care confirmă talentul și dedicarea sa pentru acest sport.

Fiul lui Horia Brenciu face performanță în sport

Cea mai recentă performanță a venit în Serbia, la prestigiosul turneu internațional Silver Hoops, organizat la Silver Lake. Tânărul sportiv a impresionat prin evoluțiile sale și a cucerit două titluri importante, devenind campion atât la categoria de baschet 3x3, cât și în cadrul probei individuale Skill Challenge.

Reușita lui Toma a fost primită cu multă bucurie de familie, care îl susține necondiționat în activitatea sa sportivă. Mândru de performanțele fiului său, Horia Brenciu a distribuit pe rețelele sociale două imagini surprinse pe terenul de baschet, însoțite de un mesaj scurt, dar plin de semnificație: „Toma Brenciu 10!”.

Horia Brenciu are o legătură aparte cu fiul său

De-a lungul timpului, artistul a vorbit deschis despre relația specială pe care o are cu băiatul său și despre felul în care acesta a devenit parte din familia lor. Povestea adopției lui Toma a fost relatată de mai multe ori de Horia Brenciu, care a subliniat că decizia de a-l primi în viața lor a venit firesc și fără ezitare.

Toma a intrat în familia Brenciu în anul 2014, pe când era doar un nou-născut. Alice Dumitrescu a aflat atunci despre situația dificilă a unei tinere însărcinate care intenționa să renunțe la copil, iar ideea de a-l crește pe micuț a fost imediat îmbrățișată de cei doi. Artistul a mărturisit în numeroase interviuri că a simțit încă din primul moment că Toma era copilul destinat familiei lor.

Totodată, Horia Brenciu și Alice Dumitrescu au ales să abordeze cu sinceritate subiectul adopției încă de când acesta era mic. Cei doi au considerat că adevărul, explicat cu blândețe și pe înțelesul unui copil, reprezintă cea mai bună cale pentru a-i oferi siguranță emoțională și încredere.