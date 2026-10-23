De la cine a moștenit Irina Pavlenco, de la Sweet Kiss, pasiunea pentru muzică: „Am reușit să duc succesul meu mult mai sus”

Ambiția, susținerea părinților și dragostea pentru scenă au ghidat-o pe Irina Pavlenco, de la Sweet Kiss, într-o carieră de peste 28 de ani.

1/6 Irina Pavlenco de la Sweet Kiss a moștenit pasiunea pentru muzică de la tatăl ei Foto: click.ro

Artista avea aproximativ 16 ani când și-a văzut tatăl cântând și a înțeles că vrea să-i calce pe urme. A avut însă curajul să plece din Galați la București și să-și construiască propriul drum în muzică.

Pentru Irina, „nu se poate” nu a fost niciodată un motiv să renunțe. Părinții au încurajat-o să-și urmeze visul, iar încrederea primită acasă a ajutat-o să facă pașii decisivi pentru cariera sa.

„Nu a existat niciun moment de genul acesta, pentru că pe mine ambiția mă definește foarte mult. Când am avut un vis, mi l-am urmat. Am avut noroc de niște părinți extraordinari, care m-au îndrumat tot timpul. Mi-au zis: «Mamă, visul tău trebuie să-l urmezi oricând și oriunde». Și de aici și vorba lor: nu există «nu se poate» pentru mine”, ne-a povestit Irina pentru Click!.

Irina Pavlenco: „Oricâte vieți aș avea, tot artistă aș vrea să fiu”

Primul model artistic a fost chiar tatăl ei. Imaginea lui pe scenă a făcut-o să-și dorească să devină cântăreață, iar astăzi privește cu mulțumire spre alegerea făcută în adolescență.

„Aveam vreo 16 anișori. Când l-am văzut pe tata prima oară pe scenă, am zis: «Eu asta vreau să mă fac când o să fiu mare». Și se pare că am reușit. Chiar am reușit să duc succesul meu mult mai sus decât succesul tatălui meu, pentru că eu am avut curajul să plec din orașul meu natal, Galați, să ajung în București, unde mi-am creat această carieră de peste 28 de ani. Nu am niciun regret. Și, oricâte vieți aș avea, tot artistă aș vrea să fiu, și anume cântăreață. Niciodată, în orice altă viață, n-aș vrea să fac altă meserie”, a mărturisit artista.

Cum se înțelege cu David, fiul Ralucăi Podea

În plan personal, Irina vorbește cu căldură despre familia extinsă din care face parte. Artista este partenera tatălui lui David, fiul Ralucăi Podea, iar relația dintre ei este una apropiată. Când vorbește despre tânăr, îl numește firesc „băiatul nostru”.

David a plecat la facultate, la Brașov, iar despărțirea de el nu este ușoară. Irina înțelege însă că a venit momentul ca acesta să-și urmeze propriul vis, așa cum și ea a făcut-o când a plecat din Galați.

„Suntem o mare familie, cum se știe: actuala cu fosta, cu tăticul, cu bunica, ne înțelegem perfect. Chiar băiatul nostru tocmai a plecat la facultate, la Brașov, s-a desprins ușor de noi. Nu ne este ușor, dar trebuie să își vadă și singur de visul lui măreț”, ne-a mai spus Irina Pavlenco despre David Podea.