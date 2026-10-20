 Dinu Maxer, la un pas să-și piardă vederea după un accident grav. Ce a pățit artistul și cum se simte acum
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FotoDinu Maxer, la un pas să-și piardă vederea după un accident grav. Ce a pățit artistul și cum se simte acum

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Dinu Maxer a trecut prin momente de panică după ce a suferit un accident care i-a afectat serios vederea. Obișnuit să apară în fața fanilor cu zâmbetul pe buze și cu vești bune, artistul și-a îngrijorat urmăritorii după ce a dezvăluit că un dop de șampanie l-a lovit direct în ochiul drept. În urma incidentului, acesta a ajuns de urgență la spital, temându-se că și-ar putea pierde vederea.

Dinu Maxer.
Dinu Maxer. Foto: Arhiva Click!

Din fericire, Dinu Maxer a cerut ajutorul medicilor și a urmat tratamentul recomandat. La câteva zile după accident, artistul a revenit cu vești mai bune și le-a povestit fanilor cum se simte, mărturisind că recuperarea sa îl bucură enorm.

Dinu Maxer, accidentat la ochiul drept de un dop de șampanie

Incidentul s-a petrecut în weekendul trecut, când un dop de șampanie l-a lovit pe artist în ochiul drept. Impactul a fost puternic, iar vederea i-a fost afectată serios. Dinu Maxer a povestit că, în acel moment, a intrat în panică, mai ales că, atunci când a deschis ochiul, nu mai putea vedea normal.

Artistul a decis să vorbească public despre ceea ce i s-a întâmplat, pentru ca oamenii să afle chiar de la el detaliile accidentului. Acesta a explicat că a căutat ajutor medical de urgență și că, după ce a întâmpinat dificultăți în găsirea îngrijirii de care avea nevoie, a ajuns la Spitalul Universitar de Urgență.

„Pe sistemul mai bine vă spun eu decât să aflați din altă parte. În weekend, un dop de șampanie mi-a traumatizat ochiul drept, în așa fel încât mai vedeam 10%. Din momentul acela am început să bat la ușa spitalelor, s-a deschis doar ușa Spitalului Universitar de Urgență (...) Unde am fost tratat exemplar”, a declarat Dinu Maxer, pe rețelele sociale.

Artistul a povestit clipele de panică prin care a trecut

Fotografia publicată de Dinu Maxer.
Fotografia publicată de Dinu Maxer. Foto: Facebook

Lovitura l-a speriat serios pe Dinu Maxer, care a recunoscut că a fost cuprins de disperare atunci când și-a dat seama cât de mult îi fusese afectată vederea. Artistul a explicat că ținea dopul în mână, însă nu a reușit să îl controleze, iar acesta l-a lovit direct în ochi.

Ulterior, a căutat ajutor și la o altă unitate medicală. Fără să dezvăluie numele spitalului respectiv, Dinu Maxer a mărturisit că experiența de acolo nu a fost una pe măsura așteptărilor sale.

„În momentul în care nestăpânind, cu toate că eram cu mâna pe dop, nestăpânind dopul și plesnindu-mă în ochi, efectiv când am văzut că deschid ochiul și nu văd nimic, am disperat, îți dai seama (...) Am schimbat spitalul, nu vreau să dau numele spitalului, dar nu a fost ok ce s-a întâmplat”, a declarat Dinu Maxer pentru Știrile Antena Stars.

Cum se simte Dinu Maxer după trei zile de tratament

La trei zile de la accident, Dinu Maxer a revenit cu vești încurajatoare. Artistul a explicat că a respectat cu strictețe tratamentul și recomandările medicilor, chiar dacă a fost nevoit să doarmă într-o poziție incomodă. Evoluția sa l-a bucurat, mai ales că a putut renunța la pansamentul de la ochi.

Experiența prin care a trecut l-a făcut să vorbească și despre îngrijirea medicală primită. Dinu Maxer a avut cuvinte de apreciere pentru personalul care l-a tratat, subliniind că ajutorul primit a contat enorm în acele momente dificile.

„Acum, iată-mă, după trei zile, fiindcă am fost cuminte, am dormit numai în unghi incomod și am respectat tot tratamentul, am plecat fără pansament la ochi, ceea ce mă bucură enorm (...) Îmi întăresc concluzia că sistemul de sănătate de stat este unul fantastic”, a mai spus Dinu Maxer.

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