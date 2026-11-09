Doliu în lumea muzicii românești! A murit Florian Lungu, una dintre cele mai cunoscute voci ale jazzului din România

O zi de doliu profund pentru lumea artistică și radiofonică din România. Florian Lungu, una dintre cele mai cunoscute, respectate și carismatice figuri ale jazzului românesc, s-a stins din viață luni, 9 noiembrie 2026, la vârsta de 83 de ani.

Florian Lungu, una dintre figurile legendare ale jazzului românesc, a murit Foto: facebook

Cunoscut cu dragoste și venerație în comunitatea muzicală sub porecla „Moșu’”, el a fost un adevărat titan al genului, lăsând în urmă o moștenire culturală inestimabilă, clădită de-a lungul a peste 60 de ani de activitate neobosită ca muzicolog, pianist, compozitor, aranjor, profesor și realizator de emisiuni de radio și televiziune.

Florian Lungu, peste 60 de ani în slujba jazzului

Anunțul oficial al trecerii sale în neființă a fost făcut de postul de radio care i-a fost casă și partener de dialog timp de decenii:

„A murit Florian Lungu, una dintre vocile emblematice ale jazzului românesc. Cunoscut în lumea muzicală drept «Moșu’», Florian Lungu a fost muzicolog, pianist, compozitor, aranjor, profesor și realizator de emisiuni de radio și televiziune, dedicându-și mai bine de șase decenii promovării jazzului”, a informat Radio România Cultural pe pagina oficială de Facebook.

Pentru generații întregi de ascultători, Florian Lungu a fost cu mult mai mult decât un realizator de emisiuni: a reprezentat o veritabilă enciclopedie vie a jazzului și unul dintre oamenii providențiali care au făcut ca această muzică a libertății să-și găsească un loc de cinste în patrimoniul cultural românesc.

Dragostea și devotamentul său față de microfon au fost sintetizate chiar de el într-un interviu de colecție despre anii petrecuți la postul național: „Mi-am petrecut în studiourile radio mai mult de jumătate din viață”, descriind Radio România drept „o adevărată platformă culturală”, potrivit Radio România Cultural.

Meritele sale uriașe au fost răsplătite oficial în anul 2003, când Florian Lungu a primit Premiul de excelență pentru întreaga activitate audiovizuală, acordat de Consiliul Național al Audiovizualului (CNA), precum și prestigioasa distincție a statului român, Ordinul „Meritul Cultural” în rang de Cavaler, conferit de Președinția României.

Lumea artistică este în lacrimi: „O mare parte din noi se duce la ceruri odată cu el”

Vestea morții sale a stârnit un val uriaș de durere în rândul colegilor de breaslă, al colaboratorilor și al miilor de melomani care i-au sorbit comentariile sclipitoare. Printre primii care au reacționat public s-a numărat muzicianul și realizatorul Mike Godoroja, cel care a colaborat îndeaproape cu Florian Lungu în nenumărate proiecte:

„Nu știu cum să scriu acest text... A plecat Florian Lungu... Moșu’... în dimineața asta! O mare parte din noi, cei care iubim jazz-ul, se duce la ceruri odată cu Tiberian, Nicolas Simion și, acum, Moșu’!”, a scris muzicianul pe pagina sa de socializare.

Prin plecarea lui Florian Lungu, scena culturală pierde nu doar un profesionist desăvârșit și un istoric sonor fără egal, ci și un suflet de o căldură rară, un maestru care a trăit fiecare clipă prin și pentru jazz.