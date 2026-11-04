 Fosta concurentă de la Insula Iubirii a dat vestea cea mare după divorț: „Eu sunt pregătită”
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Fosta concurentă de la Insula Iubirii a dat vestea cea mare după divorț: „Eu sunt pregătită”

#Insula iubirii
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După o relație care a durat mai bine de 10 ani și mai multe împăcări și despărțiri, în cele din urmă, un fost cuplu al sezonului 8 Insula Iubirii a ajuns să meargă pe drumuri separate. De curând, fosta concurentă a anunțat că se simte pregătită să își refacă viața personală. Iată despre cine este vorba.

Radu Vâlcan, prezentatorul Insula Iubirii.
Radu Vâlcan, prezentatorul Insula Iubirii. Foto: Antena 1

Cristina Petre este pregătită să înceapă o nouă poveste de iubire

Concurenta care se simte pregătită să înceapă o altă poveste de iubire este nimeni alta decât Cristina Petre, fosta soție a lui Andrei Rotaru, alături de care a spus în nenumărate rânduri că a trăit o relație toxică. Pe rețelele de socializare, acolo unde are o comunitate numeroasă de fani, femeia a mărturisit că este dispusă să își refacă viața personală.

Într-o sesiune de Q&A, aceasta a primit întrebarea: „Ești pregătită pentru o relație sau vrei încă liniște?”. Răspunsul ei a fost unul care a lăsat de înțeles că este deschisă unei noi relații, însă nu vrea să grăbească lucrurile.

„Am trimis dorința către cer. Restul… la timpul potrivit. Iubesc liniștea, dar nu sunt neapărat nici cel mai mare fan al singurătății, așa că îl las pe Dumnezeu să decidă pentru mine, eu sunt pregătită”, a declarat Cristina Petre, pe Instagram.

Postarea Cristinei Petre.
Postarea Cristinei Petre. Foto: Instagram

Prin ce momente dificile a trecut Cristina Petre în ultima perioadă

Cristina Petre a avut parte de mai multe evenimente în ultima vreme, unul dintre acestea fiind o operație prin care a trecut din cauza unei afecțiuni mai vechi. În ciuda momentelor dificile, fosta concurentă a vorbit în mediul online despre procesul de vindecare și despre cum a reușit să treacă peste încercările din viața sa.

„Uneori, vindecarea nu vine într-o zi. Vine încet. Într-o dimineață în care te trezești și parcă doare puțin mai puțin. Într-o rugăciune. Într-un zâmbet pe care nu l-ai mai avut de ceva vreme. Într-o ieșire din casă. Într-un «sunt bine» pe care, pentru prima dată, îl spui și chiar îl simți. Și poate că nu ne dăm seama în fiecare zi, dar, fără să știm, ne întoarcem către noi”, a scris ea, pe Instagram.

Cristina Petre și Andrei Rotaru au decis să meargă pe drumuri separate

Povestea de iubire dintre Cristina Petre și Andrei Rotaru a fost una cu numeroase suișuri și coborâșuri. Cei doi au trecut prin mai multe despărțiri și împăcări, iar relația lor a fost intens discutată inclusiv după participarea la sezonul 8 al emisiunii Insula Iubirii.

Cristina Petre și Andrei Rotaru.
Cristina Petre și Andrei Rotaru. Foto: Antena 1

În repetate rânduri, Cristina a vorbit despre dificultățile întâmpinate în căsnicia sa și a descris relația ca fiind una toxică. În cele din urmă, cei doi au hotărât să își continue viețile separat, vestea fiind făcută publică chiar de fosta concurentă de la Antena 1.

Aceasta a explicat că decizia nu a fost una ușoară, însă a simțit că este important să fie sinceră cu oamenii care i-au fost alături și i-au urmărit povestea.

„În momentele în care v-am cerut ajutorul, am gestionat totul cum am știut eu mai bine și cu ce aveam în mine atunci. Astăzi pot să vă spun că am ales să mergem pe drumuri separate, după o perioadă lungă din viața noastră, în care au fost multe lucruri trăite, bune și mai puțin bune, dar cu toate acestea păstrăm o relație bazată pe respect pentru tot ce a fost între noi. Nu îmi este ușor să scriu aceste lucruri și nici să le pun în cuvinte, dar simt că este corect să știți atât. Eu am fost mereu transparentă cu voi și am simțit că vă datorez aceste lămuriri”, a transmis Cristina Petre, pe Instagram.

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