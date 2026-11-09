 Ornela Pasăre a dat microfonul pe…trafalet! De ce s-a apucat solista să zugrăvească casa singură: „Este o latură a mea”
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Ornela Pasăre a dat microfonul pe…trafalet! De ce s-a apucat solista să zugrăvească casa singură: „Este o latură a mea”

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Are suflet de artistă, dar și spirit de constructor! Talentata solistă Ornela Pasăre nu se dă în lături de la munca de jos. Artista a lăsat microfonul și a pus mâna pe trafalet. Și-a zugrăvit casa înainte de Sărbători ca să fie lună!

Ornela Pasăre a trecut la zugrăvit
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Ornela Pasăre a trecut la zugrăvit Foto: Click!

Ornela Pasăre a început curățenia generală de Sărbători de pe acum. Solista a decis să-și zugrăvească casa și nu a apelat la o echipă de constructori cum s-ar fi așteptat toată lumea.  

De pe scenă, direct la zugrăvit

Vedeta a fost învățată de bunici încă de mică să folosească trafaletul, așa ca acum și-a luat câteva rude și au zugrăvit toată casa în decurs de trei zile.

„Am decis să schimb puțin rolul: am lăsat scena deoparte și am pus mâna pe trafalet pentru că și casa are nevoie de atenție, grijă și puțină culoare. Sunt omul care iubește frumosul, dar care nu se ferește nici de muncă. Pentru că satisfacția cea mai mare este să vezi rezultatul propriilor eforturi. Viața ne poartă prin tot felul de ipostaze, iar eu le îmbrățișez pe toate cu zâmbetul pe buze. De la eleganța scenei la provocările șantierului, important este să punem suflet în tot ceea ce facem și să nu ne lipsească buna dispoziție!

Îmi place să mă implic în tot ceea ce ține de casa mea, să pun suflet în fiecare detaliu și să nu aștept mereu ca altcineva să facă lucrurile în locul meu. Cred că adevărata frumusețe a unui om se vede și în lucrurile simple, în modestie, în hărnicie și în felul în care se bucură de ceea ce construiește cu propriile mâini. Iar dacă tot am început, să fie cu spor, cu voie bună și cu rezultate pe măsură”, a spus Ornela Pasăre, pentru Click!

„De mică eram fascinată de șantiere! Îmi place să zugrăvesc”

Artista ne-a dezvăluit că este foarte atrasă de domeniul construcțiilor, iar zugrăvitul este pentru ea o activitate mai degrabă de relaxare. 

„De ce am ales trafaletul în locul constructorilor? Pentru că îmi place! Și nu este o pasiune descoperită acum, doar pentru că am avut ceva de renovat. Este o latură a mea care există încă din copilărie. Eu cred că un om nu trebuie să aibă o singură pasiune și nici să se încadreze într-un tipar.

Am fost dintotdeauna atrasă de tot ceea ce înseamnă construcții, renovări, amenajări și muncă practică. Încă de mică eram fascinată de șantiere, de unelte și de felul în care un spațiu se poate transforma prin muncă și imaginație. Îmi amintesc cu drag de bunicii mei de la țară, pe care îi ajutam la gospodărie. Dădeam cu var, vopseam poarta, văruiam pomii, mergeam la munca câmpului și mă implicam în tot felul de treburi. Nu mă dădeam înapoi de la muncă și îmi plăcea să văd rezultatul efortului meu.

Așa că, atunci când a venit momentul să mă apuc de zugrăvit, nici nu am stat prea mult pe gânduri. De ce să chem constructori, dacă pot să fac și eu acest lucru și, mai ales, dacă îmi face plăcere? Nu spun că nu apreciez meseriașii, dimpotrivă, respect foarte mult oamenii care își fac meseria cu pricepere, dar uneori vreau să mă implic personal.

Pentru mine, trafaletul nu este doar o unealtă, ci și o modalitate de relaxare, de exprimare și de satisfacție personală. Îmi place să văd cum, cu puțină muncă și răbdare, pot schimba înfățișarea unui loc”, a mai dezvăluit solista, pentru Click!

Solista de muzică populară este de părere că femeile nu ar trebui să se limiteze doar la treburile gospodărești, precum gătit, spălat sau călcat. 

„Cred că o femeie nu trebuie să se limiteze la activitățile considerate tradițional feminine. Pot să fiu elegantă pe scenă, să cânt muzică populară, să port costume frumoase, dar pot la fel de bine să îmbrac haine de lucru și să mă apuc de renovat.

Îmi place să nu depind întotdeauna de alții, să fiu implicată și să-mi demonstrez că pot. Iar satisfacția de la final, când privesc ceea ce am făcut cu mâinile mele, este de neînlocuit.

Nu mă mulțumesc doar să aleg culorile sau să le spun altora ce îmi doresc. Vreau să pun și eu mâna, să încerc, să învăț și să văd rezultatul muncii mele. Trafaletul nu mă intimidează, iar un șantier nu mă sperie!

Îmi place să construiesc, să renovez, să amenajez și să dau viață ideilor mele. Există o satisfacție extraordinară în momentul în care privești un lucru terminat și știi că ai pus și tu umărul la realizarea lui. Am suflet de artistă, dar am și spirit de constructor”, a adăugat vedeta, pentru Click!

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