Cum a ajuns Ornela Pasăre să se îmbrace în sultană, de ziua ei? Turcii au confundat-o cu Hurrem: „S-a oprit timpul în loc”

Ornela Pasăre a avut parte de o aniversare de vis, pe malurile Bosforului. Cu cine a plecat cunoscuta solistă de muzică populară să se distreze pe cinste la Istanbul?

1/8 Ornela Pasăre și-a petrecut ziua de naștere, la Istanbul foto: arhivă personală

Ornela Pasăre a avut parte de cea mai frumoasă zi de naștere. Solista de muzică populară a ales să petreacă la Istanbul, pe malurile Bosforului, și nu a dat greș. Și-a luat și familia cu ea.

„De ziua mea a fost atât de frumos, nici nu pot să descriu în cuvinte! Am început ziua fiind invitată la un eveniment frumos, după care am petrecut cu familia și câțiva prieteni apropiați. Pur și simplu m-am bucurat de prezent! Iar cel mai frumos cadou de ziua mea a fost familia mea minunată!

Și, bineînțeles, am mers în Istanbul câteva zile pentru că îmi era dor să revin în acest oraș magic, să beau ceaiul meu preferat turcesc, să iau cina pe frumosul Bosfor, mai ales că eu sunt o persoană foarte romantică”, a povestit solista, pentru Click!

Comparată cu sultana Hurrem!

Artista noastră a avut parte și de o experiență cu parfum local, pe cinste! Ea a avut ocazia să îmbrace un costum de sultană! I-a venit atât de bine că turcii au comparat-o cu vestita sultană Hurrem din „Suleyman Magnificul”.

„Istanbulul, văzut de pe Bosfor, are o magie aparte — un loc în care Europa și Asia se întâlnesc, iar noaptea transformă totul într-o poveste. Istanbul nu este doar un oraș pe care îl vizitezi, ci un oraș pe care îl simți, este atât de romantic acest oraș!

Mi-am dorit foarte mult să merg din nou la Istanbul pentru că acest oraș reușește să îmbine romantismul, istoria și magia într-un singur loc. Te atrage Bosforul, cu luminile lui de seară, atmosfera unei cine pe apă, palatele și moscheile, străduțele pline de viață și acel farmec oriental care face ca fiecare colț să pară desprins dintr-o poveste. Mă atrage poate și sentimentul că, în Istanbul, două lumi se întâlnesc — Europa și Asia — ai senzația că trăiești ceva diferit de cotidian! Și poate cel mai mult mă atrage starea pe care ți-o dă orașul: libertate, frumusețe, romantism, emoție și dorința de a te întoarce!

Iar cireașa de pe tort au fost cateva poze făcute la Taht Istanbul! Atmosfera din acest colț de poveste te face să te simți pentru câteva clipe într-un adevărat palat otoman! Sunt efectiv fascinată și atrasă de frumusețea și eleganța îmbrăcămintei otomane, de țesăturile bogate, broderiile aurii, culorile spectaculoase și detaliile care poartă în ele parfumul unei epoci pline de istorie și mister!

Costumele otomane au ceva aparte… o noblețe, o feminitate și o eleganță care te fac să te simți parte dintr-o poveste. Iar atunci când le îmbraci în Istanbul, într-un decor care păstrează încă farmecul Imperiului Otoman, parcă timpul se oprește pentru câteva clipe!”, ne-a mai spus ea.

Cum este o fire bisericoasă, Ornela nu putea să rateze și lăcașurile de cult din zonă.

„Sunt atât de binecuvântată și de fericită în special că am vizitat și Biserica Maicii Domnului din Vlaherne, situată în cartierul Ayvansaray din Istanbul, este un reper spiritual bizantin major.

Locul este celebru pentru că aici a avut loc minunea Acoperământului Maicii Domnului în secolul al X-lea și adăpostește un izvor considerat sfânt ( agheasmă).

Încă un loc desprins din rai este și Biserica Izvorul Tămăduirii din Constantinopol – una dintre vechile biserici ortodoxe din cetatea Împăratului Constantin cel Mare”, a mai declarat Ornela Pasăre, în exclusivitate pentru Click!