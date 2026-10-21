Ce a pățit Ornela Pasăre când a mers ultima dată cu metroul: „O experiență neplăcută”. În ce paradis a plecat să-și încarce bateriile

Ornela Pasăre a fost victima hoților la ultima ei plimbare cu metroul prin Capitală. Vedeta a renunțat la mașina din cauza aglomerației, însă s-a trezit fără telefon după ce a apelat la transportul în comun.



1/8 Ornela Pasăre, deposedată de telefon la metrou Foto: Click!

Ornela Pasăre nu circulă de obicei cu transportul în comun, însă străzile foarte aglomerate la orele de vârf din București au făcut-o ca într-una din zilele trecute să ia metroul în speranța de a ajunge la timp la școala unde predă ore de canto.



„Telefonul a dispărut, pur și simplu, din rucsac”

Vedeta s-a echipat corespunzător pentru drum și a luat un rucsăcel în loc de geantă. Alegerea însă s-a dovedit a fi total neinspirată pentru că a devenit victima sigură a hoților.

Solista de muzică populară ne-a povestit cu lux de amănunte cum a rămas fără telefon după cursa cu metroul.

„De multe ori, traficul din București este extrem de aglomerat, iar pentru a evita timpul pierdut în mașină, de multe ori prefer să apelez la mijloacele de transport în comun, în special la metrou, care de cele mai multe ori pare cea mai rapidă soluție pentru a ajunge la destinație.

Din păcate, însă, nici această alegere nu este lipsită de riscuri. Într-o dimineață, într-un moment în care metroul era extrem de aglomerat, am avut parte de o experiență neplăcută: mi-a fost furat telefonul mobil din rucsac. A dispărut, pur și simplu!

Este trist să ajungi în situația în care, pe lângă grija de a ajunge la timp la serviciu sau la destinația dorită, trebuie să fii permanent atent și la bunurile personale. Alegem transportul în comun pentru a economisi timp, pentru a evita traficul infernal și pentru că, uneori, pare singura soluție practică, dar ajungem să ne confruntăm cu astfel de situații neplăcute.

Împărtășesc această experiență nu pentru a descuraja pe cineva să folosească transportul în comun, ci pentru a atrage atenția asupra unui lucru important: în locurile foarte aglomerate, trebuie să fim extrem de vigilenți și să avem grijă de lucrurile noastre. Telefonul, portofelul și celelalte obiecte de valoare trebuie păstrate în locuri sigure, cât mai aproape de noi.

Din păcate, hoții profită de aglomerație, de neatenția oamenilor și de momentele în care suntem preocupați de cu totul altceva. Iar o simplă călătorie, care ar trebui să fie una obișnuită, se poate transforma într-o experiență neplăcută, cu mult stres și pagube”, a povestit Ornela Pasăre, în exclusivitate pentru Click!

Foto: Click!

În ce nouă vacanță a plecat?

Imediat după nefericită întâmplare, Ornela a mers și și-a achiziționat un telefon nou, mai ales că avea programată și o vacanță de cinci stele în Mykonos, unde își dorea să facă noi poze spectaculoase.

„Mykonos, m-a cucerit de la prima vedere! Un vis devenit realitate, o frumusețe greu de descris în cuvinte și o amintire pe care o voi purta mereu în inimă.

Pentru prima dată am pășit pe tărâmul fermecător al insulei Mykonos și am descoperit un loc care îți fură privirea, îți cucerește sufletul și îți rămâne pentru totdeauna în amintire. Casele albe, străduțele înguste și pline de farmec te poartă printre boutique-uri elegante, flori delicate, terase cochete și colțuri desprinse parcă dintr-o poveste. Florile colorate, morile de vânt emblematice și albastrul nesfârșit al mării creează un tablou desprins parcă dintr-un vis”, ne-a spus blonda chiar din vacanță.



Foto: Click!

„Mykonos e un paradis grecesc”

Deși a fost de nenumărate ori în Grecia, Mykonos a cucerit-o cu frumusețea peisajelor și nu numai.

„Mykonos nu este doar o destinație de vacanță, ci o emoție, o stare de spirit, un loc în care frumusețea se împletește cu eleganța, libertatea și bucuria de a trăi. Un paradis grecesc în care marea îți liniștește sufletul, briza îți mângâie chipul, iar timpul pare să curgă mai frumos.

Am plecat cu sufletul plin de bucurie, cu amintiri minunate și cu recunoștință pentru privilegiul de a descoperi asemenea locuri binecuvântate de Dumnezeu. Dar farmecul insulei nu stă doar în peisaje, ci și în atmosfera ei unică! Mykonos înseamnă muzică, eleganță, voie bună, seri magice și o energie aparte. Ziua, plajele te răsfață cu ape cristaline, beach cluburile vibrează în ritmuri mediteraneene, iar oamenii se bucură de soare și de libertate. Seara, insula se transformă într-o scenă spectaculoasă, în care luminile, muzica, restaurantele rafinate și străduțele pline de viață creează o atmosferă de poveste.

Iar bucătăria grecească… o adevărată încântare pentru simțuri! De la aromele mediteraneene ale preparatelor proaspete din pește și fructe de mare, la caracatița pregătită cu măiestrie, brânzeturile grecești, salatele pline de prospețime, uleiul de măsline, ierburile aromatice și delicioasele preparate tradiționale, fiecare masă devine o experiență în sine.

Iar deserturile grecești, servite într-un decor fermecător, completează perfect această călătorie a gusturilor. Restaurantele de pe malul mării, mesele romantice și serile petrecute admirând valurile transformă chiar și o cină obișnuită într-un moment special”, a mai declarat solista, pentru Click!