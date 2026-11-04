 Roxana Nemeș, cadou special pentru gemenii săi, pe care îl vor primi abia la 18 ani. Ce surpriză le-a pregătit artista
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Roxana Nemeș, cadou special pentru gemenii săi, pe care îl vor primi abia la 18 ani. Ce surpriză le-a pregătit artista

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Roxana Nemeș traversează cea mai frumoasă perioadă din viața sa, de când a devenit mama unor gemeni, în 2025. Deși micuții au împlinit recent un an, artista se gândește deja la momentul în care aceștia vor deveni majori. 

Roxana Nemeș, cadou special pentru gemenii săi
Roxana Nemeș, cadou special pentru gemenii săi Foto: Arhiva Click!

Vedeta le-a pregătit un cadou cu totul special, pe care îl vor putea descoperi peste 17 ani. Iată despre ce este vorba!

Roxana Nemeș, o mamă împlinită. Cum s-a schimbat viața artistei după venirea pe lume a gemenilor

Roxana Nemeș și Călin Hagima trăiesc de ani buni o frumoasă poveste de dragoste și se bucură din plin de familia pe care și-au întemeiat-o. Venirea pe lume a gemenilor le-a schimbat complet viața, iar cei doi se bucură de fiecare moment petrecut alături de fetița și băiețelul lor.

Micuții au împlinit recent un an, iar artista este foarte implicată în creșterea și educația lor. Deși sunt încă la început de drum, Roxana Nemeș s-a gândit deja la o surpriză pe care copiii săi o vor descoperi abia peste 17 ani.

Ce cadou le-a pregătit Roxana Nemeș copiilor săi pentru majorat

Artista a dezvăluit că a creat câte o adresă de e-mail pentru cei doi copii, unde va aduna fotografii și filmulețe încă din prima zi de viață a acestora. Intenția sa este să păstreze astfel cele mai frumoase amintiri din copilăria lor, pe care să le poată redescoperi atunci când vor fi adulți.

Roxana Nemeș își dorește ca, la 18, 20 sau chiar 30 de ani, gemenii să poată privi în urmă și să retrăiască momentele speciale din primii ani de viață. Artista spune că și-ar fi dorit să aibă mai multe fotografii și amintiri din propria copilărie, motiv pentru care a decis să le ofere copiilor săi acest dar.

„Le-am făcut e-mail și vreau să le trimit pe mail poze și video cu ei din prima zi și până la 18 ani. Vreau să le trimit mereu poze pe mail, pentru a nu se pierde, iar la 18 ani, la 20 de ani, la 30 de ani să intre și să le vadă. Și eu mi-aș fi dorit să am mai multe amintiri cu mine de când eram mică și nu am, că așa era vremea aia. Dacă am 2-3 poze, e bine. Cred că o să fie fain, cred că o să se bucure”, a spus Roxana Nemeș pentru Spynews.ro.

De ce nu le va crea copiilor pagini pe rețelele de socializare

Roxana Nemeș este activă și pe rețelele de socializare, acolo unde împărtășește cu urmăritorii săi momente importante din viața personală și profesională. În ultima perioadă, artista a început să publice mai des imagini și filmulețe cu gemenii, însă mărturisește că nu intenționează să le creeze acestora conturi proprii.

Vedeta a explicat că, în primul an de viață al copiilor, a preferat să îi țină departe de mediul online. Între timp, însă, a simțit că anumite momente sunt prea frumoase pentru a nu le împărtăși cu comunitatea sa, mai ales că primește numeroase mesaje frumoase din partea altor mame și a urmăritoarelor.

Cu toate acestea, Roxana Nemeș consideră că decizia de a avea propriile pagini pe rețelele de socializare trebuie să le aparțină copiilor atunci când vor crește.

„Un an de zile n-am simțit să-i pun pe social media, dar acum mi se pare că sunt niște momente atât de faine, încât mi-ar părea rău să nu le vadă și urmăritorii mei, pentru că am niște mămici acolo și niște urmăritoare extraordinare. Îmi dau niște mesaje superbe, dar pagină pentru ei nu o să fac niciodată, că nu știu dacă își doresc”, a mai povestit cântăreața.

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