„Știm amândoi prin câte ai trecut!” Geanina Ilieș, în lacrimi la vorbele fiului său! Cuvintele care au răscolit-o

Geanina Ilieș, cunoscuta prezentatoare de televiziune l-a avut invitat în cadrul propriului podcast pe fiul său, Patrick, discuția dintre cei doi transformându-se într-o confesiune intimă despre greutățile trecutului, sacrificiile materne și legătura profundă dintre cei doi.

Cuvintele fiului său au făcut-o pe Geanina Ilieș să plângă în hohote în fața camerelor Foto: Instagram

Cuvintele mature și pline de recunoștință ale tânărului au atins o coardă extrem de sensibilă, determinând-o pe vedetă să își stăpânească cu greu lacrimile în fața camerelor de filmat.

Recunoștința unui fiu pentru anii de luptă: „Simplul fapt că ai fost acolo”

În cadrul dialogului, Geanina Ilieș a dorit să afle chiar din perspectiva fiului său cum a fost perceput efortul ei de părinte și care a fost cel mai valoros sprijin pe care acesta l-a simțit de la ea de-a lungul timpului. Răspunsul oferit de Patrick a rezumat decenii de sacrificii tăcute:

„Cred că simplul fapt că ai fost acolo și că ai luptat pentru mine, pentru că știm amândoi prin câte ai trecut, mai ales în prima parte a vieții mele. Cam asta cred eu că a fost”, a mărturisit Patrick, privind direct în ochii mamei sale.

Declarația a copleșit-o pe vedetă, care a izbucnit în plâns chiar în platou. Întrebată cu blândețe de Patrick de ce varsă lacrimi, Geanina a explicat că plânsul său este, de fapt, o descătușare de fericire și recunoștință pentru felul în care s-a format copilul ei:

„Cred că mă bucur foarte tare că lucrurile s-au întâmplat așa, pentru că altfel nu deveneai bărbatul acesta atât de matur, atât de frumos la suflet și atât de bun”, a replicat emoționată Geanina Ilieș, potrivit Libertatea.

Destăinuiri sincere despre lipsa tatălui: „Mi-am dat seama singur de cum ar trebui să fie un bărbat”

Dialogul a atins și un punct extrem de delicat din evoluția tânărului: absența unei figuri paterne pe parcursul anilor formativi. Cu o maturitate impresionantă, Patrick a vorbit deschis despre modul în care s-a raportat la această lipsă și cum a învățat să devină bărbatul de astăzi fără un model masculin direct acasă:

„Eu, neavând o figură paternă în viață, n-am avut pe cineva care să-mi spună anumite lucruri pe care le vezi la un tată. Mi-am dat seama singur de foarte multe lucruri, inclusiv de cum ar trebui să fie un bărbat”, a explicat Patrick, subliniind că experiențele trăite doar alături de mama sa l-au determinat să se autoeduce și să își definească propriile valori.