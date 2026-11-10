 Viorica Dăncilă, despre experiența de premier și prejudecățile cu care s-a confruntat: „Când o femeie cade, societatea o judecă”
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Viorica Dăncilă, despre experiența de premier și prejudecățile cu care s-a confruntat: „Când o femeie cade, societatea o judecă”

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Povestea Vioricăi Dăncilă, prima femeie care a ocupat funcția de prim-ministru al României, este una dintre mărturiile surprinse în volumul „Femei umăr la umăr – Interviuri! Puterea din spatele acțiunii”, o carte semnată de  Luiza Stănescu și Valeria Arnăutu (realizatoarele emisiunii radio cu același nume de la București FM). Cartea a fost lansată pe 4 noiembrie, chiar în prezența Vioricăi Dăncilă, la Palatul Parlamentului. 

Viorica Dăncilă, la lansarea cărții „Femei umăr la umăr – Interviuri! Puterea din spatele acțiunii”.
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Viorica Dăncilă, la lansarea cărții „Femei umăr la umăr – Interviuri! Puterea din spatele acțiunii”. Foto: Click!

„Femei umăr la umăr – Interviuri! Puterea din spatele acțiunii”, o carte semnată de Luiza Stănescu și Valeria Arnăutu, aduce în prim-plan povești, experiențe și reflecții ale unor femei care, prin activitatea și parcursul lor profesional, au demonstrat că determinarea, implicarea și solidaritatea pot deveni adevărate motoare ale schimbării. Cartea, construită în jurul dialogului și al experiențelor personale, își propune să dezvăluie nu doar femeile din spatele funcțiilor și titlurilor, ci și oamenii, provocările și convingerile care le-au definit parcursul.

Printre interviurile care dau substanță acestui demers jurnalistic se numără și cel acordat de Viorica Dăncilă, un dialog despre experiența de a conduce Guvernul României din postura de femeie, despre solidaritatea feminină, prejudecăți și puterea de a continua chiar și atunci când drumul devine dificil.

„Mi-am dorit ca după mine să văd cât mai multe femei promovate în administrație, în politică și în toate domeniile”, mărturisește Viorica Dăncilă, vorbind despre una dintre convingerile care i-au însoțit parcursul public.

Pentru aceasta, competiția dintre femei și bărbați nu ar trebui să fie criteriul după care se măsoară reușita. Competența, experiența, viziunea, conștiinciozitatea și determinarea sunt, în opinia sa, calități care nu țin de gen, ci de valoarea fiecărui om.

Dincolo de funcțiile ocupate și de responsabilitățile administrative, Viorica Dăncilă vorbește despre un aspect pe care îl consideră esențial: solidaritatea dintre femei.

„Fiecare femeie trebuie să știe că nu este singură atunci când luptă pentru familie, pentru copii, pentru carieră sau pentru un ideal. Atunci când ne susținem reciproc, vocea noastră devine mai puternică”, spune aceasta.

Este, poate, una dintre cele mai importante idei ale interviului: femeile nu trebuie să se privească drept rivale, ci să înțeleagă că reușita uneia poate deschide un drum și pentru celelalte.

Experiența de prim-ministru nu a însemnat pentru Viorica Dăncilă doar decizii, responsabilități și momente oficiale. A însemnat și confruntarea cu prejudecăți, critici și percepții care, uneori, au depășit realitatea faptelor.

„Nu poți controla întotdeauna ce spun ceilalți despre tine”

Aceasta a rememorat în carte momentele în care a simțit că statutul de femeie a reprezentat, pentru unii, un motiv de îndoială.

Fosta șefă a Guvernului a vorbit astfel deschis și despre momentele în care criticile au fost greu de gestionat, dar și despre importanța încrederii în propriile convingeri.

„Nu poți controla întotdeauna ce spun ceilalți despre tine, dar poți controla felul în care alegi să mergi mai departe”, afirmă ea, subliniind că adevărul personal și puterea interioară pot deveni repere atunci când presiunea din exterior este puternică.

Un mandat, momente și responsabilități

Privind în urmă la perioada în care a condus Guvernul României, Viorica Dăncilă a amintit măsurile pe care le-a considerat benefice pentru țară și pentru oameni, dar și un moment important pentru reprezentarea României la nivel european: preluarea președinției rotative a Consiliului Uniunii Europene.

Ea a descris această experiență drept un efort colectiv, în care au fost implicați peste o mie de oameni – funcționari, miniștri și specialiști din diferite domenii.

„Am pornit cu multe îndoieli din partea unora, dar România a reușit și a fost apreciată”, rememorează Viorica Dăncilă.

Femeile nu trebuie să concureze între ele, ci să se susțină

Viorica Dăncilă consideră totodată că promovarea unei femei nu ar trebui privită ca o amenințare de către celelalte. Din păcate, spune ea, există încă situații în care solidaritatea este înlocuită de rivalitate.

„Noi nu ar trebui să concurăm între noi. Ar trebui să fim o echipă. Este loc pentru fiecare dintre noi”, a mai spus  aceasta. 

Este o perspectivă care completează de altfel mesajul volumului „Femei umăr la umăr”: reușita nu trebuie să fie o experiență individuală, ci poate deveni o oportunitate de a crea punți, de a susține alte destine și de a schimba mentalități. 

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