Cea mai longevivă însoțitoare de bord din lume se retrage la 83 de ani! De câți ani lucrează în aviație

Carol Fair, considerată cea mai longevivă însoțitoare de bord din lume, a decis să se retragă din activitate la vârsta de 83 de ani, după o carieră excepțională de 63 de ani și jumătate dedicați zborului.

Carol Fair se pensionează la 83 de ani, după o carieră de peste șase decenii în aviație Foto: facebook

Angajată a gigantului American Airlines, unde ocupa poziția de lider absolut în clasamentul vechimii dintr-un efectiv de aproximativ 30.000 de stewardese și stewarzi, Fair va îmbrăca uniforma pentru ultima dată luni, 26 octombrie, în cadrul unei curse transatlantice încărcate de simbolism.

Carol Fair, zborul de adio

Pentru ultimul său drum profesional pe cer, stewardesa a ales o conexiune aeriană de care îi este legat definitiv destinul: zborul pe ruta Londra – Charlotte (SUA). Este exact legătura internațională pe care Carol Fair a inaugurat-o în calitate de membru de echipaj pe 15 iunie 1987, la manșa noilor aparate de zbor ale vremii, scrie Mediafax.

„E timpul. M-am bucurat de fiecare minut. Am ieșit prima din 30.000. Nu poți ajunge mai sus, așa că aș putea la fel de bine să mă pensionez”, a mărturisit Carol Fair cu un zâmbet senin, potrivit declarațiilor citate de Mediafax din presa americană.

Pasiunea sa pentru înălțimi s-a aprins în anul 1963, când a fost angajată de compania aeriană regională Piedmont Airlines. De-a lungul celor peste șase decenii de lucru la bord, Carol a fost martoră directă la întreaga transformare tehnologică a transportului de pasageri, de la avioanele mici cu elice până la giganții intercontinentali moderni.

Trecerea la aeronavele de mare capacitate a rămas una dintre cele mai puternice amintiri din viața sa: „Eram atât de entuziasmată încât nu am dormit cu o noapte înainte. Am trecut de la un DC-3 la un 767. Am crezut că am murit și am ajuns în rai!”.

Salut festiv cu tunurile de apă la aterizare pentru Carol Fair

Dedicarea profesională i-a adus recunoaștere națională în Statele Unite. Carol Fair a fost inclusă oficial în Hall of Fame-ul Aviației din Carolina de Nord și Tennessee, precum și în Hall of Fame-ul Transporturilor din Carolina de Nord încă din anul 2008.

Dincolo de orele nenumărate petrecute la bordul avioanelor, Fair s-a distins drept o voce activă pentru protejarea drepturilor colegilor de breaslă și un promotor pasionat al moștenirii istorice a zborurilor din sudul Statelor Unite.

Retragerea sa din activitate va beneficia de cel mai înalt omagiu din industrie: tradiționalul salut cu jeturi de apă asigurat de mașinile de pompieri ale aeroportului la aterizare. Deși această ceremonie festivă este rezervată în mod tradițional retragerii comandanților de aeronavă, compania a dorit să facă o excepție rară pentru a marca recordul absolut al femeii care a trăit mai bine de o jumătate de veac la mii de metri altitudine.