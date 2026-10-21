 Ceața a dat peste cap zborurile la Iași! Un avion TAROM cu 70 de pasageri, redirecționat la Otopeni după ce s-a rotit jumătate de oră în aer
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Ceața a dat peste cap zborurile la Iași! Un avion TAROM cu 70 de pasageri, redirecționat la Otopeni după ce s-a rotit jumătate de oră în aer

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Vizibilitatea redusă a împiedicat aterizarea aeronavei pe Aeroportul Internațional Iași. Pasagerii au ajuns la Otopeni, iar zborul a fost reprogramat pentru ora 14:20. Și aeroportul din Suceava a fost închis temporar din cauza condițiilor meteo.

Un avion TAROM cu 70 de pasageri, redirecționat la Otopeni după ce s-a rotit jumătate de oră în aer
Un avion TAROM cu 70 de pasageri, redirecționat la Otopeni după ce s-a rotit jumătate de oră în aer Foto: arhiva

Un zbor TAROM cu aproximativ 70 de pasageri, programat să aterizeze miercuri dimineață pe Aeroportul Internațional Iași, a fost afectat de ceața densă. După aproximativ 30 de minute petrecute în aer, aeronava nu a putut ateriza în siguranță și a fost redirecționată către Aeroportul Henri Coandă din Otopeni, potrivit informațiilor publicate de Libertatea.

Pasagerii au fost nevoiți să își continue așteptarea după sosirea la Otopeni. Aceștia au fost informați ulterior că zborul spre Iași a fost reprogramat pentru ora 14:20.

De ce nu a putut ateriza avionul TAROM pe Aeroportul din Iași

Condițiile meteorologice nefavorabile au afectat operațiunile aeriene de pe Aeroportul Internațional Iași, unde ceața a redus vizibilitatea și a împiedicat aterizarea aeronavei în condiții de siguranță.

Potrivit relatărilor pasagerilor, piloții le-au explicat că aeroportul nu dispune de sisteme care să permită aterizarea în anumite condiții de vizibilitate redusă. Infrastructura din zonă, inclusiv prezența locuințelor din apropierea aeroportului, reprezintă un factor menționat în explicațiile oferite pasagerilor.

Deși aeroportul ieșean se numără printre cele mai moderne din România, lipsa unor echipamente care să faciliteze aterizările în condiții meteo dificile poate afecta desfășurarea zborurilor atunci când vizibilitatea scade considerabil.

Zborul spre Iași, reprogramat pentru ora 14:20

După redirecționarea către București, pasagerii au fost nevoiți să aștepte informații despre continuarea călătoriei. Potrivit datelor relatate de Libertatea, aceștia au aflat că plecarea spre Iași urma să aibă loc la ora 14:20.

Printre persoanele aflate la bord se numără turiști din Statele Unite și Israel, dar și participanți din România și din străinătate la Festivalul Internațional de Literatură de la Iași.

Întârzierea poate afecta programul celor care au călătorit la Iași pentru evenimentele culturale, dar și planurile celorlalți pasageri care aveau conexiuni sau activități stabilite pentru prima parte a zilei.

Aeroportul din Suceava, afectat de ceață

Problemele de vizibilitate nu s-au limitat la Iași. Aeroportul din Suceava a fost, de asemenea, închis miercuri dimineață, în contextul condițiilor meteorologice nefavorabile.

Situația evidențiază impactul pe care ceața îl poate avea asupra traficului aerian din nord-estul României, în special atunci când infrastructura aeroportuară nu permite operarea în condiții de vizibilitate foarte redusă.

Pasagerii care urmează să călătorească spre sau dinspre Iași și Suceava sunt sfătuiți să verifice informațiile actualizate despre zboruri direct la companiile aeriene și pe site-urile oficiale ale aeroporturilor.

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