 Christa Pike, în fața unei noi lovituri! Ar putea fi executată pe scaunul electric, după ce a supraviețuit injecțiilor letale
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Christa Pike, în fața unei noi lovituri! Ar putea fi executată pe scaunul electric, după ce a supraviețuit injecțiilor letale

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Cazul Christei Pike, femeia condamnată la moarte care a supraviețuit unei execuții eșuate în statul american Tennessee, ia o turnură dramatică și tot mai sumbră.

Christa Pike ar putea ajunge în scaunul electric
Christa Pike ar putea ajunge în scaunul electric Foto: Profimedia

După ce a trecut printr-un coșmar medical pe 30 septembrie, când urma să devină prima femeie executată în acest stat în ultimii peste 200 de ani, condamnată primește o nouă lovitură din partea justiției și a autorităților politice.

I-a provocat arsuri dureroase și bășici Christei Pike

Potrivit ABC News, procurorul general din Tennessee, Jonathan Skrmetti, încearcă să blocheze accesul apărării la probele chimice din noaptea execuției ratate, în timp ce viitorul guvernator al statului aduce în discuție o metodă radicală de execuție: scaunul electric.  

Procurorul general Jonathan Skrmetti a solicitat oficial unui judecător să anuleze o parte dintr-o decizie anterioară care le permitea avocaților Christei Pike să inspecteze și să testeze cantitatea de pentobarbital rămasă după procedura eșuată.

Autoritățile statului invocă faptul că permiterea accesului la această substanță ar putea încălca legile stricte de confidențialitate care protejează identitatea furnizorilor și a persoanelor implicate în organizarea pedepselor capitale.

De cealaltă parte, apărătorii femeii acuză o mușamalizare a unui eșec medical grav. Pe 30 septembrie, procedura prin injecție letală nu a putut fi dusă la bun sfârșit deoarece două doze din substanța letală nu au pătruns corespunzător în fluxul sanguin. Avocații susțin că lichidul s-a acumulat direct în țesuturile brațelor, provocându-i arsuri atroce și bășici. După eșecul dramatic, Pike a fost transportată de urgență la spital, unde a rămas câteva zile conectată la un ventilator mecanic înainte de a fi readusă în penitenciar.

Scaunul electric intră în discuție, iar guvernatorul refuză să o scoată de pe culoarul morții

Incidentul din 30 septembrie a provocat un cutremur instituțional în sistemul penitenciar din Tennessee: comisarul pentru penitenciare, Frank Strada, și-a dat demisia, iar guvernatorul Bill Lee l-a numit interimar pe Christopher Hansen, dispunând totodată o anchetă independentă și amânarea următoarei execuții programate în stat pentru acest an.

Profitând de finalul de mandat al actualului guvernator republican, care părăsește funcția în luna ianuarie, avocații Christei Pike îi cer lui Bill Lee să îi comute pedeapsa capitală în închisoare pe viață.

Șansele par însă minime, întrucât Bill Lee a transmis tranșant că femeia va rămâne pe culoarul morții în absența unei hotărâri judecătorești contrare. Situația devine și mai critică odată cu declarațiile guvernatoarei republicane alese, Marsha Blackburn, care a cerut ca statul Tennessee să ia serios în calcul alternative la injecția letală, indicând explicit scaunul electric.

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