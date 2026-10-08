 Apartamentul de 95.000 de euro din București, viral pe internet. Cu ce i-a surprins pe străini
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Apartamentul de 95.000 de euro din București, viral pe internet. Cu ce i-a surprins pe străini

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O tânără româncă a cumpărat fără credit un apartament de 95.000 de euro în București, într-un bloc din 1963. Aceasta și-a împărtășit realizarea cu utilizatorii de pe Reddit, făcându-i pe străini să se gândească la varianta de a se muta în România.

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Foto: Reddit

După ce au auzit de costul locuinței, unii străini au spus în secțiunea de comentarii că iau în calcul mutarea în România. De asemenea, unii spuneau că deja au vizitat țara noastră și că le-ar surâde ideea de a sta aici. Postarea tinerei a generat sute de reacții.

O tânără și-a cumpărat apartament în București fără credit

O tânără româncă a spus pe platforma Reddit faptul că a reușit să-și cumpere un apartament de 55 de metri pătrați, în Capitală, cu 95.000 de euro. Deși nu a apelat la un credit, ea a menționat că a fost nevoită să muncească peste cinci ani în Olanda și a primit sprijin și din partea părinților.

Am reușit. București, România, 95.000 de euro cash. Două camere, la cinci minute de mers pe jos de stația de metrou. Sunt atât de fericită! Încă n-am sărbătorit cu pizza, pentru că sunt o mulțime de lucruri de făcut, inclusiv să scap de mobila aceea și să o înlocuiesc cu ceva mai bun. Am muncit din greu timp de mai mulți ani în străinătate ca să-mi pot permite această locuință și am primit și ajutorul părinților mei minunați. Le sunt cu adevărat recunoscătoare pentru tot ce au făcut pentru mine”, a transmis aceasta pe Reddit.  

Detaliul observat de utilizatorii de pe Reddit

Mai multor străini le-a atras atenția această postare, dar mai ales un anumit detaliu din imaginea încărcată de tânără. Pe lângă faptul că au fost surprinși de preț, un utilizator a observat un lucru ce îi amintește de „blocul comunist”, și anume caloriferul din fontă.

„Sunt din Polonia. Văd caloriferele acelea și mă gândesc imediat la «fosta Uniune Sovietică». Îmi poate spune cineva dacă asemenea calorifere se găsesc și în părți ale lumii unde rușii nu au întemeiat o colonie?”, a întrebat un polonez.  

Întrebarea sa nu a rămas fără răspuns. Mai mulți utilizatori i-au explicat faptul că acest tip de calorifer se găsește și în alte țări care nu au avut parte de influențe sovietice. 

Aceste calorifere sunt, de fapt, comune în întreaga lume. Le-am văzut în California, New York, Vancouver și Atena. Cred că acest model era pur și simplu foarte răspândit la mijlocul secolului trecut”, a scris unul dintre ei.  

Și un britanic a spus că este ceva obișnuit. „Sunt populare în Marea Britanie, deși sunt de modă veche. De fapt, în zilele noastre sunt considerate chiar «premium» pentru anumite proprietăți vechi”.

Alții au menționat că au văzut acest tip de calorifer și în Germania. „Le avem și în vestul Germaniei”. Cineva susține că are așa ceva în casa părinților din Italia, dar oamenii le-au văzut până și în zonele rurale ale Canadei.

„Mie îmi strigă «apartament italian din anii ’70–’80». S-ar putea să fie mai răspândite decât crezi. Sunt făcute din fontă, se încălzesc lent și se răcesc lent. Sunt mult, mult mai voluminoase decât modelele moderne din aluminiu”, a explicat un alt internaut.

De asemenea, un american susține că știe persoane care preferă un astfel de calorifer. „Încă se găsesc în casele vechi din SUA. Cred că au încetat să mai fie instalate acum aproape un secol, cam în perioada boomului imobiliar de la mijlocul secolului XX, dar de obicei sunt din fontă, așa că rezistă o veșnicie. Cunosc oameni care le adoră și jură că oferă o căldură mai confortabilă. Când funcționează… și nu zdrăngăne”.

Oamenii susțin că le-au văzut în proprietăți scumpe, însă polonezul a revenit cu un comentariu: „Cum am ajuns să avem calorifere standardizate înainte de epoca globalizării, dar nu și încărcătoare de telefon standardizate?”

Aici, un american i-a răspuns: „Nu sunt standardizate, este doar un model comun și durabil. Vedem exemplarele care au rezistat în timp. Aveam unul în vechiul meu apartament din New York și era acolo de cel puțin 50 de ani”.

Prețul i-a uimit pe străini

În același timp, discuția din secțiunea de comentarii s-a concentrat și pe prețul locuinței. Străinii au fost surprinși de sumă, fiind o afacere bună, în comparație cu casele din alte țări, care sunt mult mai scumpe.

„Felicitări! 95.000! Poate ar trebui să mă mut în România! Și bravo pentru achiziția cu plata integrală!”, a scris o femeie.

Un român stabilit în SUA susține că ia în considerare să se întoarcă în țară. „Am locuit în America toată viața, de când părinții mei s-au mutat aici, dar sunt de origine română și am dublă cetățenie și pașaport românesc. Poate că este timpul să mă uit și eu la posibilitatea de a locui acolo, pentru că prețurile locuințelor din America sunt nebunești”.

Un maghiar a întrebat dacă nu este cumva prea mult pentru România, iar altcineva a atras atenția asupra suprafeței de 55 de metri pătrați. „Un apartament cu două camere la 95.000 este cam scump, dar comparabil cu unele prețuri din alte părți ale fostei Europe de Est, așa că nu pare chiar rău. Și suprafața este foarte decentă, mai mare decât ce primești în nordul Europei”.

În același timp, tânăra a explicat că prețul de 95.000 de euro trebuie raportat și cu salariile din România, dar și cu zona în care se află. „Da, într-adevăr, pentru români pare imposibil să poată plăti această sumă cu salariile pe care le avem aici. Este o realitate tristă. Am lucrat în străinătate mai mult de cinci ani ca să-mi pot permite locuința, plus niște bani de la părinții mei, care au economisit ani întregi. Prețurile din București și mai ales din zona în care mi-am cumpărat apartamentul sunt puțin peste medie. O să fiți surprinși, dar prețul apartamentului meu a fost excelent în comparație cu altele. Am văzut apartamente cu două camere în blocurile apropiate oferite chiar și la 140.000 de euro”

Bucureștiul le-a fost pe plac celor care l-au vizitat

Mai mulți străini au scris faptul că au vizitat Bucureștiul și că au rămas plăcut surprinși de ceea ce au văzut. „Sunt un american care a vizitat România săptămâna trecută și nu știam nimic despre ea înainte. Este frumoasă, curată și extrem de ieftină pentru cineva cu un salariu american”.

Altcineva și-a exprimat dorința de a avea o locuință în țara noastră. „Sunt invidios! Să am propria locuință și să vizitez România sunt chiar în fruntea listei mele de dorințe! Minunat!”.

În schimb, cineva a observat că există o diferență uriașă de trai în Capitală. Străinul a menționat că a vizitat Bucureștiul și că are cunoscuți din industria tehnologiei care au o viață foarte diferită de mulți alți locuitori.

Mi s-a părut că există destul de mulți oameni cu venituri mari în tehnologie, care formează propria bulă în oraș. Fiecare coleg de peste 40 de ani de acolo avea o casă în afara Bucureștiului și un apartament în centru, iar deplasările cu Blue/Uber și restaurantele destul de exclusiviste păreau ceva absolut obișnuit pentru ei. Diferența dintre stilul lor de viață și ceea ce observam în restul orașului, când ieșeam la plimbare, era uriașă”, a povestit acesta.  

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