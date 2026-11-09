Câinii-eroi din Nepal au fost medaliați! Cine a fost vedeta ceremoniei

Niște eroi adevărați! Mai mulți câini polițiști din Nepal au fost recompensați pentru contribuția lor la operațiunile de salvare desfășurate după inundațiile catastrofale din luna august. Vedeta ceremoniei organizate la Kathmandu, cu ocazia festivalului Kukur Tihar, a fost Leo, un labrador care a primit titlul de „Cel mai bun câine polițist al anului”.

Câinii-polițiști au fost celebrați cu ocazia festivalului Kukur Tihar Foto: Profimedia

Patrupedul a fost decorat pentru munca depusă în căutarea victimelor viiturilor de pe râul Bhote Koshi, care au lovit țara pe 26 august. Inundațiile devastatoare au curmat viața a cel puțin 1.379 de oameni. Leo a participat timp de 20 de zile la misiunile de salvare și căutare din districtul Nuwakot.

Cu ajutorul mirosului său foarte dezvoltat, a reușit să localizeze două trupuri neînsuflețite, un schelet uman și mai multe rămășițe umane, îngropate sub pământ. Indicațiile sale i-au ajutat pe salvatori să identifice locurile în care trebuiau să continue căutările. Însă Leo nu a fost singurul patruped implicat în aceste operațiuni.

Poliția nepaleză are 107 câini antrenați pentru misiuni de căutare și salvare Foto: Profimedia

Câinii-eroi primit mese speciale

Poliția nepaleză a mobilizat mai multe echipe canine în zonele afectate. Rocky, un ciobănesc belgian, și Jumbo, un ciobănesc german, au fost trimiși în localitățile Timure și Ghattekhola, din districtul Rasuwa, chiar în ziua producerii inundațiilor, potrivit publicației nepaleze The Kathmandu Post. Cei doi au contribuit la găsirea unui trup neînsuflețit.

Un alt câine, Dipsy, din rasa ciobănesc german, a participat la căutările din zona Chitwan și a ajutat la descoperirea a două victime. În semn de recunoștință, câinii au fost omagiați în cadrul sărbătorii Kukur Tihar, dedicată patrupedelor. Leo a primit o medalie, o ghirlandă de flori, semnul ritualic roșu tika pe frunte și o masă specială.

Tradiția nepaleză îi celebrează în această zi pe toți câinii, fie că au stăpân sau trăiesc pe străzi, pentru loialitatea și rolul lor de protectori ai oamenilor. Poliția nepaleză are în prezent 107 câini antrenați pentru misiuni de căutare și salvare, detectarea drogurilor și explozibililor, dar și identificarea suspecților.