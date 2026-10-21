 Ce indică semnele roșii și galbene aplicate pe cauciucurile noi. Detaliul ignorat de aproape toți șoferii
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Ce indică semnele roșii și galbene aplicate pe cauciucurile noi. Detaliul ignorat de aproape toți șoferii

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Pe anvelopele proaspăt cumpărate apar frecvent mici pete rotunde de vopsea roșie sau galbenă pe care marea majoritate a conducătorilor auto le trec cu vederea ori le consideră simple reziduuri din fabrică.

Ce înseamnă punctele roșii și galbene de pe anvelope
Ce înseamnă punctele roșii și galbene de pe anvelope Foto: pexels

În realitate, aceste marcaje au o funcție tehnică precisă la montarea roților, fiind indicii de mare ajutor pentru mecanici în vederea eliminării vibrațiilor din volan și obținerii unei rulări perfect line.

De ce aplică producătorii puncte colorate pe flancul cauciucului

Marcajele sunt amplasate pe peretele lateral al anvelopei, denumit flanc, chiar în timpul fluxului de fabricație industrială. Chiar dacă tehnologiile moderne funcționează cu toleranțe milimetrice, nicio anvelopă nu iese din matriță cu o greutate distribuită absolut identic pe toată circumferința sau cu o rigiditate radială 100% constantă.

Conform publicației spaniole El Debate, aceste mici semne colorate sunt concepute special pentru vulcanizatori, ajutându-i să alinieze optim anvelopa pe jantă înainte de strângerea prezoanelor și umflare. Procedura are drept scop reducerea la minimum a contragreutăților de plumb aplicate pe jantă și prevenirea trepidațiilor resimțite de pasageri la viteze ridicate.

Ce reprezintă punctul galben și de ce se aliniază cu ventilul

În sistemul de standardizare utilizat de marii producători auto, printre care și compania niponă Yokohama, punctul galben marchează cel mai ușor punct ca masă de pe întreaga anvelopă.

În mod uzual, janta metalică are cel mai greu punct în dreptul valvei prin care se introduce aerul. La montaj, un tehnician atent va potrivi punctul galben exact în dreptul ventilului de umflare. Prin această suprapunere inteligentă, surplusul de masă al jantei compensează zona mai ușoară a cauciucului, ducând la un echilibru natural al roții și scăzând numărul de greutăți adezive sau clipsate necesare pe mașina de echilibrat.

Ce ascunde punctul roșu

Punctul roșu are o semnificație structurală și mai importantă decât cel galben. Potrivit specificațiilor tehnice detaliate de la Yokohama, acesta indică punctul de maximă abatere a forței radiale, adică zona cea mai rigidă a flancului care suportă greutatea mașinii în rulare.

Când mașina rulează sub sarcină, forțele exercitate asupra căii de rulare variază imperceptibil. Dacă janta prezintă un marcaj similar din fabricație (adesea o ștanță sau un punct pe buza jantei care indică punctul minim de deviație), mecanicul va alinia punctul roșu cu acel semn al jantei pentru a anula reciproc fluctuațiile de forță și denivelările structurale.

Au motive de îngrijorare conducătorii auto?

Pentru proprietarii de mașini, aceste semne nu reprezintă vreun defect de fabricație, o deteriorare ascunsă sau un martor de siguranță. Șoferii nu trebuie să întreprindă nicio acțiune în privința lor.

Cu timpul, spălările repetate, praful de la frâne și contactul cu intemperiile vor duce la ștergerea completă a petelor de vopsea, dispariția lor fiind un fenomen firesc ce nu influențează în niciun fel fiabilitatea sau aderența anvelopelor pe șosea.

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