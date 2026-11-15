Ce nu mai știu să facă elevii. Lista unei învățătoare ridică mari semne de întrebare

Un videoclip publicat pe TikTok de o învățătoare din Statele Unite a devenit viral și a deschis o discuție amplă despre nivelul de pregătire al copiilor înainte de a ajunge în clasă.

Problemele pe care le au elevii în ziua de astăzi Foto: arhivă

Departe de a critica elevii sau părinții, cadrul didactic a explicat că mesajul său reprezintă mai degrabă un apel la colaborare între familie și școală.

Care sunt cele 10 abilități care lipsesc multor elevi

Potrivit acesteia, un număr mare de copii întâmpină dificultăți atunci când trebuie să citească un ceas analog, să numere bani în numerar sau să scrie de mână folosind scrisul cursiv.

Deși aceste deprinderi sunt folosite tot mai rar în viața de zi cu zi, ele continuă să fie considerate utile pentru dezvoltarea autonomiei și a gândirii practice.

Însă ceea ce a îngrijorat-o cel mai mult pe profesoară sunt alte lipsuri. Mulți copii nu își cunosc numărul de telefon al părinților, adresa de acasă sau anul în care s-au născut.

De asemenea, unii nu știu să folosească un dicționar, să urmeze instrucțiuni formate din mai mulți pași, să își lege șireturile ori să spună de unde provine familia lor.

În opinia sa, acestea nu sunt doar cunoștințe generale, ci și informații importante pentru siguranța și independența copiilor.

Profesorii cer mai mult sprijin din partea părinților

Învățătoarea a explicat că recuperarea acestor deprinderi de bază necesită timp și energie, iar profesorii au deja numeroase responsabilități la clasă. Din acest motiv, ea consideră că succesul copiilor depinde de colaborarea dintre școală și familie.

„Noi, profesorii, ne vom face partea, dar avem nevoie de puțin ajutor și acasă. Suntem o comunitate și lucrăm împreună. Haideți să îi pregătim pe copii pentru succes”, a transmis aceasta.

Mesajul său a generat mii de reacții. În timp ce unii au considerat că responsabilitatea aparține sistemului educațional, alții au subliniat că mulți părinți se confruntă cu programe încărcate, dificultăți financiare sau lipsa timpului necesar pentru a exersa astfel de abilități cu cei mici.

Cum pot fi învățate aceste deprinderi acasă

Specialiștii și educatorii spun că majoritatea acestor competențe pot fi dezvoltate prin activități simple, integrate în rutina zilnică. De exemplu, numerele de telefon pot fi învățate sub forma unor rime sau cântece, iar citirea ceasului se poate transforma într-un joc.

Numărarea monedelor și a bancnotelor în timpul cumpărăturilor, exersarea legării șireturilor înainte de plecarea de acasă sau scrierea unor mesaje scurte către bunici sunt alte exemple de activități care îi ajută pe copii să capete încredere și independență.

Potrivit profesoarei, nu este nevoie de materiale speciale sau de investiții costisitoare. Ceea ce contează cel mai mult este repetarea, răbdarea și implicarea constantă a unui adult în procesul de învățare.