Ce se întâmplă dacă pică împărtășanie pe haine. Ce li se recomandă credincioșilor în această situație

Pentru credincioșii ortodocși, Sfânta Împărtășanie reprezintă unul dintre cele mai importante momente ale vieții spirituale. Din acest motiv, există numeroase recomandări legate de modul în care trebuie primită și de atenția care trebuie acordată în timpul acestui act religios.

Ce se întâmplă cu împărtășania căzută pe haine Foto: arhivă

Una dintre situațiile care stârnesc întrebări este aceea în care împărtășania ajunge pe haine sau cade accidental în timpul slujbei.

De ce nu e bine să cadă împărtășanie pe haine

În învățătura ortodoxă, Sfânta Împărtășanie este considerată Trupul și Sângele lui Hristos. Din acest motiv, credincioșii sunt îndemnați să fie foarte atenți în momentul primirii acesteia.

În timpul slujbei, preotul ține de regulă un acoperământ special sub bărbia celui care se împărtășește, tocmai pentru a evita ca părticele din Sfintele Taine să ajungă pe haine sau pe podea. De asemenea, credincioșii sunt sfătuiți să nu vorbească și să nu facă mișcări bruște imediat după împărtășire.

Potrivit tradiției bisericești, căderea împărtășaniei pe haine este considerată un incident nedorit nu pentru că ar avea o semnificație de rău augur, ci pentru că Sfintele Taine trebuie tratate cu cea mai mare evlavie și grijă.

Ce trebuie să faci dacă ai avut un astfel de accident

Dacă împărtășania a ajuns accidental pe haine, credincioșii sunt sfătuiți să anunțe imediat preotul. Acesta va indica modul în care trebuie procedat, în funcție de situația concretă.

În general, recomandarea este ca locul respectiv să fie tratat cu respect și să nu fie ignorat. Dacă există urme vizibile pe îmbrăcăminte, acestea nu trebuie șterse la întâmplare, ci este bine să fie urmate îndrumările primite de la slujitorul bisericii.

Preoții subliniază că astfel de accidente nu reprezintă un păcat săvârșit intenționat și nu trebuie privite cu teamă excesivă. Important este ca persoana să manifeste respect față de Sfânta Împărtășanie și să ceară sfatul duhovnicului sau al preotului care a oficiat slujba.

De asemenea, pentru a evita astfel de situații, credincioșii sunt îndemnați să se apropie cu atenție de Sfântul Potir, să țină capul ușor ridicat și să urmeze întocmai indicațiile primite din partea preotului. Astfel, momentul împărtășirii se poate desfășura în liniște și cu evlavia cuvenită.