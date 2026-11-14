Cum pregătești merii și perii pentru iarnă? 7 lucrări importante pe care trebuie să le faci în livadă în luna noiembrie

Luna noiembrie este momentul potrivit pentru ultimele lucrări de îngrijire a merilor și perilor înainte de venirea gerului. După ce fructele au fost culese, iar frunzele au început să cadă, pomii intră treptat în repaus vegetativ. Chiar dacă livada pare că se pregătește de odihnă, intervențiile făcute acum pot avea un rol esențial în menținerea sănătății pomilor și în obținerea unei recolte bune anul viitor.

Cum pregătești merii și perii pentru iarnă? Foto: arhiva

Curățarea resturilor vegetale, protejarea rădăcinilor, verificarea trunchiurilor și gestionarea corectă a umidității din sol sunt doar câteva dintre lucrările care nu ar trebui neglijate în această perioadă. În plus, este important să știi ce tratamente sunt cu adevărat necesare și de ce unele intervenții, precum tăierile ample, ar trebui lăsate pentru sfârșitul iernii.

Vestea bună este că nu ai nevoie de proceduri complicate pentru a-ți pregăti livada. Cu puțină atenție și câteva lucrări făcute la momentul potrivit, îi poți ajuta pe meri și peri să treacă mai ușor peste sezonul rece.

1. Curăță livada de frunzele bolnave și fructele rămase în pomi

Una dintre primele operațiuni pe care ar trebui să le faci în noiembrie este igienizarea spațiului de sub coroana pomilor. Frunzele căzute, mai ales cele care prezintă pete sau semne de boală, pot păstra peste iarnă agenți patogeni care vor provoca noi infecții în sezonul următor.

Un exemplu cunoscut este rapănul mărului și al părului, o boală produsă de ciuperci din genul Venturia. Agentul patogen poate supraviețui în frunzele infectate, iar odată cu venirea primăverii poate elibera spori care ajung pe frunzele tinere și pe fructe.

Pentru a reduce riscul apariției bolii, este recomandat să strângi frunzele puternic afectate și să îndepărtezi fructele mumificate care au rămas agățate de ramuri. Nu lăsa resturile vegetale bolnave să se acumuleze în livadă, deoarece acestea pot deveni surse de infecție.

Frunzele sănătoase pot fi mărunțite și folosite pentru compost sau mulcire. În schimb, materialele vegetale bolnave ar trebui eliminate ori compostate numai printr-un proces care asigură descompunerea corespunzătoare și distrugerea agenților patogeni.

Potrivit recomandărilor University of Minnesota Extension, îndepărtarea frunzelor infectate sau mărunțirea lor pentru a grăbi descompunerea contribuie la diminuarea surselor de infecție cu rapăn în anul următor.

2. Tratamentele cu cupru se aplică doar atunci când sunt necesare

După căderea frunzelor, proprietarii de livezi iau adesea în calcul aplicarea tratamentelor fitosanitare pentru protejarea pomilor în sezonul rece. Produsele pe bază de cupru sunt folosite împotriva anumitor boli fungice și bacteriene, însă alegerea tratamentului trebuie făcută în funcție de problemele observate în livadă.

Este important de reținut că stropirea cu cupru nu reprezintă o lucrare obligatorie pentru fiecare măr sau păr, în fiecare toamnă. În cazul rapănului, de exemplu, igienizarea temeinică a livezii și intervențiile realizate la momentele potrivite în sezonul de vegetație pot avea o importanță deosebită.

Dacă pomii au fost afectați de boli în timpul anului, cere sfatul unui specialist fitosanitar înainte de a alege un produs. Folosește exclusiv produse omologate pentru cultura respectivă în România și respectă cu strictețe indicațiile de pe etichetă, inclusiv concentrația, condițiile meteorologice și temperatura recomandată pentru aplicare.

Nu combina tratamentele la întâmplare și nu aplica produse fitosanitare doar din dorința de a face cât mai multe lucrări înainte de iarnă.

3. Aplică un strat de mulci pentru a proteja rădăcinile merilor și perilor tineri

Pomii fructiferi maturi, adaptați condițiilor climatice din zona în care sunt plantați, suportă de regulă bine temperaturile obișnuite din timpul iernii. Situația este diferită în cazul merilor și perilor plantați recent, ale căror rădăcini sunt mai vulnerabile la variațiile de temperatură și la uscarea solului.

O soluție simplă pentru protejarea zonei radiculare este aplicarea unui strat de mulci organic. Poți folosi compost bine maturat, frunze sănătoase mărunțite, tocătură de lemn sau alte materiale organice potrivite pentru grădină.

Un strat de aproximativ 5–8 centimetri poate contribui la menținerea unei temperaturi mai stabile în sol și la conservarea umidității. Distribuie materialul în jurul pomului, dar nu îl lipi de trunchi.

Lasă o zonă liberă de câțiva centimetri în jurul scoarței, astfel încât aceasta să nu rămână permanent în contact cu un material umed. Mulciul îngrămădit la baza trunchiului poate favoriza degradarea scoarței și poate crea condiții favorabile pentru apariția unor probleme.

4. Apără trunchiurile de iepuri și rozătoare înainte să vină zăpada

În sezonul rece, iepurii și rozătoarele pot provoca pagube importante în livezi, mai ales în cazul pomilor tineri. Atunci când hrana devine mai greu de găsit, scoarța merilor și perilor poate fi atacată, iar rănile produse pot afecta grav dezvoltarea pomului.

Dacă rozătoarele distrug scoarța pe o porțiune mare din circumferința trunchiului, circulația sevei poate fi întreruptă, iar pomul poate ajunge într-o stare critică.

Pentru a preveni asemenea situații, montează protecții speciale pentru trunchiuri, cum ar fi plase metalice cu ochiuri fine sau manșoane destinate pomilor fructiferi. Acestea trebuie să fie suficient de înalte pentru a împiedica accesul animalelor chiar și atunci când se acumulează zăpadă în jurul pomului.

Verifică periodic protecțiile, pentru a te asigura că nu se strâng în jurul trunchiului pe măsură ce pomul crește. O protecție montată incorect poate produce ea însăși răni sau poate împiedica dezvoltarea normală a scoarței.

5. Amână tăierile importante până spre sfârșitul iernii

Deși pomii au intrat în repaus vegetativ, luna noiembrie nu este neapărat cea mai potrivită perioadă pentru tăieri ample. O greșeală întâlnită în multe grădini este scurtarea ramurilor imediat după căderea frunzelor, fără să se țină cont de riscul temperaturilor foarte scăzute.

Merii și perii pot fi toaletați în perioada de repaus vegetativ, însă tăierile principale se efectuează, de regulă, spre sfârșitul iernii, în februarie sau martie, înainte de pornirea în vegetație. Momentul exact depinde de regiune, de vreme și de starea pomilor.

În noiembrie poți analiza forma coroanei, poți identifica ramurile uscate, bolnave sau care se intersectează și poți stabili ce intervenții vor fi necesare ulterior. Ramurile rupte care reprezintă un pericol pot necesita îndepărtare mai rapidă, cu respectarea regulilor de igienă a uneltelor.

Evită însă tăierile drastice și scurtarea inutilă a ramurilor. Intervențiile prea puternice pot stimula apariția unor creșteri vegetative viguroase și pot dezechilibra dezvoltarea pomului, afectând inclusiv fructificarea.

6. Udă merii și perii tineri dacă solul este prea uscat

Chiar dacă temperaturile scad, pomii nu încetează automat să aibă nevoie de apă. Atât timp cât solul nu este înghețat, rădăcinile pot continua să absoarbă umiditate, iar lipsa apei poate afecta mai ales exemplarele plantate în toamna curentă sau în anii precedenți.

Dacă luna noiembrie vine după o perioadă lungă fără precipitații, verifică nivelul de umiditate din sol. În cazul în care pământul este uscat, o udare profundă înainte de instalarea înghețului poate fi benefică pentru pomii tineri.

Nu este însă recomandat să uzi automat întreaga livadă. Dacă solul este deja umed sau îmbibat cu apă, o cantitate suplimentară poate reduce aerarea din zona rădăcinilor și poate favoriza apariția unor probleme.

Cel mai bine este să verifici starea terenului înainte de a interveni și să adaptezi cantitatea de apă la condițiile din grădină.

7. Nu aplica îngrășăminte cu azot în exces înainte de iarnă

Fertilizarea merilor și perilor trebuie făcută în funcție de nevoile reale ale pomilor și de caracteristicile solului. Aplicarea unor cantități mari de azot în noiembrie, fără o justificare clară, nu garantează o dezvoltare mai bună în primăvară.

Dimpotrivă, fertilizarea nepotrivită poate încuraja o creștere vegetativă care nu este de dorit în apropierea sezonului rece și poate duce la pierderea unor nutrienți prin spălare, mai ales în cazul solurilor expuse precipitațiilor abundente.

Dacă vrei să îmbunătățești calitatea terenului, o analiză de sol îți poate arăta ce elemente nutritive lipsesc și în ce cantități ar trebui completate. Compostul matur poate contribui la îmbunătățirea structurii solului și la menținerea fertilității, însă și utilizarea lui trebuie adaptată condițiilor din livadă.

Nu fertiliza doar pentru că a venit toamna. O intervenție corectă presupune să știi de ce are nevoie solul și să alegi momentul potrivit.

Ce lucrări trebuie să prioritizezi în livadă înainte de venirea iernii?

În noiembrie, cele mai importante operațiuni sunt curățarea resturilor vegetale infectate, eliminarea fructelor mumificate și protejarea pomilor tineri împotriva frigului și a animalelor. În funcție de vreme, poți aplica mulci, poți uda pomii dacă solul este uscat și poți evalua necesitatea unor tratamente fitosanitare.

Tăierile principale pot fi programate pentru sfârșitul iernii, iar fertilizarea trebuie decisă în funcție de starea solului, nu aplicată automat.

Recomandările specialiștilor: prevenția contează mai mult decât tratamentele în exces

Ghidurile horticole pun accentul pe igiena livezii, reducerea surselor de infecție și protejarea pomilor împotriva factorilor care le pot afecta dezvoltarea. University of Minnesota Extension atrage atenția asupra rolului frunzelor infectate în răspândirea rapănului și recomandă gestionarea acestora pentru a diminua riscul de îmbolnăvire în sezonul următor, scriu cei de la sfatnaturist.

În ceea ce privește tăierile, Royal Horticultural Society recomandă efectuarea lucrărilor de iarnă la merii și perii maturi în perioada de repaus vegetativ, cu adaptarea intervențiilor la vârsta, forma și particularitățile fiecărui pom.

Aceste recomandări subliniază un principiu important: o livadă sănătoasă nu se obține prin stropiri repetate sau tăieri făcute în grabă, ci prin lucrări atent alese și executate la momentul potrivit.

Pregătirea merilor și perilor pentru iarnă începe cu gesturi simple, dar importante. O livadă curată, pomi tineri protejați și un sol îngrijit îi pot ajuta să treacă mai bine peste sezonul rece și să intre în primăvară în condiții favorabile pentru o nouă perioadă de creștere și fructificare.