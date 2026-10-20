Metoda prin care ai putea să câștigi bani în plus fără să-ți dai demisia. Cum îți poate aduce AI-ul un al doilea venit cu doar 5 ore pe săptămână

Ți se duce salariul pe facturi, rate și cumpărături? Poți găsi și alte soluții ca să-ți mărești veniturile, fără să-ți lași actualul loc de muncă. O carte despre inteligența artificială, ce va fi lansată astăzi în on-line, oferă idei practice pentru cei care vor să câștige bani în plus.

Foto: Click!

Cine nu și-a calculat măcar o dată banii rămași până la următorul salariu? Prețurile cresc, cheltuielile nu se opresc, iar un venit suplimentar poate face diferența. Totuși, un al doilea job înseamnă mai mult timp și mai multă oboseală. Din fericire, există și alte opțiuni.

În cartea „5 ore pe săptămână. Cum faci bani în plus cu AI, fără să-ți lași serviciul”, colegul nostru Sorin Vințeanu explică cum anume poți folosi inteligența artificială pentru a transforma câteva ore libere într-o activitate care îți aduce venituri.

„Ideile sunt mai simple și mai aplicabile decât ai crede. Dacă știi să scrii, poți crea texte pentru firme sau descrieri de produse. Dacă ai talent pentru imagini, poți crea materiale grafice pentru afaceri mici. Poți ajuta magazinele cu paginile lor de social media, poți scrie scenarii pentru videoclipuri sau poți crea produse digitale.

AI-ul te poate ajuta să găsești idei, să redactezi mai repede și să reduci munca repetitivă. Nu te va face un scriitor mai bun. Un autor mediocru va fi un autor mediocru mai rapid. Și, în niciun caz, nu trebuie confundat cu o mașină de făcut bani. Rezultatele trebuie verificate, iar clienții au nevoie de servicii bune, nu doar de texte generate automat”, spune autorul cărții, Sorin Vințeanu.

Sorin Vințeanu îți spune cum să faci bani în plus Foto: Click!

Care sunt greșelile cele mai frecvente? În ce capcane poți să cazi?

Mulți cad însă în aceeași capcană: vor să câștige mult și repede. Unii cumpără cursuri pe bandă rulantă, urmăresc tutoriale la nesfârșit și nu ajung să-și ofere serviciile. Alții așteaptă momentul perfect sau își fac planuri prea ambițioase și renunță înainte să vadă primele rezultate.

Cartea recomandă o abordare realistă: începe cu o activitate la care te pricepi, rezervă-ți câteva ore pe săptămână și învață treptat. La început, câștigurile pot fi mici, dar experiența te va ajuta să evoluezi.

Foto: Click!

„Ghidul este pentru angajați, studenți și oricine vrea să-și crească veniturile fără să renunțe la jobul principal. Ideea principală este însă aceea că AI-ul nu îți garantează venituri suplimentare. Îți poate oferi un avantaj dacă îl folosești inteligent, ai o abilitate pe care o poți valorifica și ești gata să treci la acțiune”, a spus autorul Sorin Vințeanu, pentru Click!

Potrivit ultimelor date și analize Eurostat, România ocupă ultimul loc în Uniunea Europeană (locul 27) la capitolul adoptării și utilizării tehnologiilor de inteligență artificială (AI) în cadrul companiilor și la locul de muncă.

Cartea „5 ore pe săptămână. Cum faci bani în plus cu AI, fără să-ți lași serviciul” este lansată astăzi în on-line și va fi găsită în curând și în varianta tipărită.