 Motivul pentru care nu e bine să se căsătorească frații în același an. Ce zic superstițiile și Biserica
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Motivul pentru care nu e bine să se căsătorească frații în același an. Ce zic superstițiile și Biserica

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Pentru mulți români, organizarea nunții este însoțită de respectarea anumitor obiceiuri moștenite din generație în generație. Totuși, atunci când vine vorba despre căsătoria fraților în același an, este important să facem diferența între tradițiile populare și învățătura religioasă.

nunta
Foto: Shutterstock

Biserica nu impune reguli privind nunțile fraților

Din punctul de vedere al Bisericii Ortodoxe, nu există nicio interdicție care să împiedice doi frați să se căsătorească în același an. Singurele aspecte de care trebuie să țină cont mirii sunt respectarea perioadelor în care se pot oficia cununii religioase și îndeplinirea condițiilor necesare pentru primirea Tainei Cununiei.

Preoții au explicat în repetate rânduri că ideea potrivit căreia nunțile fraților ar trebui organizate la distanță de un an nu are fundament religios.

Biserica nu consideră că o astfel de situație ar aduce ghinion, probleme în căsnicie sau alte consecințe negative.

Prin urmare, dacă doi frați aleg să își unească destinele în același an, nu există nicio piedică din perspectivă religioasă. Decizia ține exclusiv de familie și de posibilitățile logistice și financiare ale celor implicați.

Ce spun superstițiile despre frații care se căsătoresc în același an

În tradiția populară românească circulă însă numeroase superstiții legate de căsătoria fraților în același an. Potrivit acestora, dacă două nunți au loc în aceeași familie într-un interval scurt de timp, unul dintre cupluri ar putea avea parte de dificultăți, certuri sau probleme financiare.

O altă credință spune că norocul și prosperitatea s-ar împărți între cei doi miri, ceea ce ar putea afecta bunul mers al uneia dintre căsnicii. În unele zone ale țării exista obiceiul ca între nunțile fraților să treacă cel puțin un an pentru a evita presupusele influențe nefaste.

De asemenea, unele persoane consideră că organizarea a două nunți într-un timp foarte scurt poate aduce tensiuni în familie, mai ales dacă rudele sunt nevoite să suporte cheltuieli mari sau să participe la evenimente apropiate ca dată.

Cu toate acestea, superstițiile nu au nicio bază reală și nu există dovezi că succesul unei căsnicii depinde de momentul în care s-a căsătorit un frate sau o soră.

În prezent, tot mai multe familii aleg să ignore astfel de credințe și să organizeze evenimentele atunci când consideră că este momentul potrivit. Pentru cei mai mulți miri, aspectele importante rămân compatibilitatea dintre parteneri, comunicarea și angajamentul reciproc, nu existența unor superstiții vechi.

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