 Schimbare uriașă pe WhatsApp! Funcția mult așteptată. Ce le permite utilizatorilor să facă
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Schimbare uriașă pe WhatsApp! Funcția mult așteptată. Ce le permite utilizatorilor să facă

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WhatsApp pregătește o schimbare importantă pentru utilizatorii săi. Aplicația introduce o funcție care simplifică organizarea evenimentelor și le permite oamenilor să trimită invitații inclusiv persoanelor care nu au cont pe platformă. Acestea vor putea confirma participarea printr-un simplu link, fără să fie nevoite să descarce aplicația sau să își creeze un cont.

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Foto: arhiva

Noua facilitate vine în întâmpinarea celor care organizează întâlniri cu familia, petreceri sau alte evenimente și vor să țină legătura cu toți invitații, indiferent dacă folosesc sau nu WhatsApp. Actualizarea a fost anunțată de compania Meta, care deține aplicația de mesagerie, și promite să facă întregul proces mult mai simplu.

Invitații pe WhatsApp pot fi trimise și persoanelor care nu au cont

Una dintre cele mai importante noutăți este posibilitatea de a invita persoane din afara platformei. Până acum, organizarea evenimentelor era mai dificilă atunci când printre participanți se aflau și oameni care nu utilizau WhatsApp.

Prin noua funcție, organizatorul creează evenimentul, poate adăuga o fotografie de copertă și generează un link de invitație. Acesta poate fi distribuit inclusiv persoanelor care nu au instalată aplicația.

Invitații pot accesa informațiile despre eveniment și pot confirma dacă vor participa, fără să fie obligați să își facă un cont WhatsApp.

WhatsApp introduce un spațiu special pentru organizarea evenimentelor

Actualizarea aduce și o secțiune dedicată, denumită „Acasă pentru evenimente”, care reunește instrumentele necesare pentru planificarea întâlnirilor.

Utilizatorii vor putea crea invitații personalizate, le vor putea trimite participanților și vor avea posibilitatea să urmărească răspunsurile primite. În plus, organizatorii pot programa notificări de reamintire și pot activa opțiunea prin care invitații au voie să vină însoțiți.

O altă facilitate utilă este evidența evenimentelor. În Setări, la categoria Evenimente, utilizatorii vor găsi o listă cu întâlnirile viitoare și cele care au avut deja loc. Acolo vor apărea atât evenimentele organizate de ei, cât și cele pentru care au primit invitații.

Ce se întâmplă cu datele personale și confidențialitatea utilizatorilor

Noua funcție include și măsuri menite să protejeze informațiile personale ale participanților.

De exemplu, numărul de telefon al organizatorului nu va fi vizibil pentru invitații pe care acesta nu îi are în agendă. De asemenea, persoanele care nu au cont WhatsApp vor putea vedea adresa evenimentului numai după ce confirmă că vor participa.

Astfel, simpla accesare a linkului de invitație nu dezvăluie automat locația în care urmează să aibă loc întâlnirea.

Meta precizează că mesajele și apelurile personale continuă să beneficieze de criptare integrală, astfel încât conținutul conversațiilor să rămână protejat.

Cum a evoluat funcția Evenimente de pe WhatsApp

Instrumentul pentru organizarea evenimentelor a fost lansat în mai 2024, inițial fiind disponibil doar în Comunitățile WhatsApp. Câteva luni mai târziu, în vara aceluiași an, funcționalitatea a fost extinsă și pentru grupurile obișnuite.

O altă schimbare importantă a fost introdusă la jumătatea lunii octombrie 2026, când WhatsApp a început să permită participarea persoanelor fără cont la apeluri. Acestea se pot conecta din browserul unui computer, cu acordul organizatorului.

Noua posibilitate de a trimite invitații către persoane din afara aplicației reprezintă un pas suplimentar în direcția transformării WhatsApp într-un instrument mai complex de comunicare și organizare.

Când va fi disponibilă noua funcție WhatsApp?

Potrivit informațiilor anunțate de companie, versiunea actualizată a funcției Evenimente va ajunge treptat la toți utilizatorii în următoarele săptămâni. Disponibilitatea poate varia în funcție de ritmul în care este distribuită actualizarea.

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