 A murit Tom Skerritt, actorul cunoscut pentru rolurile din „Alien” și „Top Gun”. Câți ani avea starul de la Hollywood
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

A murit Tom Skerritt, actorul cunoscut pentru rolurile din „Alien” și „Top Gun”. Câți ani avea starul de la Hollywood

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Tom Skerritt, actorul american care a marcat cinematografia prin rolurile din „Alien”, „Top Gun”, „MASH” și „Steel Magnolias”, a murit la vârsta de 93 de ani. Artistul, cunoscut și pentru interpretarea sa din serialul „Picket Fences”, s-a stins miercuri, din cauze naturale, potrivit informațiilor confirmate de reprezentantul său pentru publicația Variety.

A murit Tom Skerritt.
A murit Tom Skerritt. Foto: Keystone

Tom Skerritt, o carieră impresionantă în film și televiziune

Născut în Detroit, cu numele Thomas Roy Skerritt, actorul a studiat la Wayne State University și la University of California, Los Angeles (UCLA). Înainte de a-și construi o carieră la Hollywood, a făcut parte din Forțele Aeriene ale Statelor Unite.

Debutul său pe marele ecran a avut loc în 1962, în drama de război „War Hunt”, o producție despre Războiul din Coreea, în care au jucat John Saxon și Sydney Pollack. Filmul i-a reunit, în roluri mai mici, și pe Robert Redford, respectiv Francis Ford Coppola, acesta din urmă fără a fi menționat în genericul producției.

De-a lungul deceniilor, Skerritt a devenit unul dintre actorii apreciați pentru versatilitatea sa, alternând rolurile din filme de război și producții SF cu personaje dramatice și apariții în comedii.

Rolul din „Picket Fences” i-a adus un premiu Emmy

Unul dintre cele mai importante capitole ale carierei sale a fost serialul „Picket Fences”, difuzat între 1992 și 1996 și creat de David E. Kelley pentru postul CBS.

Skerritt l-a interpretat pe Jimmy Brock, șeriful unui orășel neobișnuit, în centrul unei povești care îmbina drama cu elementele de comedie. Interpretarea i-a adus un premiu Emmy în 1993 și o nouă nominalizare în anul următor.

Serialul a fost apreciat și de Sindicatul Actorilor Americani (SAG), distribuția primind nominalizări pentru cea mai bună interpretare colectivă într-un serial dramatic în 1995 și 1996. În 1995, Skerritt a fost nominalizat și la categoria cel mai bun actor într-un serial dramatic.

„MASH” și „Alien”, două dintre cele mai importante filme din cariera sa

În 1970, Tom Skerritt a apărut în „MASH”, filmul regizat de Robert Altman, unde a interpretat personajul Duke Forrest, unul dintre chirurgii militari ai poveștii. Producția, devenită ulterior un reper al cinematografiei americane, i-a oferit actorului o poziție importantă în distribuție, alături de Donald Sutherland și Elliott Gould.

Nouă ani mai târziu, Skerritt a revenit în atenția publicului prin rolul căpitanului Dallas din „Alien”, filmul SF horror regizat de Ridley Scott. Personajul său era comandantul navei spațiale Nostromo, în povestea care avea să devină una dintre cele mai cunoscute francize ale genului.

Actorul a ocupat primul loc în genericul distribuției, înaintea lui Sigourney Weaver, care avea să devină una dintre figurile emblematice ale seriei. Inițial, Skerritt refuzase oferta de a participa la proiect, într-o perioadă în care producția avea un buget limitat, iar regizorul nu fusese încă stabilit.

Tom Skerritt, instructorul din „Top Gun”

În 1986, actorul a colaborat cu regizorul Tony Scott pentru „Top Gun”, filmul care l-a avut în rolul principal pe Tom Cruise. Skerritt l-a interpretat pe comandantul Mike „Viper” Metcalf, instructorul-șef al școlii de elită pentru piloți de la baza aeronavală Miramar.

Personajul său avea un rol important în pregătirea locotenentului Pete „Maverick” Mitchell, pilotul interpretat de Tom Cruise. Filmul a devenit un succes major și a rămas unul dintre titlurile definitorii ale cinematografiei de acțiune din anii 1980.

Rol dramatic alături de Brad Pitt în „A River Runs Through It”

Un alt moment important din filmografia lui Tom Skerritt a fost „A River Runs Through It”, producția din 1992 regizată de Robert Redford și inspirată de nuvela publicată de Norman Maclean în 1976.

În acest film, actorul a interpretat un pastor prezbiterian, tatăl personajelor jucate de Brad Pitt și Craig Sheffer. Povestea urmărește relațiile complicate dintr-o familie în care apropierea dintre membri se construiește în mare parte în jurul pasiunii comune pentru pescuit.

A jucat și în „Steel Magnolias” și „Contact”

În 1989, Skerritt a făcut parte din distribuția filmului „Steel Magnolias”, regizat de Herbert Ross. Actorul l-a interpretat pe tatăl personajului jucat de Julia Roberts, o tânără aflată în pragul căsătoriei. Deși personajele masculine aveau un rol mai restrâns în poveste, producția s-a bucurat de succes.

După încheierea serialului „Picket Fences”, actorul a continuat să apară în producții importante. În 1997, a avut un rol secundar în „Contact”, filmul SF regizat de Robert Zemeckis, cu Jodie Foster în rolul principal.

A jucat și în producții mai recente, precum „Ted”.

Viața personală a actorului Tom Skerritt

Tom Skerritt a fost căsătorit de trei ori. În urma sa rămâne cea de-a treia soție, Julie Tokashiki, cu care s-a căsătorit în 1998.

Cu o carieră care s-a întins pe parcursul a peste șase decenii, actorul a lăsat în urmă roluri memorabile în filme și seriale care au marcat istoria cinematografiei și televiziunii americane.

Ghid de cumpărături

Gabi Bădălău și Claudia Patrășcanu
Răsturnare de situație în procesul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău? Ce ar fi spus cei doi băieți ai vedetelor în fața judecătorilor. Cu cine vor, de fapt, să locuiască Vedete românești
ilan si alina laufer
Alina Laufer, criticată după liftingul facial: „S-a ajuns destul de departe!” De ce a apelat la intervenția estetică Vedete românești
image
„Mergi la muncă!”. Reacțiile virale ale escrocilor prinși cu „alba-neagra” în Londra când un justițiar i-a marcat cu vopsea roșie adevarul.ro
image
Cine e liderul PSD care a garantat pentru Luca Niculescu | SURSE adevarul.ro

Parteneri

image
Gigi Becali, spectacol pe două roți! Imagini savuroase cu patronul FCSB în curtea bisericii. Video www.fanatik.ro
image
Airbnb anunță schimbări majore. Ce nu le mai pot cere gazdele turiştilor observatornews.ro
image
Mircea Badea, despre restaurantul din care a fost refuzată jucătoarea de rugby Ilona Maher: „Deci este nebunie să te duci” www.antena3.ro
image
Șeful gărzilor de corp ale lui Călin Georgescu a venit la DIICOT. Va fi audiat în dosarul privind căutarea tehnicii de filaj din casa fostului candidat www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Consuelo Mutu după divorţ. Cum arată acum şi din ce face bani as.ro
image
Ce avere declară Ștefan-Ovidiu Popa şi ce studii are. Soția ministrului Transporturilor lucrează tot la Camera Deputaților playtech.ro
image
Buget uriaș pentru FCSB! Gigi Becali nu mai stă pe gânduri și scoate banii din buzunare www.fanatik.ro
image
Insula Iubirii, scoasă din grila din 14 noiembrie. Motivul pentru care șefii Antenei 1 au luat această decizie www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Un îndrăgit cuplu din România divorțează, dar el nu vrea să audă de 50-50: „Casa, terenul sunt proprietatea mea personală de dinainte de căsătorie”. Deși e mama copilului său, a spus clar: „Nu o să îi dau venituri necuvenite” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Meghan Markle trece la următorul nivel! Antreprenoarea a lansat un produs neașteptat. Îi va face concurență fratelui Prințesei Kate? okmagazine.ro
image
Kate a schimbat diadema cu o cască de șantier! Apariția neașteptată a Prințesei de Wales într-un loc care i-a marcat destinul okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Dincolo de Disney: Un portret al lui Pocahontas din 1616 ne arată cum îi vedeau englezii pe amerindieni historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Harun al-Rashid, povestea adevărată a unui calif intrat în legendă historia.ro
image png
Patru zile de vacanță în Spania, pe cheltuiala firmei. Cum își răsplătește o companie italiană angajații. „Pe lângă recompensele în bani, le-am oferit și această experiență” Internațional
image png
A apărut o aplicație care îți arată vechimea în muncă și îți estimează pensia. Platforma permite și descărcarea unor documente, direct de pe telefon Național
rezerva alimente istock jpg
Marea Britanie le cere cetățenilor să se pregătească pentru situații de urgență: apă, conserve și bani cash: „Aceste amenințări nu sunt ipotetice” Internațional
geiger istock jpg
Și-au cumpărat casa visurilor, dar au descoperit un coșmar în curte. Ce ascundeau autoritățile de 50 de ani Internațional
image png
Cine sunt cei mai sexy bărbați din 2026. Numele surpriză care a cucerit publicul. „Am fost destul de emoţionat” Internațional
image png
#Casa Regală a Marii Britanii
Tatăl lui Meghan Markle, anchetat după ce fiul său ar fi descoperit în telefonul acestuia imagini cu abuzuri sexuale asupra copiilor. „Am fost îngrozit” Internațional
image png
Criză majoră în Italia! Rafturile din supermarketuri sunt goale, numeroase benzinării au rămas fără combustibil. Și pacienții care au nevoie de dializă sunt foarte afectați Internațional
ingrijire batrani pexels jpg
„Nu mi-am făcut copii ca să-mi fie servitori”. Discuția despre îngrijirea părinților care a stârnit controverse Fapt divers
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net