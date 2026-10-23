A murit Tom Skerritt, actorul cunoscut pentru rolurile din „Alien” și „Top Gun”. Câți ani avea starul de la Hollywood

Tom Skerritt, actorul american care a marcat cinematografia prin rolurile din „Alien”, „Top Gun”, „MASH” și „Steel Magnolias”, a murit la vârsta de 93 de ani. Artistul, cunoscut și pentru interpretarea sa din serialul „Picket Fences”, s-a stins miercuri, din cauze naturale, potrivit informațiilor confirmate de reprezentantul său pentru publicația Variety.

A murit Tom Skerritt. Foto: Keystone

Tom Skerritt, o carieră impresionantă în film și televiziune

Născut în Detroit, cu numele Thomas Roy Skerritt, actorul a studiat la Wayne State University și la University of California, Los Angeles (UCLA). Înainte de a-și construi o carieră la Hollywood, a făcut parte din Forțele Aeriene ale Statelor Unite.

Debutul său pe marele ecran a avut loc în 1962, în drama de război „War Hunt”, o producție despre Războiul din Coreea, în care au jucat John Saxon și Sydney Pollack. Filmul i-a reunit, în roluri mai mici, și pe Robert Redford, respectiv Francis Ford Coppola, acesta din urmă fără a fi menționat în genericul producției.

De-a lungul deceniilor, Skerritt a devenit unul dintre actorii apreciați pentru versatilitatea sa, alternând rolurile din filme de război și producții SF cu personaje dramatice și apariții în comedii.

Rolul din „Picket Fences” i-a adus un premiu Emmy

Unul dintre cele mai importante capitole ale carierei sale a fost serialul „Picket Fences”, difuzat între 1992 și 1996 și creat de David E. Kelley pentru postul CBS.

Skerritt l-a interpretat pe Jimmy Brock, șeriful unui orășel neobișnuit, în centrul unei povești care îmbina drama cu elementele de comedie. Interpretarea i-a adus un premiu Emmy în 1993 și o nouă nominalizare în anul următor.

Serialul a fost apreciat și de Sindicatul Actorilor Americani (SAG), distribuția primind nominalizări pentru cea mai bună interpretare colectivă într-un serial dramatic în 1995 și 1996. În 1995, Skerritt a fost nominalizat și la categoria cel mai bun actor într-un serial dramatic.

„MASH” și „Alien”, două dintre cele mai importante filme din cariera sa

În 1970, Tom Skerritt a apărut în „MASH”, filmul regizat de Robert Altman, unde a interpretat personajul Duke Forrest, unul dintre chirurgii militari ai poveștii. Producția, devenită ulterior un reper al cinematografiei americane, i-a oferit actorului o poziție importantă în distribuție, alături de Donald Sutherland și Elliott Gould.

Nouă ani mai târziu, Skerritt a revenit în atenția publicului prin rolul căpitanului Dallas din „Alien”, filmul SF horror regizat de Ridley Scott. Personajul său era comandantul navei spațiale Nostromo, în povestea care avea să devină una dintre cele mai cunoscute francize ale genului.

Actorul a ocupat primul loc în genericul distribuției, înaintea lui Sigourney Weaver, care avea să devină una dintre figurile emblematice ale seriei. Inițial, Skerritt refuzase oferta de a participa la proiect, într-o perioadă în care producția avea un buget limitat, iar regizorul nu fusese încă stabilit.

Tom Skerritt, instructorul din „Top Gun”

În 1986, actorul a colaborat cu regizorul Tony Scott pentru „Top Gun”, filmul care l-a avut în rolul principal pe Tom Cruise. Skerritt l-a interpretat pe comandantul Mike „Viper” Metcalf, instructorul-șef al școlii de elită pentru piloți de la baza aeronavală Miramar.

Personajul său avea un rol important în pregătirea locotenentului Pete „Maverick” Mitchell, pilotul interpretat de Tom Cruise. Filmul a devenit un succes major și a rămas unul dintre titlurile definitorii ale cinematografiei de acțiune din anii 1980.

Rol dramatic alături de Brad Pitt în „A River Runs Through It”

Un alt moment important din filmografia lui Tom Skerritt a fost „A River Runs Through It”, producția din 1992 regizată de Robert Redford și inspirată de nuvela publicată de Norman Maclean în 1976.

În acest film, actorul a interpretat un pastor prezbiterian, tatăl personajelor jucate de Brad Pitt și Craig Sheffer. Povestea urmărește relațiile complicate dintr-o familie în care apropierea dintre membri se construiește în mare parte în jurul pasiunii comune pentru pescuit.

A jucat și în „Steel Magnolias” și „Contact”

În 1989, Skerritt a făcut parte din distribuția filmului „Steel Magnolias”, regizat de Herbert Ross. Actorul l-a interpretat pe tatăl personajului jucat de Julia Roberts, o tânără aflată în pragul căsătoriei. Deși personajele masculine aveau un rol mai restrâns în poveste, producția s-a bucurat de succes.

După încheierea serialului „Picket Fences”, actorul a continuat să apară în producții importante. În 1997, a avut un rol secundar în „Contact”, filmul SF regizat de Robert Zemeckis, cu Jodie Foster în rolul principal.

A jucat și în producții mai recente, precum „Ted”.

Viața personală a actorului Tom Skerritt

Tom Skerritt a fost căsătorit de trei ori. În urma sa rămâne cea de-a treia soție, Julie Tokashiki, cu care s-a căsătorit în 1998.

Cu o carieră care s-a întins pe parcursul a peste șase decenii, actorul a lăsat în urmă roluri memorabile în filme și seriale care au marcat istoria cinematografiei și televiziunii americane.