 Apariție misterioasă pe cer, în apropierea unei baze militare! Imaginile au declanșat speculații despre extratereștri
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VideoApariție misterioasă pe cer, în apropierea unei baze militare! Imaginile au declanșat speculații despre extratereștri

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Un fenomen aerian neobișnuit a pus pe jar rețelele sociale și a stârnit un val de speculații la nivel internațional. Un obiect zburător neidentificat, cu aspectul unei meduze gigantice de culoare argintiu-neagră, a fost filmat ridicându-se deasupra copacilor în Anchorage, Alaska.

OZN-ul în formă de meduză, surprins deasupra unei baze militare
OZN-ul în formă de meduză, surprins deasupra unei baze militare Foto: facebook

Imaginile spectaculoase, în care misteriosul obiect pare să plutească chiar în interiorul și în jurul unui curcubeu, au devenit rapid virale, alimentând dezbaterile dintre pasionații de fenomene extraterestre și experții în securitate și anomalii aeriene.

Cum a fost filmată „meduza” uriașă și prima reacție a bazei militare din Alaska

Imaginile foto și video au fost surprinse de Sara Jane Osborn pe data de 15 iunie 2026, în jurul orei 22:13, în timp ce încerca să fotografieze un curcubeu. Inițial, femeia a crezut că forma bizară, prevăzută cu mai multe prelungiri care fâlfâiau în aer, este doar o insectă așezată pe obiectivul aparatului, însă privind direct spre cer a realizat că obiectul se afla la mare distanță și și-a alertat imediat soțul, pe Pete, potrivit Daily Mail

Cei doi au remarcat că, prin comparație cu dimensiunea impresionantă a „meduzei”, un avion care traversa zona părea minuscul, iar poziția obiectului indica faptul că se afla în vecinătatea bazei militare Joint Base Elmendorf-Richardson. După aproximativ trei minute, apariția a dispărut brusc, iar soții Osborn au verificat împrejurimile fără a găsi vreo urmă a unui obiect sau a unei persoane care l-ar fi putut controla.

Contactați de Fox News Digital, reprezentanții Joint Base Elmendorf-Richardson au confirmat că știu despre imaginile devenite virale, dar au evitat să ofere detalii suplimentare:

„Suntem la curent cu un videoclip care circulă pe rețelele de socializare, referitor la o apariție aeriană raportată în apropierea bazei Joint Base Elmendorf-Richardson pe 15 iunie 2026; totuși, în acest moment, nu putem oferi informații suplimentare.”

Ce teorii ale conspirației au apărut și cum explică experții Pentagonului fenomenul

Odată ajunse pe internet, înregistrările au declanșat o avalanșă de ipoteze. Pe lângă entuziaștii care au vorbit despre o apariție extraterestră, numeroși utilizatori au adus în discuție teoria baloanelor spion chinezești, în timp ce alți internauți au început să publice propriile filmări cu obiecte similare observate pe cer.

Pe de altă parte, specialiștii care au analizat imaginile înclină spre explicații convenționale. Sean Kirkpatrick, fostul șef al Biroului de Rezolvare a Anomaliilor din Toate Domeniile (AARO) din cadrul Pentagonului, a apreciat că mișcarea prelungirilor seamănă cu cea a unui zmeu cu panglici, în contextul în care Fox News a semnalat că la momentul filmării băteau vânturi puternice în zonă, deși Sara Jane Osborn a simțit la sol doar o briză ușoară.

În cadrul emisiunii News Nation, Ben Hansen, gazda producției UFO Witness, a confirmat că imaginile sunt autentice, dar nu demonstrează un fenomen extraterestru, menționând că în luna iunie armata a lansat numeroase baloane de mare altitudine în regiune, însă înclinând în final spre ipoteza unui zmeu. În schimb, Sarah Gamm, analistă în cadrul UAP Task Force, a susținut concluzia potrivit căreia misteriosul obiect ar fi fost, cel mai probabil, un balon de mare altitudine.

Sursa Facebook

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