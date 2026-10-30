Coșmar pentru o familie din SUA! O fetiță de 10 ani, răpită în toiul nopții, a fost găsită legată într-un dulap după 13 ore

Clipe de groază pentru o familie din statul american Oregon! O fetiță în vârstă de numai 10 ani a dispărut din propria locuință, după ce un individ ar fi pătruns în casă în toiul nopții și ar fi atacat-o pe sora ei mai mare cu un ciocan. După o operațiune amplă de căutare, copila a fost descoperită în viață, la aproximativ 14 kilometri de domiciliu. Era legată și ascunsă într-un dulap. Un suspect a fost arestat, iar ancheta continuă.

O fetiță de 10 ani, răpită din pat în toiul nopții, a fost găsită după 13 ore, legată într-un dulap Foto: New York Post

Atac violent în miez de noapte. Sora victimei, lovită cu un ciocan

Incidentul care a îngrozit comunitatea locală s-a petrecut în orașul Canby, din statul Oregon, în noaptea de marți spre miercuri, în jurul orei 01:47.

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, un bărbat ar fi intrat în locuința familiei și ar fi atacat-o pe una dintre fete, în vârstă de 12 ani. Aceasta ar fi fost lovită în cap cu un ciocan, iar ulterior agresorul ar fi luat-o cu forța pe sora sa mai mică, în vârstă de doar 10 ani.

Dispariția copilei a declanșat imediat o mobilizare importantă a autorităților. Părinții au colaborat cu polițiștii, în timp ce echipele de intervenție au început verificările în zonă și au analizat imaginile surprinse de camerele de supraveghere, în speranța că vor putea identifica traseul suspectului.

Fetița de 10 ani, găsită după 13 ore într-un dulap. Unde fusese dusă

După aproximativ 13 ore de căutări, operațiunea s-a încheiat cu găsirea copilei. Echipa specială de intervenție a poliției americane, SWAT, a localizat-o într-o locuință din Oregon City, aflată la aproximativ 14 kilometri de casa familiei.

Descoperirea a fost una șocantă: fetița era legată și se afla într-un dulap. Din fericire, copila a fost găsită în viață, după ore întregi de incertitudine și teamă pentru cei apropiați.

Intervenția rapidă a autorităților a fost esențială pentru localizarea minorei, iar investigațiile au continuat pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs răpirea.

Cine este bărbatul arestat în cazul răpirii din Oregon

În urma operațiunii, polițiștii l-au reținut pe Vince Edgar Chavez, suspectat că ar avea legătură cu dispariția și răpirea fetiței.

Până la momentul publicării informațiilor, acesta nu fusese pus oficial sub acuzare. Procurorii urmează să stabilească ce infracțiuni îi pot fi imputate în urma probelor strânse de anchetatori.

Chris Owens, procuror adjunct-șef al comitatului Clackamas, a vorbit despre gravitatea cazului și despre trauma prin care a trecut familia, descriind situația drept cel mai mare coșmar al unor părinți.

„Un copil mic (...) a fost luat cu forța. Sora ei a fost atacată cu brutalitate”, a declarat acesta, potrivit New York Post.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile americane încearcă să clarifice toate detaliile atacului care a transformat o noapte obișnuită într-un adevărat coșmar pentru cele două surori și familia lor.