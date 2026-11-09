 Descoperire majoră în lupta cu cancerul! Vaccinul personalizat care reduce cu 42% riscul de recidivă sau deces
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Descoperire majoră în lupta cu cancerul! Vaccinul personalizat care reduce cu 42% riscul de recidivă sau deces

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un vaccin personalizat împotriva cancerului, administrat în combinație cu un medicament de imunoterapie utilizat pe scară largă, a redus cu 42% riscul de deces sau de reapariție a cancerului de piele, potrivit rezultatelor unui amplu studiu clinic. Descoperirea ar putea reprezenta un pas important către tratamente oncologice adaptate profilului fiecărui pacient.

Descoperire majoră în lupta cu cancerul! Vaccinul personalizat care reduce cu 42% riscul de recidivă
Descoperire majoră în lupta cu cancerul! Vaccinul personalizat care reduce cu 42% riscul de recidivă Foto: arhiva

Un nou vaccin personalizat împotriva cancerului a demonstrat rezultate încurajatoare într-un studiu clinic de amploare, în care a fost administrat împreună cu medicamentul Keytruda, o terapie care stimulează sistemul imunitar să identifice și să distrugă celulele canceroase.

Cercetarea arată că această combinație terapeutică a redus cu 42% riscul de deces sau de recidivă a melanomului, o formă agresivă de cancer de piele. De asemenea, riscul ca boala să se răspândească în organism a fost cu 38% mai mic în decurs de doi ani, comparativ cu administrarea exclusivă a imunoterapiei.

Rezultatele au fost prezentate drept un posibil moment de cotitură în tratamentul cancerului, deschizând noi perspective pentru medicina personalizată.

Companiile farmaceutice MSD și Moderna, implicate în dezvoltarea tratamentului, testează deja aceeași tehnologie și în cazul altor tipuri de tumori, inclusiv cancerul renal, vezical și pulmonar.

Specialiștii independenți consideră rezultatele impresionante, însă atrag atenția că sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a demonstra dacă noua combinație terapeutică prelungește efectiv speranța de viață a pacienților.

Vaccinul este creat individual, pe baza caracteristicilor tumorii fiecărui pacient

Noua metodă de tratament se adresează persoanelor diagnosticate cu cancer care au trecut deja printr-o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea tumorii.

În cadrul studiului clinic au fost incluși 1.137 de adulți. Toți au primit Keytruda, un medicament de imunoterapie care ajută sistemul imunitar să recunoască și să atace celulele canceroase.

Aproximativ două treimi dintre participanți au primit și vaccinul experimental, în timp ce ceilalți au primit un placebo, adică un preparat fără substanță activă.

Vaccinul, denumit Intismeran, utilizează tehnologia ARN mesager (ARNm), aceeași tehnologie care a stat la baza dezvoltării unora dintre vaccinurile împotriva COVID-19.

Elementul inovator constă în faptul că preparatul este personalizat pentru fiecare pacient. Cercetătorii analizează informațiile genetice provenite din propria tumoră a pacientului și folosesc aceste date pentru a crea un vaccin care antrenează sistemul imunitar să recunoască celulele canceroase.

Astfel, dacă boala revine, organismul ar trebui să fie mai bine pregătit să identifice și să atace celulele maligne.

La doi ani de la începerea tratamentului, pacienții care au primit vaccinul au prezentat un risc semnificativ mai mic de recidivă sau de răspândire a melanomului.

„Personalizarea reprezintă următorul nivel în evoluția tratamentelor oncologice și este cu adevărat entuziasmantă. Vorbim despre o tehnologie extraordinară”, a declarat profesoara Pippa Corrie, medic oncolog și unul dintre specialiștii care au coordonat o parte a studiului desfășurat la Spitalul Addenbrooke's din Cambridge.

„Întrebarea este cât de mult putem demonstra, în mod concret, valoarea acestei metode. Acest studiu a reprezentat prima dovadă că principiul funcționează”, a explicat aceasta.

Povestea unui pacient de 75 de ani care a participat la studiu

Printre participanții la cercetare s-a numărat și Tony Chapman, un bărbat în vârstă de 75 de ani, din Corby, regiunea East Midlands, Marea Britanie.

Acesta a fost diagnosticat cu melanom în 2019. Tumora inițială, localizată la nivelul pieptului, a fost îndepărtată chirurgical. Ulterior, însă, a observat apariția unei umflături sub braț, iar medicii l-au informat că boala revenise și că era necesară o nouă intervenție chirurgicală.

Tony Chapman a decis să participe la studiul clinic, însă, asemenea celorlalți voluntari, nu știe nici în prezent dacă a primit vaccinul experimental sau placebo, alături de tratamentul de imunoterapie.

Mi s-a părut o oportunitate foarte bună de a contribui la progresul științei și, în același timp, de a avea și eu un posibil beneficiu. Până la urmă, ce aveam de pierdut?”, a povestit bărbatul.

La trei ani de la participarea la studiu, Tony Chapman nu mai prezintă semne de cancer. El continuă să fie monitorizat medical și efectuează controale la fiecare șase luni.

Investitorii sunt interesați, dar costurile ar putea întârzia accesul pacienților la tratament

Anunțurile privind rezultatele promițătoare ale vaccinului au influențat pozitiv evoluția acțiunilor companiilor MSD, cunoscută sub numele de Merck în Statele Unite, și Moderna.

Totuși, după publicarea celor mai recente date, unii investitori au devenit mai rezervați, în urma unor evaluări financiare care au indicat că rezultatele actualului studiu nu sunt la fel de puternice precum cele observate într-o cercetare anterioară, desfășurată pe un grup mult mai mic de pacienți.

Reprezentanții celor două companii au anunțat că au început discuțiile cu autoritățile de reglementare, ceea ce sugerează că solicitările pentru autorizarea tratamentului ar putea fi depuse chiar de anul viitor.

Cu toate acestea, introducerea pe scară largă a vaccinului în sistemul public de sănătate britanic, NHS, va depinde și de costuri.

Procesul este complex, deoarece fiecare pacient are nevoie de o analiză genetică individuală a tumorii, urmată de fabricarea unui vaccin adaptat caracteristicilor acesteia.

Specialiștii cer prudență: sunt necesare studii suplimentare

Cercetarea va continua, iar pacienții vor fi monitorizați în următorii ani pentru a se stabili dacă boala reapare și, mai ales, dacă noua combinație terapeutică le prelungește efectiv viața.

Profesorul Alan Melcher, de la Institutul de Cercetare a Cancerului din Londra, care nu a participat la studiu, a descris rezultatele drept „foarte impresionante”.

Este o dovadă importantă că principiul poate funcționa și reprezintă un progres semnificativ pentru acest domeniu. Totuși, nu trebuie să tragem concluzii înainte de a avea toate dovezile necesare”, a avertizat specialistul.

Acesta a subliniat că rezultatele obținute în cazul melanomului nu pot fi extrapolate automat la toate formele de cancer.

„Nu putem presupune, pe baza unui singur studiu privind melanomul, că aceeași abordare va funcționa pentru toate tipurile de cancer. Este esențială monitorizarea pacienților pe o perioadă mai lungă, pentru a înțelege dacă tratamentul influențează cu adevărat supraviețuirea generală”, a explicat profesorul.

Rezultatele complete ale studiului urmează să fie prezentate în cadrul congresului Societății Europene de Oncologie Medicală (ESMO), organizat la Madrid.

Deocamdată, datele nu au fost publicate într-o revistă medicală evaluată de experți independenți, o etapă importantă pentru verificarea și validarea rezultatelor.

Deși vaccinul personalizat nu reprezintă încă un tratament disponibil pe scară largă și sunt necesare cercetări suplimentare, rezultatele oferă o perspectivă încurajatoare asupra viitorului medicinei oncologice.

Posibilitatea de a crea un vaccin pe baza caracteristicilor genetice ale tumorii fiecărui pacient ar putea schimba modul în care este prevenită recidiva cancerului și ar putea deschide drumul către terapii tot mai precise, adaptate fiecărui organism în parte.

Ghid de cumpărături

https www cancan ro wp content uploads 2025 10 emil mitrache 1200x671 webp
VideoAmericanu’ din „La Bloc”, dezvăluiri despre cea mai grea cumpănă din viața sa! Operația de 12.000 de euro care i-a salvat viața. Ce meserie are acum PrimeTime
WhatsApp Image 2026 11 09 at 09 22 38 jpeg
Luna Nouă în Scorpion, pe 9 noiembrie: ce nu mai merită să duci după tine și cum îți faci curaj să începi altfel? Previziuni pentru toate zodiile Horoscop
image
Orașul fără mașini care va rivaliza cu Dubaiul. Se construiește de la zero, va avea hoteluri și vile de lux, un mall gigantic și terenuri de golf adevarul.ro
image
„Trebuia să vadă dacă e OK ursul?” Reacții virale după ce un șofer a filmat momentul în care lovește un urs pe o șosea din Sibiu adevarul.ro

Parteneri

image
Anunț de ultimă oră de la Craiova despre Steven Nsimba: „Ar fi o pierdere!” www.fanatik.ro
image
O eroare de 37 de cm îi lasă pe doi bătrâni fără casa visurilor, aproape de Capitală. Primiseră şi autorizaţia observatornews.ro
image
Fenomenul six-seven la copiii din Gen Alpha: Ce înseamnă „6-7”, expresia folosită de adolescenții români care îi derutează pe părinți www.antena3.ro
image
Mesajul Ursulei von der Leyen înainte de sosirea în România. Ce transmite președinta Comisiei Europene în pragul întâlnirii cu Nicușor Dan www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
Regizorul Sebastián Lelio, câștigător al premiului Oscar, a fost găsit fără suflare de partenera lui: „Doar iubirea rămâne” www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Vedeta divorțată face un apel disperat pe internet: „Tată, nu mă lăsa singură!” as.ro
image
Din ce trăiește Teodor Meleșcanu după retragerea din politică. Cât ajungea pensia fostului ministru de Externe playtech.ro
image
Cât a fost darul la nunta de 500.000 de euro a lui Pescobar! Dumitru Dragomir: „Atât am dat! E în primele 3 din viața mea” www.fanatik.ro
image
Metalul despre care puțini știu că valorează o avere. Un gram costă aproape 1.000 de euro www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Rochia ca rochia, dar stai să vezi ce accesoriu a purtat Cristina Bâtlan în ziua nunții! Așa ceva nu ai mai văzut la nicio mireasă din România! Foto www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ritualul nocturn bizar al Împărătesei Sissi! Este ȘOCANT ce făcea, când alții dormeau okmagazine.ro
image
Soția incredibil de HOT a ”Curierului” Jason Statham! Blondina zglobie și-a etalat fesele ferme și rotunjite la un eveniment de gală okmagazine.ro
image
#Antichitate
Misterul celor Cinci Fecioare Nebune: monumentul funerar vechi de peste 1.700 de ani, salvat de o legendă creștină historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Avionul cu 44 de oameni la bord, dispărut fără urmă în sălbăticia înghețată a Canadei historia.ro
frig AP Photo jpg
Se anunță 10 zile cu ninsoare în România. Zonele în care iarna își intră în drepturi Național
alin si andreea ghiorghiu stiri diaspora webp
Doi români plecați în Elveția au investit în Vrancea! Cum au transformat o pasiune din copilărie într-o afacere în domeniul tehnologiei Fapt divers
meghan și thomas markle jpg
Thomas Markle, acuzații șocante din partea fostei soții. Ce i-ar fi spus despre minorele din Thailanda Internațional
image png
Momente dramatice în Oceanul Pacific! Un pianist de pe o navă Royal Caribbean a supraviețuit miraculos după nouă ore în larg: „Am crezut că o să mor” Național
litere freepik jpg
„Doamnă” sau „domnișoară”? Cum este politicos să te adresezi unei femei după divorț Fapt divers
octola III instagram jpg
VideoHotelul secret din Finlanda, refugiul milionarilor! Cât costă o noapte în paradisul înghețat, unde accesul este doar pe bază de invitație Fapt divers
gluma adobestock jpg
Misterul expresiei „six-seven” care a cucerit Generația Alpha. Ce vor să spună, de fapt, copiii și adolescenții Fapt divers
studenti jpeg
Buton roșu de panică și reclamații anonime! Cum se pot apăra studenții din România de hărțuirea sexuală. Ce măsuri au introdus universitățile Național
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net