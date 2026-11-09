Descoperire majoră în lupta cu cancerul! Vaccinul personalizat care reduce cu 42% riscul de recidivă sau deces

Un vaccin personalizat împotriva cancerului, administrat în combinație cu un medicament de imunoterapie utilizat pe scară largă, a redus cu 42% riscul de deces sau de reapariție a cancerului de piele, potrivit rezultatelor unui amplu studiu clinic. Descoperirea ar putea reprezenta un pas important către tratamente oncologice adaptate profilului fiecărui pacient.

Descoperire majoră în lupta cu cancerul! Vaccinul personalizat care reduce cu 42% riscul de recidivă Foto: arhiva

Un nou vaccin personalizat împotriva cancerului a demonstrat rezultate încurajatoare într-un studiu clinic de amploare, în care a fost administrat împreună cu medicamentul Keytruda, o terapie care stimulează sistemul imunitar să identifice și să distrugă celulele canceroase.

Cercetarea arată că această combinație terapeutică a redus cu 42% riscul de deces sau de recidivă a melanomului, o formă agresivă de cancer de piele. De asemenea, riscul ca boala să se răspândească în organism a fost cu 38% mai mic în decurs de doi ani, comparativ cu administrarea exclusivă a imunoterapiei.

Rezultatele au fost prezentate drept un posibil moment de cotitură în tratamentul cancerului, deschizând noi perspective pentru medicina personalizată.

Companiile farmaceutice MSD și Moderna, implicate în dezvoltarea tratamentului, testează deja aceeași tehnologie și în cazul altor tipuri de tumori, inclusiv cancerul renal, vezical și pulmonar.

Specialiștii independenți consideră rezultatele impresionante, însă atrag atenția că sunt necesare studii pe termen mai lung pentru a demonstra dacă noua combinație terapeutică prelungește efectiv speranța de viață a pacienților.

Vaccinul este creat individual, pe baza caracteristicilor tumorii fiecărui pacient

Noua metodă de tratament se adresează persoanelor diagnosticate cu cancer care au trecut deja printr-o intervenție chirurgicală pentru îndepărtarea tumorii.

În cadrul studiului clinic au fost incluși 1.137 de adulți. Toți au primit Keytruda, un medicament de imunoterapie care ajută sistemul imunitar să recunoască și să atace celulele canceroase.

Aproximativ două treimi dintre participanți au primit și vaccinul experimental, în timp ce ceilalți au primit un placebo, adică un preparat fără substanță activă.

Vaccinul, denumit Intismeran, utilizează tehnologia ARN mesager (ARNm), aceeași tehnologie care a stat la baza dezvoltării unora dintre vaccinurile împotriva COVID-19.

Elementul inovator constă în faptul că preparatul este personalizat pentru fiecare pacient. Cercetătorii analizează informațiile genetice provenite din propria tumoră a pacientului și folosesc aceste date pentru a crea un vaccin care antrenează sistemul imunitar să recunoască celulele canceroase.

Astfel, dacă boala revine, organismul ar trebui să fie mai bine pregătit să identifice și să atace celulele maligne.

La doi ani de la începerea tratamentului, pacienții care au primit vaccinul au prezentat un risc semnificativ mai mic de recidivă sau de răspândire a melanomului.

„Personalizarea reprezintă următorul nivel în evoluția tratamentelor oncologice și este cu adevărat entuziasmantă. Vorbim despre o tehnologie extraordinară”, a declarat profesoara Pippa Corrie, medic oncolog și unul dintre specialiștii care au coordonat o parte a studiului desfășurat la Spitalul Addenbrooke's din Cambridge.

„Întrebarea este cât de mult putem demonstra, în mod concret, valoarea acestei metode. Acest studiu a reprezentat prima dovadă că principiul funcționează”, a explicat aceasta.

Povestea unui pacient de 75 de ani care a participat la studiu

Printre participanții la cercetare s-a numărat și Tony Chapman, un bărbat în vârstă de 75 de ani, din Corby, regiunea East Midlands, Marea Britanie.

Acesta a fost diagnosticat cu melanom în 2019. Tumora inițială, localizată la nivelul pieptului, a fost îndepărtată chirurgical. Ulterior, însă, a observat apariția unei umflături sub braț, iar medicii l-au informat că boala revenise și că era necesară o nouă intervenție chirurgicală.

Tony Chapman a decis să participe la studiul clinic, însă, asemenea celorlalți voluntari, nu știe nici în prezent dacă a primit vaccinul experimental sau placebo, alături de tratamentul de imunoterapie.

„Mi s-a părut o oportunitate foarte bună de a contribui la progresul științei și, în același timp, de a avea și eu un posibil beneficiu. Până la urmă, ce aveam de pierdut?”, a povestit bărbatul.

La trei ani de la participarea la studiu, Tony Chapman nu mai prezintă semne de cancer. El continuă să fie monitorizat medical și efectuează controale la fiecare șase luni.

Investitorii sunt interesați, dar costurile ar putea întârzia accesul pacienților la tratament

Anunțurile privind rezultatele promițătoare ale vaccinului au influențat pozitiv evoluția acțiunilor companiilor MSD, cunoscută sub numele de Merck în Statele Unite, și Moderna.

Totuși, după publicarea celor mai recente date, unii investitori au devenit mai rezervați, în urma unor evaluări financiare care au indicat că rezultatele actualului studiu nu sunt la fel de puternice precum cele observate într-o cercetare anterioară, desfășurată pe un grup mult mai mic de pacienți.

Reprezentanții celor două companii au anunțat că au început discuțiile cu autoritățile de reglementare, ceea ce sugerează că solicitările pentru autorizarea tratamentului ar putea fi depuse chiar de anul viitor.

Cu toate acestea, introducerea pe scară largă a vaccinului în sistemul public de sănătate britanic, NHS, va depinde și de costuri.

Procesul este complex, deoarece fiecare pacient are nevoie de o analiză genetică individuală a tumorii, urmată de fabricarea unui vaccin adaptat caracteristicilor acesteia.

Specialiștii cer prudență: sunt necesare studii suplimentare

Cercetarea va continua, iar pacienții vor fi monitorizați în următorii ani pentru a se stabili dacă boala reapare și, mai ales, dacă noua combinație terapeutică le prelungește efectiv viața.

Profesorul Alan Melcher, de la Institutul de Cercetare a Cancerului din Londra, care nu a participat la studiu, a descris rezultatele drept „foarte impresionante”.

„Este o dovadă importantă că principiul poate funcționa și reprezintă un progres semnificativ pentru acest domeniu. Totuși, nu trebuie să tragem concluzii înainte de a avea toate dovezile necesare”, a avertizat specialistul.

Acesta a subliniat că rezultatele obținute în cazul melanomului nu pot fi extrapolate automat la toate formele de cancer.

„Nu putem presupune, pe baza unui singur studiu privind melanomul, că aceeași abordare va funcționa pentru toate tipurile de cancer. Este esențială monitorizarea pacienților pe o perioadă mai lungă, pentru a înțelege dacă tratamentul influențează cu adevărat supraviețuirea generală”, a explicat profesorul.

Rezultatele complete ale studiului urmează să fie prezentate în cadrul congresului Societății Europene de Oncologie Medicală (ESMO), organizat la Madrid.

Deocamdată, datele nu au fost publicate într-o revistă medicală evaluată de experți independenți, o etapă importantă pentru verificarea și validarea rezultatelor.

Deși vaccinul personalizat nu reprezintă încă un tratament disponibil pe scară largă și sunt necesare cercetări suplimentare, rezultatele oferă o perspectivă încurajatoare asupra viitorului medicinei oncologice.

Posibilitatea de a crea un vaccin pe baza caracteristicilor genetice ale tumorii fiecărui pacient ar putea schimba modul în care este prevenită recidiva cancerului și ar putea deschide drumul către terapii tot mai precise, adaptate fiecărui organism în parte.