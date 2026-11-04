 Un celebru TikToker, tatăl a 5 copii, a murit la doar 32 de ani, după o luptă cruntă cu cancerul. Ultimele sale cuvinte
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Un celebru TikToker, tatăl a 5 copii, a murit la doar 32 de ani, după o luptă cruntă cu cancerul. Ultimele sale cuvinte

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Un celebru tiktoker, tată a cinci copii, a murit la doar 32 de ani, după o luptă crâncenă cu cancerul. Marcel Johnson, apreciat de o mare comunitate de pe platforma TikTok, s-a stins din viață luni, 2 noiembrie, la un an după ce a primit diagnosticul de cancer la stomac în stadiul 4.

Marcel Johnson și soția sa, Taylor.
Marcel Johnson și soția sa, Taylor. Foto: Instagram

Cea care a făcut anunțul dureros a fpst chiar soția lui, Taylor. Aceasta a descris ultimele momente alături de soțul ei, care era și tatăl celor cinci copii ai lor. Marcel Johnson a simțit că moare.

Ce s-a întâmplat în ultimele momente din viața tiktokerului

Soția sa, Taylor, a anunțat pe Instagram că soțul său, cunoscut pe rețelele de socializare, a pierdut lupta cu cancerul. „La ora 16:45 am pierdut o jumătate din mine”, se arată în mesajul acesteia.

„A luptat atât de mult, atât de mult timp. Era atât de obosit și extenuat și avea atât de multe dureri. Ieri, singurele cuvinte pe care Marcel le-a spus toată ziua au fost pentru mine și Dedric și au fost: «Sunt gata de plecare», iar asta a fost dimineața. Totuși, s-a luptat să reziste toată ziua, așa că am primit puțin mai mult timp”, a mai scris Taylor.

Cei doi au cinci copii împreună. Acum, familia trebuie să învețe cum să trăiască fără el. „Chiar nu am cuvinte acum. Simt că asta nu poate fi viața reală... Am crezut că mă voi trezi și că el va fi încă aici, lângă mine. Îl iubesc cu toată ființa mea și viața nu va mai fi niciodată la fel”.

Boala l-a pus la pământ în aproape un an

Coșmarul a început în august 2025, atunci când a fost diagnosticat cu cancer la stomac în stadiul patru. Marcel Johnson și-a ținut fanii la curent cu fiecare pas și posta videoclipuri inclusiv cu ședințele sale de chimioterapie, dar și cu alte tratamente medicale, vorbind despre lupta pe care o duce. Tiktokerul a urmat 25 de runde de chimioterapie înainte de a opri definitiv tratamentul în septembrie

„Actualizare, gata cu chimioterapia, sunt prea slăbit pentru tratament”, a scris Marcel în legenda videoclipului, alături de un videoclip în care părea considerabil mai slab.

„Actualizare 2. Cei de la Hospice sună în fiecare zi să mă întrebe dacă sunt gata de culcare; nu mai am opțiuni. Actualizare 3, dacă pot ajunge până pe 15 octombrie și [sunt] suficient de puternic să călătoresc, voi merge la programare la City of Hope din Cali. Dar trebuie să ajung acolo mai întâi”, a mai postat el pe rețelele de socializare.

Pe 14 octombrie, Marcel a postat o înregistrare video în care zbura cu un avion privat către Centrul Medical City of Hope din California. Zece zile mai târziu, a distribuit o înregistrare video în care părăsea spitalul într-un scaun cu rotile îndreptându-se spre casă, menționând că a primit câteva răspunsuri de care aveam nevoie.

„Acum ducem asta acasă și vedem cât timp putem rezista acolo”, a spus el în videoclip. 

Într-un videoclip postat luni pe Instagram, emoționată, Taylor a spus că Marcel „a decis să se transfere la un centru de îngrijiri paliative”, în timp ce le-a cerut urmăritorilor să se roage pentru el. Ultima postare a lui Marcel, distribuită pe 25 octombrie, arăta o fotografie cu el acasă, zâmbind în timp ce stătea într-un fotoliu lângă fiul său.

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