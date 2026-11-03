Doliu în muzica internațională! A murit la 35 de ani, după un diagnostic crunt

Nicole Taylor, una dintre membrele formației country Taylor Red, s-a stins din viață la vârsta de 35 de ani, după o luptă îndelungată cu cancerul de sân. Vestea a fost anunțată de surorile sale, Nika și Natalie Taylor, printr-un videoclip emoționant publicat pe rețelele sociale.

Foto: instagram

Tânăra s-a luptat cu cancerul la sân

Nicole, cea mai mare dintre surorile care au format trupa Taylor Red, a fost diagnosticată în 2022 cu cancer de sân în stadiul 3. Deși a răspuns inițial foarte bine la tratament și medicii au anunțat că nu mai existau semne ale bolii, cancerul a revenit și a avansat ulterior în stadiul 4, potrivit Entertainment.

„Suntem cu inimile frânte să anunțăm trecerea în neființă a surorii noastre, Nicole Taylor. Am crezut cu sinceritate că se va vindeca aici, pe pământ, însă acum este vindecată în cer”, a transmis Nika Taylor.

Surorile artistei au povestit că boala a avut o evoluție agresivă, însă Nicole a ales să înfrunte diagnosticul cu optimism și credință. Chiar și în timpul ședințelor de chimioterapie, aceasta a continuat să facă sport și să își urmeze activitățile obișnuite.

Artista a „sfidat” predicțiile mediciilor

Potrivit Nataliei Taylor, medicii îi mai dăduseră doar câteva luni de trăit după agravarea bolii, însă artista a depășit cu mult acest prognostic și a mai trăit încă un an.

„A încercat să nu trăiască în frică. A rămas plină de speranță, a călătorit, a muncit, s-a bucurat de viață și a încercat să profite de fiecare moment”, a spus sora sa.

Familia consideră că puterea și optimismul artistei au fost susținute de credința sa profundă. Surorile au povestit că Nicole a găsit liniște sufletească după ce a participat la o slujbă religioasă la scurt timp după diagnostic.

Cum și-au început surorile cariera

Originare din Mississippi, Nicole, Nika și Natalie Taylor și-au construit cariera în muzica country încă din copilărie. Cele trei surori cântau la mai multe instrumente, printre care chitară, banjo, mandolină și vioară.

Nicole Taylor, alături de surorile sale Foto: instagram

Taylor Red a devenit cunoscută în special datorită piesei „Country Money”, care s-a viralizat în mediul online și le-a adus un public internațional.

Potrivit informațiilor publicate de familie, Nicole Taylor a murit pe 28 septembrie. Ceremonia de înmormântare a avut loc într-un cadru privat, iar apropiații i-au îndemnat pe cei care doresc să îi onoreze memoria să facă donații către una dintre organizațiile caritabile pe care artista le susținea.