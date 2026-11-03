 Doliu în muzica internațională! A murit la 35 de ani, după un diagnostic crunt
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VideoDoliu în muzica internațională! A murit la 35 de ani, după un diagnostic crunt

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Nicole Taylor, una dintre membrele formației country Taylor Red, s-a stins din viață la vârsta de 35 de ani, după o luptă îndelungată cu cancerul de sân. Vestea a fost anunțată de surorile sale, Nika și Natalie Taylor, printr-un videoclip emoționant publicat pe rețelele sociale.

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Foto: instagram

Tânăra s-a luptat cu cancerul la sân

Nicole, cea mai mare dintre surorile care au format trupa Taylor Red, a fost diagnosticată în 2022 cu cancer de sân în stadiul 3. Deși a răspuns inițial foarte bine la tratament și medicii au anunțat că nu mai existau semne ale bolii, cancerul a revenit și a avansat ulterior în stadiul 4, potrivit Entertainment.

„Suntem cu inimile frânte să anunțăm trecerea în neființă a surorii noastre, Nicole Taylor. Am crezut cu sinceritate că se va vindeca aici, pe pământ, însă acum este vindecată în cer”, a transmis Nika Taylor.

Surorile artistei au povestit că boala a avut o evoluție agresivă, însă Nicole a ales să înfrunte diagnosticul cu optimism și credință. Chiar și în timpul ședințelor de chimioterapie, aceasta a continuat să facă sport și să își urmeze activitățile obișnuite.

Artista a „sfidat” predicțiile mediciilor

Potrivit Nataliei Taylor, medicii îi mai dăduseră doar câteva luni de trăit după agravarea bolii, însă artista a depășit cu mult acest prognostic și a mai trăit încă un an.

„A încercat să nu trăiască în frică. A rămas plină de speranță, a călătorit, a muncit, s-a bucurat de viață și a încercat să profite de fiecare moment”, a spus sora sa.

Familia consideră că puterea și optimismul artistei au fost susținute de credința sa profundă. Surorile au povestit că Nicole a găsit liniște sufletească după ce a participat la o slujbă religioasă la scurt timp după diagnostic.

Cum și-au început surorile cariera

Originare din Mississippi, Nicole, Nika și Natalie Taylor și-au construit cariera în muzica country încă din copilărie. Cele trei surori cântau la mai multe instrumente, printre care chitară, banjo, mandolină și vioară.

Nicole Taylor, alături de surorile sale
Nicole Taylor, alături de surorile sale Foto: instagram

Taylor Red a devenit cunoscută în special datorită piesei „Country Money”, care s-a viralizat în mediul online și le-a adus un public internațional.

Potrivit informațiilor publicate de familie, Nicole Taylor a murit pe 28 septembrie. Ceremonia de înmormântare a avut loc într-un cadru privat, iar apropiații i-au îndemnat pe cei care doresc să îi onoreze memoria să facă donații către una dintre organizațiile caritabile pe care artista le susținea.

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