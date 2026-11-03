 O tânără de 24 de ani a murit la primul său maraton din New York. S-a prăbușit aproape de linia de sosire
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O tânără de 24 de ani a murit la primul său maraton din New York. S-a prăbușit aproape de linia de sosire

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Rachel Apa, o tânără sportivă în vârstă de 24 de ani, și-a pierdut viața duminică, 1 noiembrie 2026, în timpul Maratonului din New York, după ce s-a prăbușit pe aleea din Central Park cu mai puțin de doi kilometri înainte de linia de finish.

Tragedie la Maratonul din New York, Rachel, o alergătoare de 24 de ani, s-a prăbușit aproape de fini
Tragedie la Maratonul din New York, Rachel, o alergătoare de 24 de ani, s-a prăbușit aproape de fini Foto: Linkedln

Fostă jucătoare de hochei pe iarbă la Universitatea Bucknell, Rachel se antrenase riguros timp de luni de zile și alerga în cadrul echipei Parkinson's Champions pentru a strânge fonduri destinate cercetării bolii de care suferise bunicul ei, decedat în 2022.

Ultimele mesaje către tată și colapsul din Central Park

În timp ce mama sa, Michelle, se afla pe marginea traseului și o încuraja filmând-o zâmbitoare în prima parte a cursei, tatăl tinerei, Steve Apa, îi urmărea fiecare pas de la distanță prin aplicația oficială de monitorizare.

Lucrurile au căpătat o turnură alarmantă după mila 18, când sportiva i-a trimis tatălui un mesaj scurt: „Ow” (Mă doare), urmat la scurt timp de un altul: „Ow, Ow”. Deși părintele a continuat să îi transmită mesaje de îmbărbătare, la mila 23 orice comunicare s-a oprit, potrivit The New York Times

 O spectatoare cu pregătire medicală a intervenit instant alături de logodnicul său pentru resuscitare, iar echipele mobile ale maratonului au sosit rapid cu echipamente de terapie intensivă și defibrilatoare.

Transportată de urgență la Mount Sinai Medical Center, Rachel Apa nu a mai putut fi readusă la viață, decesul fiind pronunțat oficial la ora 21:40. Mama sa a realizat tragedia în momentul în care a văzut pe telefon că punctul de localizare al fiicei sale nu mai avansa.

Ce este rabdomioliza, diagnosticul dur dezvăluit de tatăl sportivei

Tatăl tinerei a confirmat pentru cotidianul The New York Times că organismul fiicei sale a cedat din cauza rabdomiolizei, o afecțiune extrem de gravă caracterizată prin degradarea galopantă a țesutului muscular striat ca urmare a suprasolicitării extreme.

În timpul acestui colaps tisular, proteinele musculare și alte reziduuri celulare toxice sunt deversate masiv în fluxul sanguin, blocând funcția renală și provocând dezechilibre sistemice fatale.

Absolventă de succes, Rachel lucra ca manager de produs și urma studii de master în administrarea afacerilor, având o condiție fizică exemplară înainte de start.

Comunitatea sportivă a reacționat cu profundă tristețe la aflarea veștii, asociația organizatoare New York Road Runners transmițând condoleanțe familiei și confirmând că Rachel Apa este primul alergător care își pierde viața pe traseul Maratonului din New York din 2024 încoace.

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