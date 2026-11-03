 Și-a pierdut fetița de 3 ani din cauza gripei. Femeia trage un semnal de alarmă. „Nu avea nicio problemă medicală”
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Și-a pierdut fetița de 3 ani din cauza gripei. Femeia trage un semnal de alarmă. „Nu avea nicio problemă medicală”

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O mămică și-a pierdut fiica de doar 3 ani din cauza gripei, iar acum îndeamnă toți părinții să-și vaccineze copiii. Nu a crezut vreodată ca se va ajunge la o tragedie din cauza febrei și nasului înfundat. Care este povestea micuței Cayden Smith.

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Foto: magnific.com

Totul a început într-o seara de decembrie 2024, când micuța Cayden a făcut o febră ușoară. A doua zi, a ajuns cu părinții la urgențe, acolo unde mama ei, Jessica, le-a precizat medicilor că nu apucase să-i administreze vaccinul antigripal din cauza unei infecții la ureche. 

„I-am anunțat că fusese programată să facă vaccinul antigripal cu câteva săptămâni înainte, dar avea o infecție la ureche. Avea puțină febră la momentul respectiv, așa că ne-au spus că trebuie să reprogramăm vaccinul antigripal”, a spus Jessica, potrivit CIDRAP News.

Cu toate acestea, nu i s-a făcut testarea pentru gripă, ci a fost tratată pentru simptomele unei răceli. De asemenea, familia a fost sfătuită să se întoarcă la spital cu Cayden în caz că starea ei se deteriorează.

„De fapt, am dus-o înapoi de trei ori, pentru că starea ei se înrăutățea progresiv”, a mai spus Jessica. 

Părinții au sunat la numărul de urgență pe măsură ce starea micuței s-a înrăutățit

Deși Cayden își făcuse întotdeauna vaccinurile, ea a ratat vaccinul antigripal în 2014 din cauza acelei infecții la ureche. La vremea respectivă, Jessica nu știa cât de gravă putea fi gripa.

„Nu mi-am dat seama că era foarte periculoasă, așa că nu i-am reprogramat urgent vaccinul antigripal”, a spus ea

De fiecare dată când familia a dus-o pe Cayden înapoi la urgențe, în luna decembrie a aceluiași an, au menționat că nu-i făcuse vaccinul antigripal. Totuși, personalul nu a testat-o ​​niciodată pentru gripă.

În câteva zile, respirația micuței devenise greoaie. De asemenea, Cayden era apatică și nu voia nici să se mai joace. Acela a fost momentul când tatăl ei a pus mâna pe telefon și a sunat la serviciile de urgență.

„Nu se mișca, nu cerea nimic. Nu voia să mănânce sau să bea. Primii salvatori au venit acasă. Din păcate ea murise deja”

Ce a arătat autopsia

Familia micuței a fost în stare de șoc. Nimeni nu își explica cum este posibil ca micuța să moară, în contextul în care ea nu a avut alte probleme de sănătate. Autopsia a scos la iveală că decesul a intervenit din cauza complicațiilor provocate de gripa A.

„Când am aflat că gripa A a cauzat pneumonia, m-am gândit: «Ce?». La momentul respectiv, am simțit că gripa este similară cu o răceală. În niciun caz nu am crezut că va lua viața cuiva, nu a unui copil mic și sănătos. Copilul meu nu avea probleme imunitare. Nu avea nicio problemă medicală”, a mai spus mama lui Cayden, conform sursei citate.

Prevenirea complicațiilor severe

Gripa este o boală respiratorie sezonieră care provoacă simptome precum frisoane, dureri musculare, congestie nazală, tuse, vărsături, greață și diaree. Jennifer Duchon, medic pediatru, susține că ea consideră că gripa este un virus mai sever, ce îi face pe oameni să se simtă „absolut mizerabil”.

„Ai febră mare. Tușești mult timp. Ai frisoane. Ai dureri osoase teribile. Oamenii se simt pur și simplu groaznic”, a afirmat medicul. Complicațiile cauzează majoritatea deceselor legate de gripă. Gripa poate duce la infecții ale sinusurilor și urechilor, leziuni și inflamații pulmonare sau pneumonie cauzată de Staphylococcus aureus sau pneumonie cu Staphylococcus aureus rezistent la meticilină (MRSA), dificil de tratat. De asemenea, pot apărea encefalită care pune viața în pericol și inflamații ale creierului.

Unii oameni cred că virusul este „doar gripă” și folosesc acest lucru ca justificare pentru a nu se vaccina. Vaccinarea antigripală anuală ajută la prevenirea acestor consecințe grave.

„Știm cu toții că oamenii se îmbolnăvesc de gripă chiar dacă au fost vaccinați. Este încă foarte recomandat și unul dintre cele mai bune instrumente pe care le avem pentru a preveni moartea sau internarea în spital a oamenilor”, mai spune Duchon.

Mama lui Cayden și-a vaccinat la timp toți copiii

De la moartea lui Cayden, Jessica a mai avut doi copii, Parker și Layla. Acum patru ani, Layla, pe atunci în vârstă de 3 ani, a avut febră mare, ritm cardiac crescut și era atât de slăbită încât nu putea merge. Jessica s-a îngrijorat imediat că Layla are gripă, chiar dacă fetița primise vaccinul în acel an. 

„I-am explicat că a făcut vaccinul antigripal, dar am vrut să fie testată pentru gripă. Am avut un copil care a murit de gripă. Este foarte important pentru mine să facem testul. Am insistat, ca părinte, să spunem că îl vom face. Și a fost testată pozitiv pentru gripă”, a spus Jessica.

Medicii i-au administrat micuței Layla Tamiflu și i-au monitorizat semnele vitale timp de câteva ore la clinică. Când s-a întors acasă, părinții au continuat să-i administreze medicamentul. De data aceasta, însă, experiența gripei a fost diferită. Fetița s-a recuperat extrem de repede, aproape complet.

„Până a doua zi dimineață era aproape complet normală. Toate simptomele ei dispăruseră. Se juca, voia să mănânce, iar diferența dintre situații a fost incredibilă și atribui asta faptului că a fost vaccinată, ceea ce i-a atenuat simptomele, i-a făcut simptomele mai puțin periculoase și ne-am asigurat că a fost testată și tratată corespunzător”, a mai declarat Jessica.

Femeia îndeamnă toți părinții să-și vaccineze copiii

„Este important să-mi amintesc de Cayden și să-i ajut pe alții să se asigure că oamenii primesc informații corecte [despre gripă]. Un lucru important pentru mine este să știu că răspândesc povestea ei și că îi ajut pe alții să se informeze și să-și vaccineze familiile antigripal - astfel încât, sperăm, să nu mai existe astfel de povești”, a mai spus Jessica.

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