Noi doze de vaccin antigripal ajung în farmaciile din România. Cine îl poate primi gratuit

Aproape 370.000 de doze de vaccin antigripal urmează să fie disponibile depozitele din România. Acestea pot fi comandate în farmacii, iar la jumătatea lunii noiembrie este estimată o nouă livrare de circa 500.000 de doze, potrivit Agenției Naționale a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România.

Noi doze de vaccin antigripal, disponibile în România. Foto: arhivă

Până la data de 18 octombrie 2026, 400.259 de români s-au vaccinat împotriva gripei, arată datele din Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV). Dintre acestea, 393.552 au fost efectuate în rândul persoanelor care beneficiază de vaccinare compensată, iar 3.069 în farmaciile comunitare autorizate.

Cine beneficiază de vaccin compensat

Vaccinarea antigripală este una dintre principalele măsuri de prevenire a gripei și a complicațiilor asociate. Medicii recomandă vaccinare, în special, a persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani, copiilor, persoanelor cu boli cronice, femeilor însărcinate și personalului medico-sanitar.

Ministerul Sănătății a stabilit că anumite categorii de persoane primesc vaccinul antigripal gratuit, în farmacie, pe baza rețetei compensate eliberate de medic. Printre ele se află copii, cei cu vârsta cuprinsă între 6 luni și 18 ani, femeile gravide, persoanele de peste 65 de ani și personalul de specialitate medico-sanita și auxiliar.

Tot gratuit, vaccinul antigripal poate fi făcut și de persoanele cu vârsta între 18 și 65 de ani care suferă de una dintre următoarele boli cronice: boli cardiovasculare; boli respiratorii; boli renale; boli hepatice; boli neurologice; boli metabolice; boli oncologice; boli autoimune; malformații congenitale; obezitate; asplenie; persoane cu infecție HIV/SIDA; persoane în terapie imunosupresoare; persoane cu transplant; persoane cu imunosupresie congenitală.

În același timp, persoanele cu vârsta cuprinsă între 45 ani și 65 de ani, fără boli cronice, beneficiază de vaccin compensat 50%, cu rețetă de la medic. Prețul întreg al unei doze este de 60-70 de lei.

Ce vaccinuri există în România

În România există mai multe tipuri de vaccinuri antigripale autorizate, și anume: Vaxigrip, Influvac, Fluenz și Efluelda. ANMDMR menționează că Gluenz este destinat copiilor și adolescenților, iar Efluelda este recomandat persoanelor cu vârsta de peste 60 de ani.

„Cine dorește să se vaccineze și beneficiază de vaccin compensat trebuie să se prezinte la medicul de familie sau la un medic de altă specialitate care poate elibera rețetă de vaccin gripal. Se merge în farmacie și acolo se eliberează vaccinul. Ca regulă: ne întoarcem cu el la medicul de familie pentru a putea fi administrat”, a explicat coordonatorul Grupului de Vaccinologie al medicilor de familie din România, Gindrovel Dumitra, pentru hotnews.ro.

Vaccinul poate fi administrat și în farmacie, dar sunt foarte puține locații în țară în care se poate face acest lucru.