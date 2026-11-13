 Descoperire surprinzătoare pe o țiglă veche de 200 de ani. Ce mesaj de concediere i-a lăsat un angajator muncitorului său
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Descoperire surprinzătoare pe o țiglă veche de 200 de ani. Ce mesaj de concediere i-a lăsat un angajator muncitorului său

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O descoperire istorică pe cât de neobișnuită, pe atât de fascinantă a avut loc într-un depozit de materiale de construcții recuperate din Marea Britanie.

A găsit întâmplător o țiglă cu un mesaj vechi de 200 de ani
A găsit întâmplător o țiglă cu un mesaj vechi de 200 de ani Foto: Cawarden Reclaim & BBC

Un mesaj de concediere vechi de aproximativ două secole, gravat manual pe spatele unei țigle de acoperiș din lut, a fost găsit întâmplător la compania Cawarden Reclaim din Rugeley, comitatul Staffordshire, potrivit BBC.

Inscripția, realizată în lutul moale înainte ca țigla de tip Staffordshire Blue să fie introdusă în cuptor pentru ardere, păstrează intactă o decizie tranșantă a unui angajator din secolul al XIX-lea.

Textul gravat în lut și legătura cu o fabrică din 1820

Mesajul prin care unui muncitor din industria ceramicii i se aducea la cunoștință că serviciile sale nu mai sunt necesare a fost scrijelit direct pe materialul brut și a rezistat trecerii timpului tocmai pentru că țigla a fost ulterior arsă și montată pe un acoperiș:

„Prin prezenta, te concediez, John Lewis, din serviciul meu. Thomas Austin”, este textul descoperit pe țiglă, potrivit Observator

În urma verificărilor istorice efectuate de reprezentanții companiei care a făcut descoperirea, a fost identificată o firmă numită Thomas Austin Brick & Tile Makers, care a activat în Clay Hills, Stoke-on-Trent, în anul 1820. Deși specialiștii precizează că nu pot confirma cu certitudine absolută că este vorba despre același Thomas Austin, coincidența numelui, a regiunii și a perioadei istorice indică o legătură extrem de plauzibilă.

Cum a fost descoperită țigla rară și unde va fi expusă: „Foarte rar vezi un text scris de mână”

Piesa a fost observată chiar de Adam Giles, directorul general al companiei Cawarden Reclaim, în timp ce sorta stocurile de materiale recuperate. După ce a curățat-o ușor în depozit, acesta și-a dat seama imediat de valoarea documentară a obiectului:

„Ne uitam prin materiale și pur și simplu am dat peste această țiglă. Dacă este aceeași persoană (n.r. Thomas Austin), este posibil să fi descoperit nu doar o frântură din viața profesională a cuiva de la începutul secolului al XIX-lea, ci și o legătură cu oamenii care au fabricat materialele de construcție ce au supraviețuit până în zilele noastre. Găsim destul de des urme de labe ale animalelor și amprente de încălțăminte veche, lăsate atunci când acestea treceau peste lut înainte ca materialul să fie ars. Asemenea urme se întâlnesc, dar foarte rar vezi un text scris de mână pe o țiglă. Este ceva foarte neobișnuit, extrem de rar”, a explicat Adam Giles.

Directorul a subliniat și detaliul remarcabil că, după ce mesajul a fost scris pe spatele lutului, țigla a fost arsă și folosită exact în scopul pentru care fusese concepută. Reprezentanții depozitului au anunțat că artefactul a fost pus deoparte pentru conservare și urmează să fie expus în zona de recepție a companiei, pe un perete dedicat descoperirilor neobișnuite.

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