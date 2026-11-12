 Cleopatra Stratan, urare emoționantă pentru tatăl ei, chiar de ziua lui de naștere! Ce i-a transmis artista: „Datorită ție exist”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

FotoCleopatra Stratan, urare emoționantă pentru tatăl ei, chiar de ziua lui de naștere! Ce i-a transmis artista: „Datorită ție exist”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Cu ocazia zilei de naștere a tatălui său, Cleopatra Stratan i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale alături de câteva fotografii cu cei doi. 

Urarea făcută de Cleopatra Stratan tatălui său
Urarea făcută de Cleopatra Stratan tatălui său Foto: Instagram & Facebook

De-a lungul timpului, artista și Pavel Stratan au avut o relație apropiată, colaborând și pe plan muzical.  

Ce i-a transmis Cleopatra Stratan

Cleopatra Stratan a postat pe Instagram imagini alături de tatăl său, Pavel Stratan, acestea fiind însoțite și de un mesaj emoționant pentru ziua de naștere a acestuia.

„La mulți ani tăticul meu! Eu cresc mare și tu întinerești pe an ce trece. Îți doresc să ai mereu inspirație, dorință, prosperitate, iubire, fericire și pace în jurul tău! Datorită ție exist, sunt cine sunt azi și nu pot decât să mă mândresc și să fiu recunoscătoare că am un tată minunat. Te iubesc! La mulți, mulți ani!!”, a scris artista.

Postarea a adunat imediat urări și din partea internauților. 

„La mulți ani sănătoși și binecuvântați!”; „La mulţi ani cu sănătate și fericire, Pavel Stratan!”;”.

Cleopatra Stratan, relație specială cu Pavel Stratan

Chiar dacă fiecare are acum propriile proiecte și distanța îi mai desparte, legătura dintre Cleopatra și Pavel Stratan a rămas una extrem de strânsă. Artistul se află în această perioadă în turneu în Statele Unite, însă tatăl și fiica vorbesc ori de câte ori programele le permit.

M-am înțeles întotdeauna din ce în ce mai bine cu el. Acum este în turneu în Statele Unite, dar ținem legătura cât de des putem. Mă bucur pentru tot ceea ce face, pentru energia pe care o are în continuare. Ne consultăm întotdeauna, discutăm, așa cum e o relație frumoasă, stabilă și sănătoasă tată-fiică”, ne-a mai spuns Cleopatra Stratan pentru Click!.

Și o colaborare muzicală de familie rămâne în cărți. Cleopatra Stratan mărturisește că s-au gândit la acest lucru, însă nu este simplu să împace programele a trei artiști.

Bineînțeles că ne-am gândit. Nu știm când o să fie. Aici trebuie să ne sincronizăm cu planurile muzicale, pentru că suntem trei artiști diferiți. Dar eu zic că, dacă o să vină vremea respectivă, o să se întâmple”a mai adăugat Cleopatra Stratan.

Ghid de cumpărături

Russell Brand
„Nu mai vreau să-i aud numele!” Părul pubian despre care se spune că ar fi al lui Russell Brand, eliminat dintr-un muzeu din Londra. Reacția dură a instituției Vedete internaționale
claudia patrascanu
VideoClaudia Pătrășcanu, în lacrimi la poarta fostului soț! Artista a mers să-și vadă fiul, dar a fost refuzată: „Mami te iubește mult!” Vedete românești
image
A greșit o comandă de pizza, dar întâmplarea i-a schimbat viața. A primit donații de peste 76.000 de dolari din donații adevarul.ro
image
Tramvaiul 21, blocat de o mașină parcată neregulamentar. Incidentul a stârnit ironii pe Facebook: „Tramvaiul circula greșit!” adevarul.ro

Parteneri

image
Vlad Chiricheș a semnat! Unde va antrena. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Noua hartă a României: doar 15 județe, 146 de orașe devin comune, iar Primăria Capitalei ar putea dispărea observatornews.ro
image
Cea mai mare pensie specială din România e 67.000 de lei pe lună. Șefa Casei de Pensii: „E necontributivă, din zona magistraților” www.antena3.ro
image
Atac armat în apropiere de Casa Albă: 1 mort și 4 răniți. Suspectul, care s-a baricadat într-o clădire, a murit după ce s-a împușcat cu propria armă www.gandul.ro
image
Tensiuni în familia regretatului Gabi Stângău! Mama vrea să-și deshumeze fiul și să-l ducă în locul natal. Văduva violonistului rupe tăcerea: „Nu mi-a fost comunicată nicio solicitare oficială” www.wowbiz.ro
image
Mesajul transmis de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu după ce o angajată și-a pierdut viața. Daniela avea doar 56 de ani www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de Maria, fosta soție a lui Mihai Neșu. Cum arată și cu cine și-a refăcut viața as.ro
image
Cât ar putea crește impozitul pe mașină în 2027. Diferențele dintre un autoturism vechi, unul hibrid și unul electric playtech.ro
image
Marius Stan, șocat de decizia lui Mihai Stoica: „Nu îmi vine să cred!” www.fanatik.ro
image
Corina Caciuc și-a găsit dreptatea în justiție. Soția lui Laurențiu Reghecampf a câștigat procesul: 'Am fost rănită' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
S-a aflat! Cine este, de fapt, tatăl lui Valerie Lungu de la Asia Express: „E sângele meu și ce?”. Wow, ce declarații!! www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ireal! E pur și simplu încremenită în timp. La anul face 50 de ani, dar arată aproape identic cum era la 20 de ani okmagazine.ro
image
Contesa desfrânată avea pofte de nestăvilit! A trecut din patul tatălui în cel al fiului, iar un alt amant i-a devenit ginere okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
„Marea duhoare” din Londra anului 1838, fenomenul care a dat naștere vampirului modern historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Tarantella, dansul medieval care „vindeca” mușcătura unui păianjen veninos historia.ro
Andra (1) jpg
Andra scrie istorie la Sala Palatului! Șase concerte sold out într-un singur an Vedete românești
banner daniela Gyorfi png
Daniela Gyorfi, la un pas să renunțe la muzică după momentele dificile din carieră! Cine a convins-o să nu abandoneze: „Mă lua la șuturi!” Vedete românești
Vlăduța Lupău și Adi Rus
FotoAnunțul făcut de Vlăduța Lupău după 7 ani de căsnicie cu Adi Rus: „Iubirea nu înseamnă doar fluturi în stomac” Vedete românești
Oana Lis (47 de ani) continuă să-i fie alături lui Viorel Lis (82 de ani) în cea mai grea perioadă a vieții lor
Oana Lis, dezvăluiri despre copiii lui Viorel Lis. Ce relație are fostul edil cu aceștia: „Are o fată și un băiat” Vedete românești
kylie jenner instagram jpg
Kylie Jenner, o șefă de coșmar! A fost dată în judecată de patru foste angajate în doar șapte luni Vedete internaționale
Vlăduța Lupău (1) jpg
Cât costă o săptămână de răsfăț în Dubai pentru Vlăduța Lupău? Ce sumă a plătit pentru cazarea la hotelul de lux Vedete românești
claudia patrascanu
VideoClaudia Pătrășcanu, în lacrimi la poarta fostului soț! Artista a mers să-și vadă fiul, dar a fost refuzată: „Mami te iubește mult!” Vedete românești
Russell Brand
„Nu mai vreau să-i aud numele!” Părul pubian despre care se spune că ar fi al lui Russell Brand, eliminat dintr-un muzeu din Londra. Reacția dură a instituției Vedete internaționale
image
Boala care l-a ucis pe Ștefan Bănică. Dramele care i-au măcinat viața actualitate.net
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net