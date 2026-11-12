Cleopatra Stratan, urare emoționantă pentru tatăl ei, chiar de ziua lui de naștere! Ce i-a transmis artista: „Datorită ție exist”

Cu ocazia zilei de naștere a tatălui său, Cleopatra Stratan i-a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale alături de câteva fotografii cu cei doi.

Urarea făcută de Cleopatra Stratan tatălui său Foto: Instagram & Facebook

De-a lungul timpului, artista și Pavel Stratan au avut o relație apropiată, colaborând și pe plan muzical.

Ce i-a transmis Cleopatra Stratan

Cleopatra Stratan a postat pe Instagram imagini alături de tatăl său, Pavel Stratan, acestea fiind însoțite și de un mesaj emoționant pentru ziua de naștere a acestuia.

„La mulți ani tăticul meu! Eu cresc mare și tu întinerești pe an ce trece. Îți doresc să ai mereu inspirație, dorință, prosperitate, iubire, fericire și pace în jurul tău! Datorită ție exist, sunt cine sunt azi și nu pot decât să mă mândresc și să fiu recunoscătoare că am un tată minunat. Te iubesc! La mulți, mulți ani!!”, a scris artista.

Postarea a adunat imediat urări și din partea internauților.

„La mulți ani sănătoși și binecuvântați!”; „La mulţi ani cu sănătate și fericire, Pavel Stratan!”;”.

Cleopatra Stratan, relație specială cu Pavel Stratan

Chiar dacă fiecare are acum propriile proiecte și distanța îi mai desparte, legătura dintre Cleopatra și Pavel Stratan a rămas una extrem de strânsă. Artistul se află în această perioadă în turneu în Statele Unite, însă tatăl și fiica vorbesc ori de câte ori programele le permit.

„M-am înțeles întotdeauna din ce în ce mai bine cu el. Acum este în turneu în Statele Unite, dar ținem legătura cât de des putem. Mă bucur pentru tot ceea ce face, pentru energia pe care o are în continuare. Ne consultăm întotdeauna, discutăm, așa cum e o relație frumoasă, stabilă și sănătoasă tată-fiică”, ne-a mai spuns Cleopatra Stratan pentru Click!.

Și o colaborare muzicală de familie rămâne în cărți. Cleopatra Stratan mărturisește că s-au gândit la acest lucru, însă nu este simplu să împace programele a trei artiști.

„Bineînțeles că ne-am gândit. Nu știm când o să fie. Aici trebuie să ne sincronizăm cu planurile muzicale, pentru că suntem trei artiști diferiți. Dar eu zic că, dacă o să vină vremea respectivă, o să se întâmple”, a mai adăugat Cleopatra Stratan.