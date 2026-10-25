 Europa, paralizată de proteste! 800.000 de oameni au ieșit în stradă în Franța
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Europa, paralizată de proteste! 800.000 de oameni au ieșit în stradă în Franța

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Franța a fost cuprinsă de un val de proteste de amploare, cu manifestații importante inclusiv la Paris, unde oamenii au ieșit în stradă pentru a cere salarii mai mari, locuințe accesibile și măsuri împotriva scumpirilor. Potrivit sindicatelor, până la 800.000 de persoane au participat la demonstrații în întreaga țară, nemulțumite de creșterea costului vieții și de măsurile economice pregătite de guvern.

În Franța au fost arestate peste 1.300 de persoane
În Franța au fost arestate peste 1.300 de persoane Foto: Profimedia

Protestatarii cer scăderea prețurilor 

La proteste s-au alăturat angajați, studenți, membri ai sindicatelor și susținători ai mișcării Vestelor Galbene. Nemulțumirile francezilor nu se limitează la prețurile tot mai mari. Manifestațiile, pornite inclusiv din cauza problemelor din sistemul educațional, au devenit o expresie a frustrării față de situația economică și reducerile bugetare planificate de guvernul condus de președintele Emmanuel Macron.

Mii de oameni au ieșit în stradă la Roma
Mii de oameni au ieșit în stradă la Roma Foto: Profimedia

Protestatarii cer venituri mai mari, chirii accesibile, scăderea prețurilor și finanțare adecvată pentru serviciile publice.

Potrivit Euronews, violențele de la manifestațiile anterioare au determinat autoritățile să consolideze măsurile de securitate. În mai multe capitale europene au fost mobilizați numeroși polițiști și chiar militari, însă prezența forțelor de ordine nu a împiedicat izbucnirea unor confruntări.

În Franța, aproximativ 1.314 persoane au fost arestate, iar 53 membri ai forțelor de securitate au fost răniți. La Paris, bilanțul a inclus și aproximativ 100 de protestatari și locuitori răniți.

Tensiunile au ajuns și în Albania, unde mii de persoane s-au adunat sâmbătă în capitala Tirana pentru un nou protest antiguvernamental. Poliția a folosit gaze lacrimogene pentru a dispersa mulțimea, după ce manifestanții au atacat clădiri guvernamentale și s-au confruntat cu forțele de ordine. Zeci de persoane au fost reținute, iar autoritățile au anunțat că peste 300 de protestatari și polițiști au fost răniți.

Tensiuni au avut loc și la Tirana
Tensiuni au avut loc și la Tirana Foto: Profimedia

Nici Italia nu a fost ocolită de demonstrații. Mii de oameni au ieșit în stradă la Milano, Roma, Torino, Napoli, Bologna și Florența, unde unii manifestanți au aruncat cu sticle, pietre și petarde.

Poliția italiană a anunțat nouă arestări și reținerea temporară a 371 de persoane în timpul protestelor desfășurate sâmbătă în opt orașe. Dintre persoanele duse la secțiile de poliție, 110 erau minori.

În Spania, protestatarii au cerut protejarea drepturilor pensionarilor și a sistemului public de pensii.

La Madrid, revendicările au inclus majorarea pensiilor în funcție de inflația reală, creșterea pensiei minime până la nivelul salariului minim și reducerea diferențelor dintre pensiile femeilor și cele ale bărbaților.

Manifestanții s-au opus, de asemenea, privatizării sistemului public de pensii. În Portugalia, principala nemulțumire a fost legată de prețurile ridicate ale locuințelor. Accesul la chirii pe care oamenii să și le poată permite a devenit o problemă majoră, în special pentru tineri și persoanele cu venituri mici.

În Belgia, sute de tineri au protestat la Bruxelles împotriva măsurilor guvernului și au cerut mai multe fonduri pentru educație, iar manifestațiile s-au soldat cu ciocniri cu poliția.

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