 I-a făcut statuie Papei Leon! Artistul Walt Wizard a realizat sculptura din silicon medical
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I-a făcut statuie Papei Leon! Artistul Walt Wizard a realizat sculptura din silicon medical

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Artistul peruan Walt Wizard a creat o sculptură hiperrealistă a Papei Leon al XIV-lea, din silicon medical, care reproduce cu o precizie uimitoare trăsăturile Suveranului Pontif. Lucrarea, înaltă de 1,75 metri, a fost dezvăluită în centrul orașului Lima, înaintea vizitei pe care liderul Bisericii Catolice urmează să o facă în Peru, în luna noiembrie.

Walt Wizard a realizat statuia în șase luni
Walt Wizard a realizat statuia în șase luni Foto: Profimedia

Sculptorul a lucrat aproape șase luni la această creație, inclusă în proiectul „Faces of Faith and Courage” („Chipuri ale credinței și curajului”).

Pentru a reda cât mai fidel înfățișarea Papei, artistul a beneficiat de o întâlnire personală cu acesta, care l-a ajutat să surprindă detalii precum nuanța pielii, culoarea ochilor și chiar mărimea pantofilor.

Artistul a folosit silicon medicinal
Artistul a folosit silicon medicinal Foto: Profimedia

Papa Leon al XIV-lea va vizita Peru în noiembrie

Statuia a stârnit interesul credincioșilor peruani, mai ales în contextul problemelor de sănătate cu care s-a confruntat recent Suveranul Pontif.

În vârstă de 71 de ani, Papa Leon al XIV-lea, pe numele său real Robert Francis Prevost, a fost operat la plămânul drept, după ce medicii au descoperit o tumoră. Intervenția chirurgicală a avut loc la Spitalul Gemelli din Roma, iar medicii au îndepărtat lobul inferior al plămânului drept.

Ulterior, Suveranul Pontif a fost externat după cinci zile de spitalizare și și-a reluat treptat activitățile publice. Pe 21 octombrie, acesta a participat la audiența generală din Piața Sfântul Petru, la Vatican, unde i-a salutat pe credincioși din papamobil.

Papa a fost diagnosticat cu adenocarcinom pulmonar, o formă de cancer, însă intervenția s-a încheiat fără complicații. Medicii au precizat că, din punct de vedere clinic, nu există motive pentru anularea călătoriei sale în America de Sud, programată între 6 și 17 noiembrie.

Starea sa va fi însă monitorizată atent în perioada recuperării. Vizita în Peru are o semnificație specială pentru Leon al XIV-lea, care a petrecut peste două decenii în această țară, în calitate de misionar și episcop de Chiclayo. Pentru mulți peruani, sculptura realizată de Walt Wizard este atât o reprezentare impresionantă a liderului catolic, cât și un omagiu adus legăturii sale cu țara.

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