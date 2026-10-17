 Papa Leon al XIV-lea a ieșit din spital după operația pentru cancer pulmonar. Ce au transmis medicii
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Papa Leon al XIV-lea a ieșit din spital după operația pentru cancer pulmonar. Ce au transmis medicii

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Papa Leon al XIV-lea, în vârstă de 71 de ani, a fost externat sâmbătă, 17 octombrie, din spitalul Agostino Gemelli din Roma, la patru zile după ce a fost supus unei intervenții chirurgicale la plămânul drept. În timpul operației, medicii au îndepărtat lobul inferior al plămânului, iar analizele țesutului prelevat au confirmat diagnosticul de adenocarcinom pulmonar.

Papa Leon
Papa Leon Foto: Profimedia

Potrivit informațiilor comunicate de Vatican, intervenția chirurgicală de marți, 13 octombrie, a decurs cu succes și nu au fost înregistrate complicații. Înainte de externare, Suveranul Pontif a fost supus unor investigații medicale suplimentare, iar rezultatele au arătat că starea sa permite continuarea recuperării în afara spitalului.

Papa Leon al XIV-lea, externat după operația la plămânul drept

Externarea Papei Leon al XIV-lea a fost anunțată sâmbătă de Vatican. Medicii Luigi Carbone și Stefano Margaritora au precizat că evaluările efectuate înainte de plecare au confirmat că starea clinică a Suveranului Pontif permite externarea.

Printre investigațiile realizate s-au numărat analize de sânge și o radiografie toracică. Rezultatele acestora au fost luate în considerare în decizia echipei medicale de a-i permite Papei să părăsească spitalul, la numai patru zile după intervenția chirurgicală.

Înainte de a reveni la Vatican, Papa Leon al XIV-lea a participat la o slujbă religioasă la spitalul Gemelli. Următorul moment important anunțat în programul său este rugăciunea Angelus, însoțită de binecuvântarea tradițională, pe care Suveranul Pontif urmează să o rostească duminică, 18 octombrie, în Piața Sfântul Petru.

Externarea vine după o perioadă de îngrijorare legată de starea sa de sănătate. Cu câteva zile înainte de operație, Papa anunțase că în urma unor investigații medicale recente fusese identificat un nodul descris ca fiind „foarte timpuriu și bine localizat”.

Ce se știe despre diagnosticul Papei și tratamentul de urmat

Intervenția chirurgicală a confirmat că Papa Leon al XIV-lea suferă de adenocarcinom pulmonar, un tip de cancer care se dezvoltă în celulele glandulare ale plămânului. Medicii suspectaseră deja acest diagnostic înainte de operație, iar examinarea țesutului prelevat în timpul intervenției l-a confirmat.

Deocamdată, Vaticanul nu a făcut publice informații suplimentare despre eventuala răspândire a bolii și nici detalii privind planul de tratament pe care îl va urma Suveranul Pontif după externare.

Înainte de intervenție, specialiștii în oncologie au apreciat că prognosticul ar putea fi foarte bun în cazul în care nodulul se dovedea canceros și putea fi îndepărtat într-un stadiu timpuriu. Totuși, evoluția individuală depinde de mai mulți factori, iar informațiile publice disponibile nu permit stabilirea unui prognostic precis în cazul Papei.

Deși fumatul reprezintă unul dintre principalii factori de risc pentru cancerul pulmonar, boala poate apărea și la persoanele care nu au fumat niciodată. Într-o declarație anterioară, medicul Sohaib Intiaz, director medical al PEOPLE Inc., care nu face parte din echipa ce îl tratează pe Papă, a explicat că apariția bolii poate fi legată de o combinație de factori.

„Boala apare ca urmare a unei combinații de expuneri la factori de mediu, susceptibilitate moștenită și procese mutaționale interne, deși, într-o mare parte dintre cazurile individuale, nu poate fi identificată o singură cauză”, a explicat medicul.

Acesta a subliniat și importanța vârstei în evaluarea riscului: „Vârsta este cel mai important factor de risc pentru cancerul pulmonar în rândul persoanelor care nu fumează, iar o persoană în vârstă care nu a fumat niciodată prezintă un risc semnificativ doar prin prisma vârstei”.

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