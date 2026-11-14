 Mii de zboruri anulate în SUA, după suspendarea decolărilor de pe aeroporturi! Defecțiunea care a dat peste cap traficul aerian
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Mii de zboruri anulate în SUA, după suspendarea decolărilor de pe aeroporturi! Defecțiunea care a dat peste cap traficul aerian

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Traficul aerian din Statele Unite a fost paralizat timp de peste patru ore, după ce Administrația Federală a Aviației (FAA) a ordonat vineri, 13 noiembrie 2026, suspendarea tuturor decolărilor la nivel național, invocând „circumstanțe extraordinare” și motive de siguranță.

Toate avioanele, ținute la sol în SUA
Toate avioanele, ținute la sol în SUA Foto: pexels

Măsura – abia a doua de acest amploare după atentatele teroriste din 11 septembrie 2001 – a fost declanșată de o defecțiune gravă a sistemelor de telecomunicații folosite de controlorii de trafic aerian, provocând mii de întârzieri și anulări.

Deși interdicția a fost ridicată în cursul dimineții de sâmbătă, după ce sistemele au fost „testate temeinic”, autoritățile și companiile aeriene avertizează că revenirea completă la programul normal va dura pe întregul weekend.

Ce a declanșat blocajul traficului aerian din SUA

Potrivit informațiilor relatate de presa americană (ABC News, CBS News, The Wall Street Journal și Washington Examiner), criza a izbucnit vineri în jurul orei 16:00 pe Coasta de Est (aproximativ 23:00, ora României). Primele probleme majore au fost semnalate în zona Chicago, unde aeroporturile O'Hare și Midway au fost afectate de o defecțiune a echipamentelor de comunicații, fiind raportate întreruperi succesive ale frecvențelor radio utilizate pentru monitorizarea aeronavelor.

În scurt timp, Centrul Federal de Comandă a Aviației a emis un ordin strict de blocare la sol a tuturor aeronavelor de plecare, precizând că zborurile internaționale de sosire urmau să fie gestionate de la caz la caz:

„Din cauza unor circumstanțe extraordinare și din motive de siguranță. Atenție, toți operatorii de aeronave: la ordinul Centrului Federal de Comandă a Aviației, toate aeroporturile sunt blocate la sol. Toate zborurile de plecare trebuie să rămână blocate la sol până la o notificare ulterioară. Zborurile internaționale de sosire vor fi gestionate de la caz la caz”, a transmis FAA, potrivit Sky News.

ABC News subliniază caracterul excepțional al deciziei: este doar a doua oară de la 11 septembrie 2001 când SUA opresc toate decolările la nivel național, singurul precedent fiind cel din ianuarie 2023, provocat atunci de o defecțiune a sistemului NOTAM.

Mesajul de la Casa Albă: „Toată lumea este în siguranță, nu este un alt 11 septembrie”

Pe fondul panicii generate de oprirea bruscă a tuturor curselor, Secretarul pentru Securitate Internă, Markwayne Mullin, a ieșit în fața reporterilor acreditați la Casa Albă (sâmbătă la 00:38, ora României) pentru a calma spiritele și a respinge comparațiile cu atacurile teroriste din 2001:

„Problema nu va fi rezolvată doar într-o oră. Va dura ceva timp. Dar toată lumea este în siguranță. Zborurile sunt înregistrate. Nu ar trebui să existe teamă în rândul publicului. Vrem să vă asigurăm că nu este o problemă de siguranță pentru poporul american sau un alt 11 septembrie - cu asta încearcă mulți oameni să facă o comparație -, dar nu este cazul”, a subliniat Markwayne Mullin.

În contextul vulnerabilităților infrastructurii aeriene, agenția Reuters amintește că anul trecut Congresul american a aprobat 12,5 miliarde de dolari pe o perioadă de cinci ani pentru modernizarea controlului traficului aerian, iar administrația Trump solicită în prezent alte 30 de miliarde de dolari în acest scop, potrivit Euronews.ro.

Interdicția a fost ridicată, dar urmează 48 de ore de haos în aeroporturi

După mai bine de patru ore de incertitudine, FAA a anunțat ridicarea interdicției de decolare la nivel național (actualizările din dimineața zilei de sâmbătă, orele 06:55 și 07:13), precizând pe rețelele sociale că sistemele au fost „testate temeinic, pentru a se asigura că acestea sunt stabile și că operațiunile rămân fiabile” și că „siguranța pasagerilor este întotdeauna prioritatea absolută”.

Cu toate acestea, efectele blocajului se vor resimți pe parcursul întregului weekend, fiind necesare cel puțin 24 până la 48 de ore pentru normalizarea orarului de zbor. Din cauza așteptării prelungite, mulți piloți și însoțitori de bord și-au atins limita legală a orelor de muncă și trebuie înlocuiți înainte ca avioanele să poată decola, iar numeroase aeronave au fost redirecționate. Companii mari precum American Airlines și JetBlue au anunțat deja planuri de redresare treptată pentru operarea curselor rămase.

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