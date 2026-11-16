Nepoata unui sportiv celebru a căzut într-o fântână ascunsă într-un restaurant! Fotbalistul care i-a salvat viața: „Îi voi fi recunoscător toată viața”

O întâmplare dramatică petrecută în urmă cu mai bine de un deceniu a fost readusă recent în atenția publicului de fostul mare fotbalist polonez Zbigniew Boniek. Acesta a povestit despre momentul în care nepoata sa, Giulia, a fost la un pas de tragedie după ce a căzut într-o fântână adâncă aflată într-un restaurant din Italia.

Nepoata lui Boniek, salvată dintr-o fântână Foto: X

Cum s-a produs accidentul

Incidentul a avut loc în 2013, în timpul unei cine petrecute într-unul dintre restaurantele preferate ale familiei. În timp ce se juca de-a v-ați ascunselea, micuța Giulia s-a ascuns într-o toaletă, sub blatul chiuvetei, potrivit Onet.

Zona respectivă ascundea însă o fântână acoperită cu o placă de lemn. Sub greutatea copilului, structura a cedat, iar fata a căzut în gol de la câțiva metri. În acele momente, în același restaurant se afla și fostul fotbalist italian Luciano Zauri, care își sărbătorea ziua de naștere alături de familie.

Fostul jucător al lui Lazio a povestit ulterior că, atunci când a auzit agitația, a crezut inițial că fiica sa pățise ceva. Când și-a dat seama ce se întâmplase, a alergat imediat să ajute. La momentul respectiv, Zauri nici măcar nu știa că fetița pe care încerca să o salveze era nepoata legendarului fotbalist polonez.

„M-am apropiat de deschizătură pentru a vedea ce se poate face. Tatăl fetei era paralizat de șoc, iar mama ei era complet devastată. Unul dintre ospătari a încercat să coboare, însă nu a reușit”, a povestit fostul fotbalist într-un podcast.

Boniek nu a uitat niciodată gestul său

Abia după ce a ajuns acasă, Luciano Zauri și-a dat seama de amploarea incidentului și identitatea familiei implicate. Chiar dacă intervenția a presupus riscuri considerabile, acesta s-a declarat fericit că a putut salva copilul.

La rândul său, Zbigniew Boniek spune că nu va uita niciodată gestul fostului fundaș italian, pe care îl consideră un adevărat erou.

„Îi voi fi recunoscător pentru tot restul vieții și îi voi fi mereu la dispoziție”, a scris Boniek pe rețelele sociale.

Giulia este una dintre cele trei nepoate ale lui Zbigniew Boniek. Fiica Karolinei Boniek și a fostului tenismen italian Vincenzo Santopadre a devenit majoră în 2024, iar bunicul său a marcat momentul printr-o fotografie publicată pe rețelele sociale.