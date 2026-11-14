 Accident cumplit pe DN 17! O femeie și-a pierdut viața, iar o fetiță de 3 ani se află în stare gravă la spital
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Accident cumplit pe DN 17! O femeie și-a pierdut viața, iar o fetiță de 3 ani se află în stare gravă la spital

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O seară de sâmbătă s-a transformat într-un coșmar de nedescris pe Drumul Național 17, în localitatea Tiha Bârgăului, județul Bistrița-Năsăud. 

O tragedie a avut loc pe DN 17
O tragedie a avut loc pe DN 17 Foto: facebook

O femeie în vârstă de 33 de ani și o fetiță de doar trei ani au fost spulberate de un autoturism în timp ce traversau strada.

Impactul a fost devastator: femeia și-a pierdut viața în ciuda eforturilor disperate de resuscitare, iar micuța a fost transportată de urgență la spital în stare critică, potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Bistrița-Năsăud.

Un soldat a ajuns primul la locul nenorocirii și a început resuscitarea femeii de 33 de ani

Potrivit datelor comunicate de polițiști, tragedia s-a petrecut sâmbătă seară, în momentul în care cele două victime traversau partea carosabilă și au fost surprinse și accidentate de un autoturism la volanul căruia se afla un tânăr în vârstă de 27 de ani, din localitatea Tureac.

La locul accidentului au fost mobilizate de urgență echipaje SMURD, inclusiv un echipaj de terapie intensivă mobilă, alături de o ambulanță a Serviciului de Ambulanță Județean Bistrița-Năsăud. Până la sosirea salvatorilor, un militar aflat în zonă a intervenit imediat pentru a încerca să îi salveze viața femeii aflate în stop cardiorespirator:

„În cazul femeii în vârstă de 33 de ani, aflată în stop cardiorespirator, echipajele medicale au efectuat manevre de resuscitare, însă, din nefericire, în ciuda eforturilor depuse, a fost declarat decesul acesteia. Menţionăm faptul că primul care a ajuns la locul accidentului şi a iniţiat manevrele de resuscitare a fost soldatul Tănasă Bogdan, care a intervenit prompt pentru acordarea primului ajutor, până la preluarea victimei de către echipajele medicale specializate”, au precizat polițiștii din cadrul IPJ Bistrița-Năsăud. 

Fetița de 3 ani, transportată inconștientă la spital cu suspiciune de hemoragie intracraniană

Starea copilei în vârstă de doar trei ani este extrem de gravă. În urma loviturii puternice, micuța a fost găsită inconștientă de echipajele medicale și prezenta suspiciune de hemoragie intracraniană, fiind preluată și transportată de urgență la spital pentru îngrijiri medicale de specialitate.

Polițiștii din Bistrița-Năsăud au deschis o anchetă și continuă cercetările la fața locului pentru a stabili cu exactitate toate împrejurările în care s-a produs acest grav accident rutier.

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