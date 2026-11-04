 Tragedie într-un bloc din Târgu Mureș! O femeie a fost găsită carbonizată după ce a dormit cu o pătură electrică
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Tragedie într-un bloc din Târgu Mureș! O femeie a fost găsită carbonizată după ce a dormit cu o pătură electrică

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O femeie în vârstă de 81 de ani și-a pierdut viața într-un mod cumplit, după ce apartamentul din Târgu Mureș în care locuia singură a fost cuprins de un incendiu devastator.

A adormit cu pătura electrică și a fost găsită fără viață a doua zi
A adormit cu pătura electrică și a fost găsită fără viață a doua zi Foto: captură ProTv

Tragedia a fost provocată, din primele concluzii ale echipajelor de intervenție, de o pătură electrică pe care victima o lăsase în funcțiune pe timpul nopții pentru a se încălzi, dispozitivul suferind un scurtcircuit urmat de o ardere mocnită.

Alarma dată de vecini dis-de-dimineață și descoperirea macabră a pompierilor

Primele semne ale nenorocirii au apărut la primele ore ale dimineții, când vecinii care plecau spre locurile de muncă au fost izbiți pe casa scării de un miros înțepător de fum. Oamenii au luat imediat legătura cu administratorul imobilului, care a apelat numărul unic de urgență 112 pentru a chema pompierii militari.

„La etajul trei au văzut că iese fum tare. Am știut că acolo stă o bătrânică. M-am gândit că o lăsat ceva în priză”, a povestit un vecin din bloc, potrivit Știrile Pro Tv.

Sosite la fața locului, forțele de intervenție au bătut insistent la ușa locuinței suspecte, însă din interior nu a venit niciun răspuns.

După forțarea accesului, salvatorii au descoperit o scenă de groază: trupul carbonizat al femeii de 81 de ani zăcea inert pe patul din dormitor, fără ca manevrele medicale să mai poată schimba ceva.

„Pompierii au intervenit la lichidarea incendiului și extragerea victimei din apartament, aceasta fiind găsită în stop cardio-respirator. Cauza probabilă a fost un scurtcircuit, din cauza unei pături electrice”, a declarat Alexandra Călușeri, purtător de cuvânt al ISU Mureș.

O viață curmată de frig și boală: dosar penal deschis de polițiști pentru ucidere din culpă

Vecinii victimei au relatat că bătrâna suferea de diverse probleme de sănătate și folosea frecvent dispozitivul electric din cauza sensibilității la temperaturile scăzute. Fumul dens și toxic rezultat din arderea mocnită a textilelor și a saltelei a asfixiat-o pe femeie în somn, împiedicând-o să ceară ajutor sau să iasă din încăpere.

„Trebuie căldură și cred că de aia și-a luat-o, să țină cald la rinichi. Poate l-a ținut și mult în priză, era și bolnavă”, a mărturisit un alt locatar. Spaima a cuprins întreaga scară, o vecină explicând momentele de derută: „M-am speriat, nici nu știam de unde. Era fum în cameră și salteaua au aruncat-o...”.

Din fericire, flăcările nu au apucat să se extindă la celelalte proprietăți, astfel că evacuarea întregului imobil nu a fost necesară. Anchetatorii au demarat procedurile legale de rigoare pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a survenit decesul.

„Trupul neînsuflețit a fost transportat la Institutul de Medicină Legală din Târgu Mureș, în vederea efectuării necropsiei și stabilirea cauzei decesului”, a precizat Alexandra Luca, purtător de cuvânt al IPJ Mureș, oamenii legii deschizând un dosar penal pentru ucidere din culpă.

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