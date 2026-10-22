Ce l-ar fi împins pe un român să comită o triplă crimă în Germania. Detalii despre anchetă

O tragedie de o cruzime greu de imaginat a cutremurat orașul Bochum, din vestul Germaniei. Un român în vârstă de 41 de ani a fost arestat preventiv și este acuzat de omor deosebit de grav, după ce a provocat intenționat un incendiu devastator în clădirea de locuințe în care stătea cu chirie.

Noi detalii despre tripla crimă din Germania Foto: pexels

În urma atacului incendiar, trei tineri originari din India și-au pierdut viața asfixiați, iar alți cinci locatari au fost răniți. Anchetatorii germani susțin că la baza gestului extrem a stat o dorință oarbă de răzbunare, alimentată de un conflict aprins purtat cu alți vecini în seara precedentă.

Capcană mortală la ora 4 dimineața: benzină pe cărucior și scara din lemn mistuită

Potrivit datelor adunate de procurori și polițiști, bărbatul de 41 de ani s-a trezit puțin după ora 4:00 dimineața, a coborât în holul de la parter și a stropit cu combustibil un cărucior de copii lăsat pe casa scării, dându-i foc.

Deoarece imobilul vechi avea scara interioară din lemn, flăcările au izbucnit violent și au cuprins căile de evacuare în câteva minute. Holul și scările au funcționat ca un coș de tiraj, izolând complet locatarii de la etajele superioare și transformând imobilul într-o capcană fără scăpare.

Intervenția echipajelor de urgență a fost una extrem de dificilă. Simon Heussen, reprezentantul pompierilor germani, a explicat că accesul clasic a fost total blocat: „Provocarea pentru noi a fost că nu am putut să folosim deloc principala cale de acces, scara. Aceasta fusese complet cuprinsă de flăcări şi a fost distrusă. Asta înseamnă că toate operaţiunile de stingere şi de salvare au fost efectuate cu ajutorul scărilor mobile”, potrivit Observator.

Disperați, oamenii au căutat salvarea pe ferestre: o persoană a sărit pe perna pneumatică a pompierilor, iar alte patru au fost coborâte cu scările mobile.

Trei destine frânte la ultimul etaj: veniseră în Germania de câteva săptămâni

Pentru cei trei tineri indieni care locuiau la ultimul nivel – două femei și un bărbat cu vârste cuprinse între 25 și 27 de ani – salvatorii nu au mai putut face nimic. Ajunseseră pe teritoriul Germaniei de doar câteva săptămâni, sperând la un trai mai bun și la oportunități de muncă, însă au fost surprinși de fumul toxic în timp ce dormeau și au murit asfixiați.

Gestul românului nu i-a surprins în totalitate pe vecini. Locatarii susțin că bărbatul era o persoană conflictuală, genera frecvent scandaluri în imobil și amenințase de mai multe ori că va da foc clădirii dacă nu îi convin anumite lucruri.

Detaliul bizar care l-a dat de gol: își căra bagajele în timp ce clădirea ardea

Imaginile surprinse în dimineața dezastrului reflectă un calm ieșit din comun. Românul a rămas pe trotuar, în fața ruinelor fumegânde, conversând relaxat cu ceilalți oameni adunați la fața locului.

Comportamentul său l-a transformat însă rapid în suspectul principal: martorii și polițiștii au observat că a părăsit imobilul imediat după declanșarea incendiului și își căra tacticos bagajele și bunurile personale în mașină exact când autospecialele de pompieri soseau la fața locului. Bărbatul a fost reținut a doua zi. Deși respinge categoric acuzațiile prin intermediul avocatului ales, probele anchetatorilor îl indică drept autor direct, riscând pedeapsa maximă: închisoarea pe viață.