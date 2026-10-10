 Vor fi chemați tinerii în Armată pe 20 octombrie? Precizările oficiale ale MApN
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Vor fi chemați tinerii în Armată pe 20 octombrie? Precizările oficiale ale MApN

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Un document care anunța presupusa chemare a tinerilor pentru încorporarea în Armata României a provocat îngrijorare în mediul online. Ministerul Apărării Naționale a reacționat și a dezvăluit ce se ascunde, de fapt, în spatele informației distribuite pe internet. Totul a apărut în contextul unui exercițiu militar desfășurat în București și Ilfov, însă reprezentanții instituției au precizat că nu este vorba despre o mobilizare a tinerilor fără pregătire militară.

Tinerii, chemați în Armată pe 20 octombrie?
Tinerii, chemați în Armată pe 20 octombrie? Foto: Facebook

Potrivit MApN, în spațiul public a fost distribuită o imagine care imită o înștiințare oficială și care ar fi fost emisă de Centrul Militar Județean Ilfov. Documentul fals făcea referire la un tânăr născut după anul 2000, care ar fi fost chemat pe 20 octombrie 2026 pentru efectuarea formalităților de încorporare.

Ministerul Apărării Naționale a dezmințit informația și a avertizat că răspândirea unui asemenea document poate alimenta temerile populației.

„Imaginea apărută în spațiul public este un fals”, au transmis reprezentanții instituției pe platforma Inforadar.

Ce se întâmplă, de fapt, în București și Ilfov

Apariția documentului fals coincide cu desfășurarea exercițiului militar MOBEX B-IF 26, organizat în București și județul Ilfov. Activitatea are ca obiectiv verificarea și evaluarea rezervei de mobilizare, însă nu presupune încorporarea tinerilor care nu au pregătire militară.

Conform explicațiilor oferite de MApN, exercițiul îi vizează exclusiv pe rezerviștii militari care figurează deja în evidențele centrelor militare. Prin urmare, informațiile potrivit cărora tinerii ar fi chemați pentru a efectua formalitățile de încorporare sunt false.

Este obligatoriu serviciul militar în România?

Serviciul militar obligatoriu pe timp de pace este suspendat în România de la 1 ianuarie 2007, în baza Legii nr. 395/2005.

Potrivit cadrului legal, obligativitatea serviciului militar poate fi reactivată în situații excepționale, precum starea de război, starea de mobilizare sau starea de asediu.

Până atunci, exercițiile de tipul MOBEX au rolul de a verifica modul în care funcționează sistemul de rezervă și pregătirea persoanelor care au deja statutul de rezervist militar. Autoritățile le recomandă cetățenilor să verifice informațiile din surse oficiale și să nu distribuie documente neverificate, care pot crea panică și confuzie în rândul populației.

Ghid de cumpărături

horoscop octombrie webp
Horoscop 10-17 octombrie. Taurii au o perioadă cu multe discuții, drumuri și vești, Scorpionii își pot îndeplini o dorință mai veche Horoscop
banner banner lautari jpg
#Exclusiv Click!
Pe câți bani cântă cei mai scumpi soliști din România, în 2026? „Nu toți au și voce de Eurovision!” Vedete românești
image
„Școala e la 900 de metri, dar elevii sunt aduși cu mașina”. Revolta bucureștenilor supărați pe părinții care blochează traficul adevarul.ro
image
Caz extrem de infestare cu ploșnițe. „Cel mai grav caz din cariera mea”, spune un specialist cu 38 de ani de experiență adevarul.ro

Parteneri

image
A rupt legătura cu frații și are grijă doar de fata lui: „A trebuit să vând cu 260.000 de euro și vila!”. Drama de după viața de fotbalist! www.fanatik.ro
image
Aproape 30°C în octombrie într-o zonă din România. De săptămâna viitoare, temperaturile scad şi vin ploile observatornews.ro
image
A cumpărat o poșetă dintr-un second-hand cu 1,5 dolari. După câțiva ani a aflat că valorează 35.000 de dolari www.antena3.ro
image
În timp ce Trump negocia direct cu Putin intrarea motorinei rusești pe piața americană, delegații din SUA, Ucraina și Europa discutau un acord de pace la Miami. Vestea a surprins pe toată lumea și l-a înfuriat pe Zelenski www.gandul.ro
image
Vlad Bălțățeanu, audiat în cazul crimei Valentinei, tânăra găsită în valiză. Avocatul Adrian Cuculis: „S-a prevalat de dreptul la tăcere”. Ce spune unchiul suspectului: „El a omorât-o” www.wowbiz.ro
image
Cât costă o noapte la hotelul de 5 stele din Maroc, unde Culiță Sterp a dus-o pe Daniela de ziua ei. Prețul este cât un salariu mediu www.kanald.ro
image
Tren lovit de o dronă rusească, la granița cu Polonia. Oficialii străini trecuseră prin zonă cu doar câteva minute înainte www.stirilekanald.ro
image
Ce studii are românul care a ajuns de la muncitor necalificat pe şantier la o avere de zeci de milioane de euro as.ro
image
Cum arată Petre Roman la 80 de ani și ce pensie încasează lunar. Ipostaza rară în care a fost surprins fostul premier playtech.ro
image
Cum a fost dat afară Marcel Puşcaş din FRF: „Într-o lună am fost măcelărit!” www.fanatik.ro
image
'Profetul Apocalipsei' anunță o nouă pandemie, după ce a prezis corect pandemia COVID 19: 'O boală mult mai...' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
E oficial! Divorțează și ei! După 10 ani de căsătorie, ea a depus actele!! La mijloc stau acuzații de abuz verbal și agresiuni fizice!! Detalii scandaloase din mariajul lor au ieșit acum la lumină www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Vești îngrijorătoare de la Palatul norvegian. Ce se întâmplă cu proaspăta regină Mette-Marit okmagazine.ro
image
Meghan, mai subțire ca niciodată, a stârnit îngrijorare printre fani. Ducesa doar gătește biscuițeii, nu-i și mănâncă okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Ce credea Cristofor Columb că va găsi în Lumea Nouă? „Nu am găsit pe aceste insule niciun om monstruos” historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Pescuitul cu cormorani: istoria unei tradiții care pare desprinsă dintr-o legendă historia.ro
stelea jpeg
La 57 de ani, a pornit din Sibiu cu bicicleta și cortul, iar după 100 de zile a ajuns pe trei continente. Țara de care a rămas surprins Național
somon jpg
Somon sau suplimente cu ulei de pește? Nutriționiștii spun care variantă este mai bună pentru sănătate Fapt divers
cartier atena shutterstock jpg
Țara europeană care oferă 10.000 de euro celor care se mută în zonele afectate de depopulare. Cine poate beneficia de bani Internațional
WhatsApp Image 2026 10 10 at 13 39 39 (1) jpeg
#Exclusiv Click!
Drumul de 12 ore și așteptarea de 6 ore nu i-au oprit. Mărturiile credincioșilor veniți la Sfânta Parascheva: „Simt mereu o mângâiere ori de câte ori ajung aici” Național
pasari istock jpg
Un hobby banal poate fi de ajutor pentru cei care au suferit un AVC. Stimulează atenția și comunicarea Fapt divers
femeie frig jpeg
Vremea se răcește brusc în România. Ploile și rafalele de vânt vor cuprinde numeroase regiuni, iar în unele zone sunt anunțate lapoviță și ninsoare Național
garsoniera png
Cât trebuie să plătești pentru o garsonieră de doar 11 mp în Cluj-Napoca: „E bine. În Belgia se închiriază camere de 6 mp” Național
elena mateescu jpg
Cine este Elena Mateescu, șefa ANM cu un salariu anual de peste 50.000 de euro. Instituția, în centrul unui scandal privind achizițiile din bani publici Național
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Jurnalul de front al unui căpitan român care a luptat la Stalingrad, făcut public după mai bine de 80 de ani: „Voi sunteți eroi ai neamului!” actualitate.net