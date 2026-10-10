Vor fi chemați tinerii în Armată pe 20 octombrie? Precizările oficiale ale MApN

Un document care anunța presupusa chemare a tinerilor pentru încorporarea în Armata României a provocat îngrijorare în mediul online. Ministerul Apărării Naționale a reacționat și a dezvăluit ce se ascunde, de fapt, în spatele informației distribuite pe internet. Totul a apărut în contextul unui exercițiu militar desfășurat în București și Ilfov, însă reprezentanții instituției au precizat că nu este vorba despre o mobilizare a tinerilor fără pregătire militară.

Tinerii, chemați în Armată pe 20 octombrie? Foto: Facebook

Potrivit MApN, în spațiul public a fost distribuită o imagine care imită o înștiințare oficială și care ar fi fost emisă de Centrul Militar Județean Ilfov. Documentul fals făcea referire la un tânăr născut după anul 2000, care ar fi fost chemat pe 20 octombrie 2026 pentru efectuarea formalităților de încorporare.

Ministerul Apărării Naționale a dezmințit informația și a avertizat că răspândirea unui asemenea document poate alimenta temerile populației.

„Imaginea apărută în spațiul public este un fals”, au transmis reprezentanții instituției pe platforma Inforadar.

Ce se întâmplă, de fapt, în București și Ilfov

Apariția documentului fals coincide cu desfășurarea exercițiului militar MOBEX B-IF 26, organizat în București și județul Ilfov. Activitatea are ca obiectiv verificarea și evaluarea rezervei de mobilizare, însă nu presupune încorporarea tinerilor care nu au pregătire militară.

Conform explicațiilor oferite de MApN, exercițiul îi vizează exclusiv pe rezerviștii militari care figurează deja în evidențele centrelor militare. Prin urmare, informațiile potrivit cărora tinerii ar fi chemați pentru a efectua formalitățile de încorporare sunt false.

Este obligatoriu serviciul militar în România?

Serviciul militar obligatoriu pe timp de pace este suspendat în România de la 1 ianuarie 2007, în baza Legii nr. 395/2005.

Potrivit cadrului legal, obligativitatea serviciului militar poate fi reactivată în situații excepționale, precum starea de război, starea de mobilizare sau starea de asediu.

Până atunci, exercițiile de tipul MOBEX au rolul de a verifica modul în care funcționează sistemul de rezervă și pregătirea persoanelor care au deja statutul de rezervist militar. Autoritățile le recomandă cetățenilor să verifice informațiile din surse oficiale și să nu distribuie documente neverificate, care pot crea panică și confuzie în rândul populației.